El Sol NetworkTV: nueve años de televisión y solidaridad

Por la Redacción de El Sol de la Florida

12 de octubre de 2026

KISSIMMEE, Florida. — El Sol NetworkTV cumple hoy nueve años de una trayectoria que combina comunicación, emprendimiento, producción audiovisual y servicio comunitario. Fundado el 12 de octubre de 2017 en Kissimmee por el empresario y comunicador Marcos A. Tejeda, el canal llega a este aniversario con reconocimientos, una programación diversa y una historia de participación que también se ha desarrollado fuera de la pantalla.

La elección del 12 de octubre —conocido tradicionalmente en el mundo hispano como el Día de la Raza— no fue casualidad. Se escogió esta emblemática fecha precisamente por su profundo simbolismo de unión, identidad, diversidad cultural y hermandad entre los pueblos iberoamericanos. Para su fundador, iniciar las transmisiones en este día representaba el compromiso inquebrantable de ser un puente de integración para la comunidad hispana que florece en los Estados Unidos, honrando sus raíces y fomentando la cohesión cultural.

Su señal se distribuye por elsolnetworktv.com, Roku TV y Amazon Fire TV, conectando su producción local con espectadores que acceden a la televisión mediante internet. Esa evolución tecnológica ha acompañado una misión constante: ofrecer espacios de información, entretenimiento, cultura y conversación para la comunidad hispana.

El balance de estos nueve años incluye premios y crecimiento, pero también iniciativas concretas: abrir las instalaciones como centro de acopio para ayudar a familias afectadas en Venezuela, reunir a líderes religiosos en el Día Nacional de la Oración y participar en actividades ambientales en St. Cloud. Son acciones que dan contenido a su lema: “Más que televisión, somos comunidad”.

Un proyecto nacido en Kissimmee

La historia de El Sol NetworkTV está vinculada al desarrollo de El Sol Media Network y a su apuesta por la comunicación digital desde Florida Central.

Los archivos de su primera etapa documentan el papel de El Sol 105 FM, una emisora digital con sede en Kissimmee, programación en vivo y distribución por distintas plataformas. Aquella estructura reunió a comunicadores, artistas y colaboradores alrededor de una propuesta dirigida al público hispanohablante. La organización fue ampliando sus formatos hasta desarrollar una oferta que hoy integra televisión de streaming, radio digital y medios escritos, entre ellos El Sol de la Florida y The Sun Post News. Su perfil institucional identifica a Kissimmee como sede y a 2017 como año de fundación.

Este recorrido permite entender el canal como parte de un proyecto de comunicación con distintas vías de acceso a la audiencia: lectura, sonido, video y televisión conectada.

La proclama de Kissimmee: un reconocimiento desde el primer año

Uno de los primeros hito institucionales llegó durante la celebración del primer aniversario. La crónica publicada en noviembre de 2018 documenta que el entonces alcalde de Kissimmee, José Álvarez, entregó a Marcos Tejeda una proclama que estableció el 12 de octubre de cada año como “Día de El Sol 105 FM”, nombre utilizado en aquella etapa de la organización.

El reconocimiento municipal forma parte del legado que hoy conmemora El Sol NetworkTV. La fecha de origen quedó asociada a una distinción de la ciudad donde nació el proyecto y donde mantiene sus raíces, reafirmando el vínculo indisoluble entre el medio y su comunidad.

El reconocimiento del US Army

La celebración de aquel primer aniversario incluyó un reconocimiento del Ejército de Estados Unidos. El archivo de 2018 registra la entrega de una placa a la estación por integrantes del US Army, entre ellos el capitán Kenny K. Nguyen y los sargentos Jonathan Rodríguez y Leonel Castillo.

La dirección del canal también incorpora a su historia la entrega de una medalla de reconocimiento por el Ejército estadounidense. Estas distinciones figuran entre los recuerdos de una etapa inicial que reunió respaldo comunitario e institucional.

Dos reconocimientos Paoli y premios para sus programas

Los Premios Paoli constituyen otro capítulo destacado de la trayectoria. La cobertura de la edición de 2025 recuerda un reconocimiento anterior de la plataforma en 2018 y documenta un nuevo galardón recibido el 31 de mayo de 2025: Mejor Plataforma de Streaming Digital del Año, durante la 39.ª edición celebrada en Orlando.

La premiación de 2025 también reconoció producciones y talentos de la televisora:

Háblame de Eso , con Eura Bencosme, en la categoría de Programa Educativo y Comunitario.

, con Eura Bencosme, en la categoría de Programa Educativo y Comunitario. Oscar Sánchez , distinguido por su trabajo en El InfluenSer.

, distinguido por su trabajo en El InfluenSer. El Mañanazo, conducido por Alejandro Repillosa y Marisol Gómez, galardonado como Mejor Programa de Variedades y Entretenimiento.

Líder Internacional y otros honores

Según la relación de reconocimientos proporcionada por la dirección, El Sol NetworkTV también recibió en los Premios Líder Internacional la distinción como Mejor Canal de Televisión de Streaming, además de otros galardones en esa especialidad que reafirman el esfuerzo de sostener una propuesta audiovisual propia a lo largo de los años.

Compromiso social y comunitario: de Venezuela al medio ambiente

La labor del canal ha trascendido la pantalla a través de diversas acciones de impacto social:

Centro de acopio para Venezuela: Ante la emergencia, las instalaciones de El Sol NetworkTV (ubicadas en 2717 Michigan Avenue, Kissimmee) funcionaron como punto de acopio del Gran Maratón Solidario, logrando recolectar y movilizar más de veinte camionetas con ayuda humanitaria.

Ante la emergencia, las instalaciones de El Sol NetworkTV (ubicadas en 2717 Michigan Avenue, Kissimmee) funcionaron como punto de acopio del Gran Maratón Solidario, logrando recolectar y movilizar más de veinte camionetas con ayuda humanitaria. Día Nacional de la Oración: Celebrado en el canal bajo la conducción de la pastora Jaqueline Rodríguez (Voces Que Afirman), uniendo a líderes espirituales en un espacio de reflexión para la comunidad.

Celebrado en el canal bajo la conducción de la pastora Jaqueline Rodríguez (Voces Que Afirman), uniendo a líderes espirituales en un espacio de reflexión para la comunidad. Compromiso ambiental en St. Cloud: Jornada de siembra de árboles realizada en alianza con la escuela ecuestre A Caballos, integrando a talentos, directivos y familias en el cuidado del entorno natural.

Una pantalla para distintas voces y alianzas estratégicas

En la celebración de su octavo aniversario en Orlando, el canal presentó una sólida parrilla de 30 producciones originales, entre las que destacan programas como El Mañanazo, Tu Dinero, Tu Poder, Más Vida, Más Que Empresarias, Madre Noticia TV, Paren el Drama, Historia de un Emigrante, Voces Que Afirman, Voces Que Conectan y Open Mic Florida.

Asimismo, el canal ha impulsado colaboraciones clave como la iniciativa Voces que Conectan junto a Saqui News y Prime Time TV, ampliando la visibilidad de los contenidos comunitarios.

Nueve años y una gran celebración compartida

Si bien el aniversario oficial se conmemora hoy, 12 de octubre, la gran celebración presencial y fiesta de aniversario se llevará a cabo el jueves 15 de octubre de 2026, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., en Conexus Workspace (2419 Lake Orange Dr, Suite 120, Orlando, FL 32837).

El evento especial de entrada libre (evento gratuito, cupo limitado) contará con conferencias magistrales, networking y oportunidades de negocios. Entre sus atractivos principales destacan:

Luis Cones (“El Artista de las Ventas”), con su acelerador de ventas y masterclass especial de 30 minutos.

(“El Artista de las Ventas”), con su acelerador de ventas y masterclass especial de 30 minutos. Andrés Utrera , exponiendo sobre “De la televisión al streaming: el nuevo poder de las audiencias digitales”.

, exponiendo sobre “De la televisión al streaming: el nuevo poder de las audiencias digitales”. Presentaciones de música en vivo a cargo del Grupo Capibaras y Engelberth Arellano Music Academy.

El Sol NetworkTV llega a su noveno aniversario consolidado como un referente de la comunicación hispana, manteniendo firme su premisa de conectar a su audiencia a través de elsoldelaflorida.com, Roku TV y Amazon Fire TV.

Más que televisión, somos comunidad.