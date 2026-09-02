Leonel Fernández afirma que alza de la canasta básica reduce ventas y provoca cierre de comercios. Ing. César Fernández acusa al Gobierno de presentar logros que no reflejan la realidad económica

San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, R. D.-El ex-presidente Dr. Leonel Fernández afirmó que el aumento del costo de la canasta básica ha reducido el poder adquisitivo de las familias dominicanas y está afectando las ventas de los comercios, algunos de los cuales, según dijo, han cerrado o se encuentran en bancarrota.

Fernández sostuvo que el costo de la canasta básica pasó de RD$28,000 en 2020 a RD$49,000 en la actualidad, mientras los ingresos de los trabajadores no han aumentado en la misma proporción. “En el año 2020, el costo de la canasta básica era de 28 mil pesos. Actualmente es 49 mil pesos. Se ha duplicado prácticamente, mientras que los salarios están por debajo. Es una gran diferencia”, expresó Fernández.

Impacto económico

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) explicó que el encarecimiento de los productos y servicios esenciales deja a las familias con menos recursos disponibles para realizar otras compras, lo que, a su juicio, termina afectando a los establecimientos comerciales.

“Yo noto en este momento que hay una preocupación, porque ya hay comercios que están entrando en cierre, están en bancarrota, y es porque están perdiendo clientes debido a que se ha reducido el poder adquisitivo“, manifestó.

El exmandatario también señaló que el aumento del costo de vida tiene un impacto directo en la alimentación de los hogares.

“La gente no tiene recursos suficientes para poder adquirir lo fundamental: una dieta balanceada a través de la comida. Hoy está teniendo problemas”, afirmó.

Reacción oficial

Durante un conversatorio con empresarios y comerciantes, Fernández planteó que existe una brecha entre los ingresos de las familias y el costo de los bienes y servicios que necesitan para vivir. Según explicó, cuando los hogares destinan una mayor proporción de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, disminuye el dinero disponible para otros consumos. Esto, sostuvo, termina reduciendo el flujo de clientes y las ventas de los establecimientos.

Las declaraciones fueron ofrecidas la noche del sábado durante la visita de Fernández a la trigésima edición de Expo Mayorista 2026, organizada por la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte en el Club El Mayorista, en San Francisco de Macorís.

El ex-presidente Leonel Fernández comparte con asistentes a la trigésima edición de Expo Mayorista 2026. (COMUNICACIONES DE LA FUERZA DEL PUEBLO)

A su llegada al recinto, el expresidente recorrió varios de los puestos de la feria y posteriormente participó en un foro público junto a empresarios, comerciantes y representantes de la organización.

Las preguntas fueron formuladas por el coordinador general de Expo Mayorista 2026, José Manuel Frías, y estuvieron relacionadas con la situación del comercio, el comportamiento de la economía y las condiciones económicas de las familias.

Fernández recordó que el costo de los productos básicos y el poder adquisitivo de los hogares tienen una relación directa con la actividad comercial, al considerar que una reducción del consumo termina afectando los ingresos de los negocios.

Próximos pasos

La visita de Fernández a Expo Mayorista se produjo después de encabezar una Asamblea Provincial de Dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Duarte, realizada en la Ciudad Agropecuaria de San Francisco de Macorís.

La organización política desarrolla estas actividades como parte de su plan de crecimiento y fortalecimiento de sus estructuras territoriales de cara a las elecciones de 2028.

Fernández continuará este domingo su recorrido por la región del Cibao. A las 11:00 de la mañana encabezará una asamblea provincial en La Vega y posteriormente, a las 4:00 de la tarde, participará en otra actividad partidaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Expo Mayorista 2026 se desarrolla del 26 al 30 de agosto bajo el lema “Tradición que inspira, comercio que transforma”.

César Fernández acusa al Gobierno de presentar logros que no reflejan la realidad económica

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), César Fernández, criticó este sábado la gestión del Gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que los resultados económicos que promueve la administración no se corresponden con la situación que, a su juicio, enfrenta la población dominicana.

Fernández sostuvo que, pese a los indicadores que el Gobierno presenta como logros en sectores como el turismo, las remesas y las zonas francas, persisten dificultades económicas que afectan a una parte importante de la población.

“Este gobierno todo lo daña y lo que sirve lo destruyen, por eso ustedes ven una economía estancada, la gente vive con el grito al cielo y quieren vender resultados que no se corresponden con la realidad”, manifestó. El dirigente político señaló que desde el Gobierno se destacan cifras relacionadas con la llegada de turistas, el comportamiento de las remesas y el desempeño de las zonas francas, pero afirmó que estos resultados no necesariamente se reflejan en una mejoría de las condiciones económicas de los hogares.

Fernández también hizo referencia al costo de la canasta básica y aseguró que esta ronda los 50,000 pesos, al tiempo que afirmó que solo entre un 5 % y un 6 % de los dominicanos tiene acceso a ese nivel de ingresos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de vicesecretarios de Propaganda de la Fuerza del Pueblo.

Juramentación de dirigentes

Durante la actividad fueron juramentados dirigentes que pasarán a formar parte de la Secretaría Nacional de Propaganda de la organización política.

Entre ellos figuran Adán de Jesús Mena Belliard, Alam Muñoz, Argenis Valdez, Cándido Churchill Figuereo, Carlos Manuel López, Cristian Alberto Santana, Dayana Marie Santos Classe, Dionicio Amauris Pérez Sena, Edward Abigail Hernández Lapáix, Erasmo Brito, Gaby Aneudy Ferreras Díaz, Halmedarys de Jesús Rosario Grullón y Hamilton Alexander Frías Simedes.

También José Augusto Batista González, quien funge como vicesecretario nacional, así como otros dirigentes de la organización.

Fernández explicó que la Secretaría Nacional de Propaganda tiene la responsabilidad de construir, proteger y proyectar la identidad visual y comunicacional de la Fuerza del Pueblo en el territorio nacional.