Boston, Massachussets. USA.-La Policía Nacional de la Republica Domincana informó este viernes que mantiene bajo su custodia a tres presuntos implicados en el violento intento de asalto perpetrado contra un establecimiento comercial en el sector capitalino de Villa Juana.

​De acuerdo con el informe preliminar ofrecido por las autoridades, el hecho vandálico, que movilizó a distintos organismos de investigación, dejó como saldo una herida de bala a un segundo teniente pensionado que trató de repeler la acción delictiva.

​Las unidades operativas y de inteligencia de la institución del orden profundizaron las pesquisas en tiempo récord, logrando ubicar y arrestar a los sospechosos principales para someterlos por ante el Ministerio Público.

​Este suceso se da en un contexto donde el cuerpo del orden registra de manera paralela un flujo constante de entregas voluntarias de ciudadanos requeridos por la justicia, reafirmando el cerco operativo sobre las bandas criminales en todo el territorio nacional.

Policía Nacional desmantela peligrosa red dedicada al robo de vehículos y falsificación de documentos

​Santo Domingo. — La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló una peligrosa estructura criminal dedicada a la sustracción de vehículos de alta gama y a la clonación de documentos oficiales durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en el Gran Santo Domingo y provincias del interior.

​Durante los operativos, las fuerzas del orden capturaron a varios integrantes de la banda y lograron recuperar decenas de vehículos reportados como robados, además de incautar armas de fuego, equipos de diagnóstico informático y placas falsificadas con las que alteraban la identidad de los automóviles para su posterior venta.

​El Coronel Diego Pesqueira director de Relaciones Publicas de la Policía Nacional de la Republica Dominicana, informó que las investigaciones se mantienen abiertas para determinar la posible vinculación de otros implicados. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir arreciando la seguridad ciudadana en el hermoso País Caribeño.

.Policía Nacional reporta entrega de prófugos tras llamado presidencial y mantiene orden de captura activa contra más de 50 mil personas

​La Policía Nacional, a través de su su Direccion de Relaciones Publicas y Difusion y canales oficiales, informó sobre la entrega voluntaria de cuatro personas requeridas por la justicia en las últimas horas, entre las que se encuentran dos adolescentes vinculados al asalto a un militar en Santo Domingo Este. A estos se suman otros prófugos procesados por robos agravados e intentos de atracos en La Vega y otras localidades del país.

​El reporte policial se enmarca en la presentación del registro nacional de órdenes de arresto, donde las autoridades revelaron que actualmente existen más de 53,800 órdenes pendientes contra unas 50,800 personas. La institución detalló que la mayoría de los requerimientos judiciales corresponden a delitos de violencia intrafamiliar, robos, agresiones físicas y homicidios.

​La institución policial reiteró la exhortación a los implicados en distintas acciones delictivas para que continúen respondiendo al llamado y se entreguen por las vías correspondientes antes de ser localizados por los agentes de investigación.

Director de la Policía Nacional da seguimiento a la recuperación de agentes heridos durante intervenciones preventivas

​Santo Domingo, Republica Dominicana.— El Director General de la Policía Nacional d la Republica Dominicana encabezó una jornada de seguimiento a los miembros de la institución que resultaron afectados en el cumplimiento de sus funciones. Durante la visita, la jefatura dio seguimiento directo a la evolución médica del cabo William Antonio Jesús, Quien se recupera tras resultar herido en un hecho reciente ocurrido en Santo Domingo Norte.

​El alto mando policial conversó directamente con el agente para conocer de primera mano los avances en su tratamiento e interactuar con los profesionales médicos a cargo de su caso. Con este acercamiento, la institución busca mantener un acompañamiento humano y logístico continuo durante la fase de rehabilitación de sus uniformados.

​El hecho se produjo en medio de las acciones de rastreo y operativos de patrullaje preventivo desplegados en el sector de Sabana Perdida. En dicha intervención, las unidades policiales fueron atacadas a tiros por un presunto delincuente identificado por las autoridades como “Hansel Boca Negra”, enfrentamiento en el cual también resultó afectado un oficial superior.

​La Policía Nacional reiteró que mantiene activas las labores de inteligencia y búsqueda para dar con el paradero de los responsables de este y otros hechos delictivos en la zona. La institución reafirmó su compromiso de respaldar al personal que arriesga su integridad en las calles, garantizando la atención adecuada para lograr su pronta reincorporación al servicio.