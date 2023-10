Presidente Abinader inaugura muelle turístico y pesquero Cabeza de Toro, un hogar de ancianos y un Centro Tecnológico Comunitario. Otras Noticias Presidenciales

Punta Cana, R. D.- El presidente Constitucional de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó la ceremonia de apertura de la 46ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) de OIT/CINTERFOR, donde destacó que el nivel de desempleo en el país actualmente está en un 4.7 %, siendo este el más bajo de las últimas décadas.

Asimismo, el mandatario resaltó que el año pasado el 34 % de los nuevos empleos que se crearon en el país, fueron a jóvenes del primer empleo.

Sostuvo que a pesar de las crisis que ha enfrentado el Gobierno que encabeza, en sus tres años de gestión se ha enfocado, no solamente en mejorar el salario nominal, sino especialmente, el salario real de los trabajadores dominicanos.

El evento se llevó a cabo en el Salón Amarillo de Hard Rock Hotel & Casino, en Punta Cana, con el nombre de “La Formación Profesional como eje del Desarrollo Económico y Social”, con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) como institución anfitriona.

Al expresar que es un honor recibir a cada uno de los representantes de los diferentes países presentes, el presidente Abinader indicó que el Tema Central “La Formación Profesional como eje del Desarrollo Económico y Social”, reviste particular importancia para la agenda de desarrollo económico y bienestar de la gente en que está empeñado nuestro país y todos los países miembros de la OIT.

El jefe de Estado asumió la cuota de responsabilidad que le corresponde en este compromiso tripartito, para impulsar los aprendizajes de calidad, a través del Instituto de Formación Técnico Profesional, así como de los liceos politécnicos, del sistema regular de educación.

Intercambio de experiencias para mejores prácticas entre países de la región

De su lado, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, expuso que esta Reunión de la Comisión Técnica OIT/CINTERFOR ofrece una oportunidad única para intercambiar experiencias, conocimientos y mejores prácticas entre los países de la región.

“Es un espacio propicio para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la formación técnica profesional, así como para diseñar estrategias conjuntas que nos permitan avanzar hacia un futuro de mayor prosperidad y equidad”, refirió De Camps.

Para el ministro de Trabajo, la formación técnica profesional debe estar en constante evolución, adaptándose a los cambios tecnológicos y a las demandas del mercado laboral, y en ese sentido es importante buscar soluciones innovadoras que promuevan la adquisición de habilidades relevantes y actualizadas.

Trabajadores prosperen y sigan el ritmo del cambio constante

Asimismo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, sostuvo que el desarrollo de competencias y el aprendizaje permanentes son fundamentales para garantizar que los trabajadores prosperen y sigan el ritmo del cambio constante.

Dijo que esos aspectos son también esenciales para crear resiliencia en las empresas, los mercados laborales y los trabajadores de las Américas.

“Estamos asistiendo a una profundización sin precedentes de las desigualdades dentro de los países, y entre ello, a un aumento de la pobreza de los trabajadores; ausencia de protección social para 4 mil millones de personas; retos significativos para el empleo juvenil y para la sostenibilidad de las empresas formales, y un riesgo de informalización de la economía formal”, sostuvo Houngbo.

Adecuar su oferta de servicios a las demandas de la cuarta revolución industrial

Entre tanto, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, afirmó que, alineado con el proyecto de país que encabeza el presidente Luis Abinader, la institución que dirige formula y ejecuta su propia transformación, para adecuar su oferta de servicios a las demandas de la llamada cuarta revolución industrial, que es también una revolución en la vida de las personas.

“La República Dominicana mira hacia el futuro con optimismo. No es un optimismo peregrino sino fundado en decisiones que, sin pasar por alto los déficits, planifica políticas y adopta decisiones que aceleran el ritmo de nuestro paso hacia la conquista de los más altos índices de desarrollo económico, social y humano”, indicó.

A su vez, la directora de OIT-Cinterfor, Anne Posthuma, sostuvo que la visión de ese organismo está guiada por valores centrales como la solidaridad y la cooperación horizontal, para impulsar la innovación y hacer realidad el potencial transformador de la formación profesional en términos de desarrollo económico y productivo con justicia social.

“En estos 70 años hemos aprendido que los intercambios consistentes y la colaboración en torno a objetivos comunes forjan cercanía y relaciones de confianza”, señaló Posthuma.

También, el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, destacó que la RCT es una buena oportunidad para que se reflexione acerca de la necesidad de que lo acordado pueda servir para estirar un diálogo tripartito a nivel regional.

46ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT)

Ese histórico encuentro, donde también se celebró el 60 aniversario de OIT-CINTERFOR, reunió a ministros de Trabajo de América Latina y El Caribe y a representantes de más de 40 instituciones de formación profesional de toda la región, Gobiernos, representantes de trabajadores y empleadores de 25 países.

La participación de estas personalidades del mundo de trabajo resaltó la importancia y el compromiso global hacia el fortalecimiento de la formación profesional, como vehículo para el desarrollo sostenible de los países participantes.

Esta versión de la RCT será un espacio de diálogo y colaboración privilegiado, para abordar los desafíos laborales del presente y del futuro, impulsando soluciones innovadoras y estratégicas que beneficien a toda la región.

Antes de la ceremonia de apertura de este magno encuentro, que se extenderá hasta el viernes 6 de octubre, se hizo elección de las autoridades de la RCT; se presentaron los informe subregionales y sectoriales y el informe de gestión 2022-2023, así como el plan de trabajo 2024-2025.

Programa Detección Oportuna de Cáncer celebra su segundo aniversario con más de 67,000 personas tamizadas

Santo Domingo.- El Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata, que ejecuta el Servicio Nacional de Salud (SNS), bajo la iniciativa Uniendo Voluntades, de la primera dama Raquel Arbaje, y con el apoyo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), celebra su segundo aniversario, con un total de 67,470 personas tamizadas en sus operativos.

La primera dama, Raquel Arbaje, y el director del SNS, doctor Mario Lama, encabezaron este miércoles el acto de apertura de la jornada, que se realiza del 4 al 6 de octubre en el Faro a Colón, para conmemorar el segundo aniversario del programa y el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

En los tres días de la jornada se ofrecerán servicios de mamografía, sonomamografías, odontología, consultas urológicas y nutrición pediátrica, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

“Durante estos dos años hemos visto cómo mujeres y hombres, estimulados por este programa, han acudido a los hospitales y participado en los operativos móviles, para realizarse chequeos preventivos. Nos llena de satisfacción haber contribuido con derribar los mitos que impiden a los hombres realizarse el examen prostático. Ellos son una parte importante de las casi 78,000 personas tamizadas”, dijo la primera dama Raquel Arbaje, al hablar en el acto inaugural de la jornada.

También agradeció la colaboración que artistas e influenciadores ofrecieron a la campaña de promoción del programa, grabando gratuitamente mensajes para televisión, radio y redes sociales.

El doctor Lama indicó que el programa es una de las acciones que implementa el Gobierno para garantizar a los dominicanos el derecho a la salud. “Con esta iniciativa estamos acercando la salud a la gente, y al mismo tiempo promoviendo una cultura de autocuidado y prevención. La detección temprana del cáncer permite el acceso oportuno a tratamiento, con lo que se puede salvar vidas, y por eso seguiremos llevando las jornadas móviles a cada rincón del país”.

El titular del SNS además informó que, se suman 2 minibuses a la iniciativa para movilizar los usuarios que se hayan captado en el programa y ameriten recibir atenciones en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), para que estas personas accedan al tratamiento de manera oportuna.

En el acto también estuvieron presentes, Daniel Rivera, ministro de Salud Pública; Roberto Ángel Salcedo, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep); Eddy Pérez-Then, asesor, y Julia Drullard, gobernadora de Santo Domingo , entre otras personalidades.

Datos del programa

El Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata se implementa en 10 hospitales de la Red Pública y a través de jornadas móviles en todo el territorio nacional; del total de personas tamizadas, 29,487 fueron captados en jornadas y 37,983, en los establecimientos sanitarios del programa.

Desde octubre de 2021 hasta la fecha, se han realizado más de 280 jornadas con unidades móviles que han recorrido todas las provincias del país, acercando la salud a la gente, gracias a un equipo médico y asistencial comprometido con esa misión.

A través del programa, 33,212 mujeres han sido tamizadas con exámenes diagnósticos como mamografías y sonomamografías; 20,082 hombres han recibido chequeo prostático y laboratorio de PSA, mientras que 14,176 féminas tuvieron acceso a pruebas ginecológicas, realizándose 9,617 papanicolau, y 4,559 pruebas de HPV.

Desde la implementación, más de 15,800 pacientes resultaron con algún hallazgo que requiriere seguimiento posterior. Entre ellos, se detectaron 158 con algún tipo de cáncer; 63 fueron positivos a cáncer de mama, 60 cáncer de próstata y 35 de cáncer cervicouterino; de éstos, 114 pacientes reciben atención oportuna en el INCART.

Canciller Roberto Álvarez reafirmó ante el Senado que el país siempre ha rechazado la construcción del canal en Haití

Santo Domingo.- El canciller Roberto Álvarez acudió este miércoles al Senado de la República, atendiendo a la invitación de esa cámara, donde detalló todo el trabajo realizado por la Cancillería dominicana para enfrentar el diferendo con Haití, por la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase en el río Dajabón-Masacre.

El ministro de Relaciones Exteriores presentó una cronología en la que explicó que, desde el momento en que se conocieron los trabajos, en abril del 2021, el país planteó su firme oposición al canal haitiano. Este rechazo fue notificado oficialmente a la parte haitiana el 27 de abril de 2021, mediante nota diplomática; luego reiterado el 27 de mayo durante la reunión de la Comisión Mixta Bilateral; nueva vez, el 31 de mayo y el 16 de junio de 2021 en sendas declaraciones a la prensa; una quinta vez, el 6 de julio de 2021 mediante nota del canciller Álvarez a su homólogo haitiano; una sexta ocasión de forma directa al actual canciller haitiano, el 30 de agosto de 2023; y una séptima vez mediante el comunicado del 28 de septiembre de 2023, en respuesta a la Secretaría General de la OEA.

Además, fue enfático al reiterar que Haití nunca comunicó oficialmente al Gobierno dominicano de la construcción de esta obra con los estudios técnicos y de impacto medioambiental correspondientes, que permitieran verificar la seguridad del canal y sus posibles consecuencias.

Álvarez aseguró que, tras el encuentro del 27 de mayo, técnicos dominicanos pudieron establecer que la construcción no se corresponde con lo que Haití presentó, y explicó que la declaración firmada por ambas partes en ese encuentro no es un acuerdo jurídicamente vinculante, sino un acta de lo discutido en dicha reunión.

“La Comisión Mixta Bilateral es un órgano consultivo y de diálogo, compuesto de varias instituciones de ambos Gobiernos. Como ya dije, esta era una reunión de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura. Las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado dominicano, sin plenos poderes, son el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, ninguno de los cuales firmó dicha declaración”, agregó el canciller.

Durante su presentación en el hemiciclo de la Cámara Alta, el canciller recordó la obligatoriedad del cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que en su artículo 10 señala que “En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.

Roberto Álvarez añadió que en su reciente viaje a Washington trató el tema con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien explicó que el canal que se construye en Haití es ilegal y que, además, representa un peligro de inundaciones en la zona fronteriza, amenaza la agricultura y a comunidades de ambos lados de la isla.

El diplomático refrendó las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader en la frontera, tras Haití no detener la construcción. “El MIREX ha desplegado todos los recursos diplomáticos a nuestra disposición, desde el principio de la controversia, mostrando buena voluntad y el deseo de encontrar una convivencia con nuestro vecino, apegada al derecho y a la equidad. Lo único que hemos pedido como requisito es que se detenga la obra unilateral, para poder hacer los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto”, puntualizó Roberto Álvarez.

Luego de su presentación, el canciller Álvarez respondió preguntas de algunos senadores relacionadas al propio tema de la construcción del canal y de otros tópicos.

Durante su participación en el Senado, el ministro Álvarez estuvo acompañado de los viceministros del MIREX, Rubén Silié, Hugo Fco. Rivera, Opinio Díaz y Carlos de la Mota; el director de Gabinete, Juan José Portorreal; el director de Ceremonial de Estado y Protocolo, Francisco Cantizano Nadal; el director ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral República Dominicana-Haití, Julio Ortega Tous; el director de Estudios y Análisis Estratégicos, Anselmo Muñiz; el director Jurídico, Boni Guerrero; el ingeniero del INDRHI, Félix González, y el embajador Jatzel Román.

Abinader: es un éxito de RD que se creara fuerza de paz para Haití

El despliegue de la misión deberá proveer, durante los próximos 12 meses, apoyo operacional a la Policía Nacional de Haití

La resolución de la ONU fue aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones

Luis Abinader: “Este ha sido un éxito de la diplomacia dominicana y el cuerpo diplomático que se encuentra en la ONU”.

El presidente Luis Abinader calificó ayer como un éxito la intervención multinacional, encabezada por Kenia, que será enviada en los próximos meses a Haití para combatir las bandas criminales.

“Este ha sido un éxito de la diplomacia dominicana y el cuerpo diplomático que se encuentra en la ONU”, manifestó Abinader. La resolución fue aprobada el lunes por el Consejo de Seguridad Nacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el Gobierno dominicano solicitará desde el año 2022 una presencia internacional en el vecino país.

“La comunidad internacional, después de estos dos años, donde gritamos en cada foro y en cada evento, ha reaccionado”, acotó.

El jefe de Estado expresó que esta medida es necesaria para lograr la pacificación en el territorio haitiano y la región del Caribe.

Sin embargo, el primer mandatario no respondió a los miembros de la prensa si el Estado dominicano ofrecerá a las fuerzas militares conjuntas un apoyo económico para la “pacificación” de Haití. Asimismo, Abinader reconoció que esta iniciativa también tendrá un impacto positivo en el bienestar de los dominicanos.

“Esperamos que estén lo antes posible retornando la paz en el vecino país y eso nos ayuda en la República Dominicana”, dijo el gobernante.

La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y China), sin ningún voto contrario entre los 15 miembros del Consejo.

El despliegue de la misión deberá proveer, durante los próximos 12 meses, apoyo operacional a la Policía Nacional de Haití, a fin de mejorar las condiciones de seguridad ante una oleada de violencia sin precedentes, caracterizada por los secuestros, la violencia sexual, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas.

FIRMEZA CON LAS MEDIDAS

Aunque se haya aprobado el envío de tropas policiales internacionales, Abinader señaló que no se variarán las medidas que ha tomado su gobierno tras la crisis generada por la construcción de un canal que pretende desviar el caudal del río Masacre.

Reiteró que no ve “visible” una reapertura migratoria en los próximos meses.

El mandatario fue enfático en señalar que ese hecho no cambia nada de lo estipulado en las medidas ante Haití, aunque no descartó que una reapertura económica sea evaluada en las próximas semanas, reitero que no.

Canciller cree a RD no le conviene llevar a Haití a arbitraje internacional por canal en el Masacre

“Yo no creo que en este momento le conviene al país, esta es mi opinión, no creo que conviene en este momento convocar a ningún arbitraje internacional, por múltiples motivos”, dijo Roberto Álvarez.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó este miércoles que a República Dominicana “no le conviene” llevar a Haití a arbitraje internacional por la construcción de un canal que pretende desviar las aguas del río Masacre desde el lado haitiano de la isla.

“Yo no creo que en este momento le conviene al país, esta es mi opinión, no creo que conviene en este momento convocar a ningún arbitraje internacional, por múltiples motivos”, dijo el canciller durante su intervención en el Senado de la República.

Explicó que, a su juicio, la situación en la frontera domínico-haitiana no ha llegado hasta el punto de necesitar esta medida.

De igual modo citó como razón el eventual despliegue de una fuerza multinacional de ayuda a la Policía Nacional de Haití, asegurando que tal contexto no se presta como el ideal para sostener reuniones sobre el tema.

También resaltó el hecho de que en Haití es necesario realizar elecciones democráticas, y que las autoridades actuales están operando con las instituciones básicas, algo que tampoco ayuda a entrar en negociaciones de esta índole.

No obstante, Álvarez aseveró que el no recurrir al arbitraje internacional no significa que no se tomarán otras medidas al respecto.

LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO

A principios de septiembre pasado el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, anunció una serie de medidas en la frontera con Dajabón, tras cumplirse el plazo otorgado para que se detenga la construcción del canal en Haití.

La primera fue suspender la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso, además de mantener el cierre total de la para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.

Asimismo, ordenó reactivar la toma del río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.De manera similar se inició el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo.