Osceola: el golpe de $79 millones

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

El workshop del Condado dejó atrás las generalidades. Osceola calcula que podría perder más de $79 millones en ingresos para 2028 si los votantes aprueban Amendment 3. Ya hay cerca de $12 millones en proyectos puestos en pausa y la discusión comienza a tocar áreas sensibles: bomberos, policías escolares, transporte en Poinciana y mantenimiento de carreteras.

Ayer dijimos que había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa.

Osceola lo hizo.

Y la cifra que apareció merece toda la atención del contribuyente:

más de $79 millones.

Esa es la pérdida de ingresos que Osceola County proyecta que podría enfrentar para 2028 bajo el escenario presentado alrededor de Amendment 3, la propuesta constitucional que los votantes de Florida decidirán en noviembre y que ampliaría significativamente la exención homestead aplicable a determinados impuestos locales no escolares.

Hasta ahora, la discusión había estado dominada por expresiones como “incertidumbre fiscal”, “planificación” y “posibles impactos”.

Después del workshop del lunes 31 de agosto, tenemos algo mucho más concreto.

Tenemos dinero.

Tenemos proyectos detenidos.

Tenemos servicios identificados.

Y tenemos una pregunta que ya no puede responderse solamente con un discurso político:

si entran $79 millones menos, ¿qué está dispuesto Osceola a dejar de hacer?

Cerca de $12 millones ya están en pausa

La primera consecuencia no está esperando a noviembre.

Osceola County mantiene aproximadamente $12 millones en proyectos de mejoras en pausa mientras evalúa el escenario fiscal que podría producirse.

Entre ellos aparecen proyectos relacionados con estacionamientos, mejoras en estaciones de bomberos y carreteras.

Esto requiere una aclaración importante.

No significa que los $12 millones hayan sido eliminados definitivamente.

Tampoco significa que Amendment 3 haya provocado ya una pérdida de ingresos, porque los votantes todavía no han decidido la propuesta.

Lo que significa es que la administración está evitando comprometer recursos en determinados proyectos mientras exista la posibilidad de enfrentar una reducción mucho mayor en los próximos años.

Es una diferencia importante.

Pero para el residente que esperaba una mejora pública, una pausa sigue teniendo consecuencias.

Un proyecto aplazado continúa siendo una necesidad pendiente.

Brandon Arrington comenzó a poner nombres a la discusión

El presidente de la Comisión del Condado, Brandon Arrington, fue más allá de hablar simplemente de porcentajes.

Entre los servicios y proyectos que podrían verse presionados por una reducción fiscal mencionó áreas que llegan directamente a los vecindarios:

una estación de bomberos.

School Resource Officers.

el servicio de LYNX en Poinciana.

mantenimiento de carreteras.

Eso cambia completamente la naturaleza de la conversación.

Porque “reducir el presupuesto” puede sonar como una operación contable.

Decirle a una familia de Poinciana que el transporte público podría verse afectado es otra cosa.

Hablar de una estación de bomberos transforma el debate.

Mencionar policías escolares obliga a pensar en seguridad dentro de las escuelas.

Y retrasar mantenimiento vial significa que el impacto eventualmente aparece debajo de las ruedas del automóvil del contribuyente.

El ejemplo de las carreteras debe tomarse como advertencia, no como decisión

Arrington utilizó una comparación especialmente fuerte para ilustrar lo que podría significar una reducción severa de recursos.

Trabajos de mantenimiento vial que bajo las condiciones actuales podrían atenderse aproximadamente en 24 horas, explicó, podrían terminar esperando entre cuatro y 24 meses en un escenario fiscal adverso.

Eso no significa que Osceola haya decidido dejar un problema vial sin reparar durante dos años.

No lo ha hecho.

Tampoco significa que ese será automáticamente el resultado de Amendment 3.

Fue un ejemplo utilizado para mostrar cómo una reducción importante de capacidad financiera podría transformar los tiempos de respuesta del gobierno.

La diferencia importa.

Pero también importa la advertencia.

Una reducción presupuestaria no siempre se manifiesta cerrando un edificio.

A veces se manifiesta esperando.

Esperando más por una reparación.

Esperando más por mantenimiento.

Esperando más por un servicio.

Y cuando los tiempos se alargan suficientemente, el recorte termina siendo visible aunque ninguna oficina haya cerrado.

El gran problema está en seguridad pública

Aquí aparece probablemente el punto más delicado de toda la discusión.

Según Arrington, aproximadamente 70% del presupuesto general del Condado está relacionado con seguridad pública.

Eso significa que intentar absorber una reducción fiscal de gran magnitud protegiendo completamente esa área reduciría dramáticamente el espacio disponible para encontrar ahorros en otras partes.

La matemática se vuelve incómoda.

Si la mayor parte del presupuesto está concentrada en determinadas funciones esenciales, no resulta sencillo encontrar decenas de millones de dólares recortando solamente gastos administrativos menores.

Y eso conecta directamente con lo que OSCEOLA 360 ha venido documentando.

Osceola está planificando una nueva West Command Station para la Oficina del Sheriff.

Está estudiando la futura población de su sistema correccional.

Su población continúa creciendo.

Nuevas urbanizaciones siguen apareciendo.

Más residentes significan potencialmente más llamadas de emergencia, más tráfico, más territorio que patrullar y mayor demanda sobre bomberos, ambulancias y otras operaciones.

En otras palabras:

el momento en que Osceola podría recibir menos ingresos coincide con un momento en que necesita financiar más infraestructura y servicios.

Ahí está el verdadero problema.

$79 millones necesitan contexto

Una cifra de $79 millones es suficientemente grande como para dominar un titular.

Pero debe entenderse correctamente.

No estamos diciendo que Osceola County perdió ayer $79 millones.

No los perdió.

Tampoco estamos diciendo que existe un cheque de $79 millones que desaparecerá inmediatamente del presupuesto si Amendment 3 gana en noviembre.

La cifra corresponde a la proyección presentada sobre el impacto que podría alcanzar el cambio fiscal hacia 2028.

Eso significa que debemos seguir exigiendo detalles.

¿Cuánto sería el impacto en 2027?

¿Cuánto exactamente en 2028?

¿Cuánto corresponde al General Fund?

¿Cuáles fondos y servicios recibirían el golpe mayor?

¿Cuánto podría compensarse mediante crecimiento de la base tributaria?

¿Cuáles supuestos utilizó el Condado para llegar a la proyección?

Esas preguntas importan porque una proyección presupuestaria no debe convertirse en propaganda a favor ni en contra de una enmienda constitucional.

Debe convertirse en información verificable para el votante.

Don Fisher ya venía preparando el terreno

El gerente del Condado, Don Fisher, no llegó al workshop sin medidas preventivas.

Su presupuesto recomendado para FY2027 asciende aproximadamente a $2.44 mil millones y propone mantener la tasa del General Fund en 6.7 mills por decimosexto año consecutivo.

La administración también ha mantenido un hiring freeze con excepciones para seguridad pública, salud pública y otras operaciones consideradas críticas.

Ha utilizado zero-based budgeting y ha retrasado determinados proyectos capaces de generar nuevas obligaciones operacionales.

Lo que antes podía parecer exceso de cautela ahora tiene un número detrás:

$79 millones.

La pregunta será si esas medidas preventivas son suficientes o si constituyen solamente la primera etapa de una estrategia mucho más profunda.

Poinciana vuelve a aparecer donde más duele

La posible afectación del servicio de LYNX en Poinciana merece atención especial.

Poinciana no es una comunidad donde el transporte pueda analizarse únicamente como comodidad.

Su extensión territorial, crecimiento residencial y dependencia de corredores congestionados convierten la movilidad en un asunto económico.

Para un trabajador que depende del transporte público, reducir frecuencias o servicios puede significar llegar más tarde al empleo, disponer de menos opciones laborales o asumir un costo adicional de transporte.

Por eso, antes de que cualquier modificación sea considerada, el Condado deberá mostrar números.

¿Cuánto aporta actualmente Osceola al servicio?

¿Cuántos pasajeros serían afectados?

¿Qué rutas?

¿Qué frecuencias?

¿Qué ahorro produciría realmente un recorte?

No basta con colocar “LYNX” en una lista.

Hay que medir la consecuencia.

Los School Resource Officers plantean otra pregunta difícil

Lo mismo ocurre con los School Resource Officers.

Cualquier discusión sobre reducir fondos relacionados con seguridad escolar inevitablemente genera preocupación.

Pero tampoco debemos adelantarnos.

No se ha anunciado que Osceola eliminará los SROs.

Lo que existe es un escenario fiscal donde su financiamiento fue mencionado entre las áreas que podrían verse afectadas.

Ahora necesitamos conocer exactamente qué parte del costo corresponde al Condado, qué parte corresponde al School District, qué acuerdos existen y cuánto dinero está realmente en discusión.

La seguridad escolar es demasiado importante para convertirla en una frase política.

Necesitamos contratos, cantidades y responsabilidades.

OSCEOLA 360 seguirá ese dinero.

Ahora el Condado quiere preguntarle al residente qué proteger

Del workshop salió además una acción particularmente interesante.

El Condado planea consultar a los residentes mediante una encuesta sobre prioridades de servicios.

La idea es conocer qué servicios considera esenciales la comunidad y dónde existiría mayor disposición a aceptar reducciones.

En principio, escuchar al ciudadano antes de decidir dónde recortar es una buena práctica.

Pero la encuesta deberá ser examinada cuidadosamente.

¿Cómo estarán redactadas las preguntas?

¿Qué alternativas se ofrecerán?

¿Podrá el residente comparar el costo de cada servicio?

¿Cuántas personas participarán?

¿La muestra será representativa de todo Osceola?

¿Habrá participación suficiente de Poinciana, Buenaventura Lakes, Celebration, St. Cloud y las comunidades hispanas?

¿Los resultados serán publicados íntegramente?

Preguntar qué quiere conservar el ciudadano es relativamente sencillo.

Preguntar qué está dispuesto a perder es mucho más revelador.

Falta una parte importante: ¿de dónde saldría dinero nuevo?

La agenda del workshop incluía expresamente “potential revenue increases or new sources.”

Ese punto no debe desaparecer detrás de los titulares sobre recortes.

Porque si el Condado determina que no puede reducir $79 millones sin afectar servicios esenciales, la siguiente pregunta será inevitable:

¿de dónde saldrá la diferencia?

Tarifas.

Assessments.

Otros ingresos.

Reducción de proyectos.

Crecimiento de la base tributaria.

Reestructuración de servicios.

Reservas, cuando legal y fiscalmente corresponda.

Cada alternativa tiene consecuencias distintas y muchas poseen restricciones legales.

Hasta ahora no tenemos información pública suficiente para afirmar que los comisionados hayan escogido una nueva tarifa o fuente específica.

Por eso no debemos inventarla.

Pero este será probablemente el próximo capítulo de la investigación.

Porque bajar una fuente de impuestos no elimina el costo de prestar un servicio.

Solamente obliga a decidir quién lo paga de otra manera.

Tampoco debemos atribuir posiciones que todavía no conocemos

Otro punto requiere cautela.

Tenemos declaraciones concretas de Brandon Arrington.

No tenemos todavía suficiente información pública para atribuir posiciones detalladas sobre cada posible recorte a los demás miembros de la Comisión —Cheryl Grieb, Peggy Choudhry, Viviana Janer y Ricky Booth—.

Eso importa.

Una discusión de esta magnitud eventualmente requerirá que cada comisionado explique qué considera intocable, qué estaría dispuesto a reducir y qué nuevas fuentes de ingresos estaría dispuesto a considerar.

Los residentes tienen derecho a conocer esas posiciones antes de que lleguen decisiones definitivas.

El calendario ahora se vuelve más importante

El workshop fue solamente el comienzo.

Este 3 de septiembre, Osceola entra en una etapa formal del proceso presupuestario con su primera audiencia TRIM y de special assessments.

Posteriormente llegará otra audiencia presupuestaria.

Eso significa que las próximas semanas permitirán comparar tres cosas:

lo que los funcionarios dicen,

lo que el presupuesto propone,

y lo que finalmente votan.

Ahí es donde debe concentrarse la vigilancia pública.

Porque las prioridades reales de un gobierno no aparecen solamente en discursos.

Aparecen en las partidas presupuestarias.

Impacto para la comunidad

Para el propietario de vivienda, Amendment 3 puede representar un alivio importante en determinados property taxes.

Ese beneficio debe ser explicado con la misma claridad que sus posibles consecuencias.

Para una familia de Poinciana, sin embargo, la ecuación podría incluir el transporte.

Para una familia con hijos en escuelas públicas, puede incluir seguridad escolar.

Para comunidades en crecimiento, puede incluir estaciones de bomberos.

Para cualquier conductor, puede incluir mantenimiento de carreteras.

Y para todos los residentes, puede incluir cuánto tiempo tarda el gobierno en responder cuando algo deja de funcionar.

Esa es la verdadera dimensión del debate.

No se trata solamente de cuánto dinero permanece en el bolsillo del contribuyente.

También se trata de qué servicios espera recibir cuando llama al gobierno.

Qué debemos observar ahora

Después del workshop, OSCEOLA 360 concentrará la investigación en cinco puntos.

Primero, obtener el desglose completo de los más de $79 millones proyectados.

Segundo, identificar individualmente los aproximadamente $12 millones en proyectos actualmente puestos en pausa.

Tercero, determinar cuánto dinero corresponde a cada uno de los servicios mencionados: estación de bomberos, SROs, LYNX y mantenimiento vial.

Cuarto, conocer las alternativas específicas de nuevos ingresos o aumentos de ingresos evaluadas por la administración.

Y quinto, documentar la posición individual de cada comisionado cuando llegue el momento de escoger.

Ahí estará la diferencia entre una advertencia presupuestaria y una verdadera investigación sobre quién gana, quién pierde y quién termina pagando.

Conclusión editorial

Ayer la pregunta era cuánto podía costarle Amendment 3 a Osceola.

Hoy tenemos una primera respuesta:

más de $79 millones para 2028.

Pero esa cifra solamente abre la investigación.

Ahora necesitamos saber qué hay detrás de ella.

Una estación de bomberos.

Policías en las escuelas.

Autobuses en Poinciana.

Carreteras.

Proyectos detenidos.

Servicios que podrían tardar más.

Es ahí donde un número presupuestario se convierte en vida cotidiana.

Los votantes tienen derecho a querer pagar menos impuestos.

El gobierno tiene la obligación de explicar exactamente qué ocurre cuando recauda menos.

Y los comisionados tienen una responsabilidad todavía mayor:

no utilizar el miedo para defender un presupuesto ni utilizar un eslogan para esconder las consecuencias.

Que enseñen las cifras.

Que identifiquen los proyectos.

Que expliquen las alternativas.

Y que digan qué están dispuestos a proteger.

Porque después del workshop del lunes, Osceola ya no puede decir simplemente que existe incertidumbre.

Ahora hay una cifra sobre la mesa: $79 millones.

Y desde este momento, cada dólar de esa cifra merece una explicación.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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