Comandante General de la FARD recibe a representantes de los sectores público, militar, aeronáutico y cultural. Otras Noticias Militares

Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este.– El mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), recibió durante esta semana, en su despacho, a representantes de los sectores público, militar, aeronáutico y cultural, como parte de la agenda institucional de la comandancia general.

Entre los visitantes estuvo el señor Rafael A. Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), así como el coronel Francisco Miguel Yáñez Giner, del Ejército de Tierra del Reino de España, agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo de ese país para Cuba, Venezuela y República Dominicana.

Asimismo, recibió a representantes de Leonardo Helicopters, empresa fabricante de los helicópteros AW169, con quienes abordó asuntos relacionados con el entrenamiento y el mantenimiento recurrente de estas aeronaves, aspectos vinculados a su sostenimiento operativo.

La agenda también incluyó un encuentro con el reconocido artista dominicano Erasmo Alfonso Cáffaro Durán, conocido como Niní Cáffaro.

Estos encuentros forman parte de la agenda institucional de la FARD y favorecen el intercambio con representantes de distintos sectores, así como la cooperación en ámbitos de interés para la institución.

Incautan 228 paquetes de cocaína en el Puerto de Santo Domingo y el Aeropuerto de Punta Cana

En operaciones simultáneas, agentes de la DNCD, el Ministerio Público y agencias internacionales como la DEA e INL incautaron 228 paquetes de presunta cocaína. Los operativos se llevaron a cabo en el Puerto Don Diego y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, logrando asestar un duro golpe al narcotráfico transnacional.

En la primera interdicción, el personal de la DNCD intervino el remolque de un contenedor tras recibir informes de inteligencia. Al descubrir anomalías en su estructura, se inició de inmediato el protocolo de extracción de la sustancia.

Un equipo especializado trabajó de manera ininterrumpida por más de 10 horas utilizando sierras, taladros y otros equipos de perforación, logrando extraer 203 paquetes de la presunta droga, los cuales se encontraban herméticamente ocultos en un compartimento de doble fondo en la parte trasera del remolque con destino a Puerto Rico.

Por este hecho, las autoridades arrestaron a un hombre que será sometido a la justicia en las próximas horas, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para identificar y detener a otros miembros de esta red criminal. Durante el operativo también se incautaron un vehículo, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, quedando el remolque y el contenedor bajo control oficial.

De forma paralela, la DNCD y el Ministerio Público, en coordinación con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y el personal de aduanas, detuvieron en la terminal de Punta Cana a un ciudadano neerlandés de 34 años que pretendía abordar un vuelo comercial hacia París, Francia.

Los equipos operativos y las unidades caninas detectaron imágenes sospechosas en el interior de su equipaje. Al realizar una inspección rigurosa, hallaron en su interior 25 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

El extranjero está siendo entregado a la Jurisdicción de Atención Permanente de La Altagracia para ser sometido a la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades destacaron que estos golpes consecutivos reafirman el compromiso inquebrantable del Estado dominicano en la lucha contra el crimen organizado y el uso de las terminales portuarias y aeroportuarias para el tráfico ilícito de drogas.

Los 228 paquetes decomisados en ambas operaciones fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de las sustancias.

SENPA REALIZA OTRO OPERATIVO EN ÁREA PROTEGIDA

En un operativo conjunto, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, técnicos forestales, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) y la Dirección General de Migración (DGM), intervino el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Durante la intervención en esta importante área protegida, las autoridades lograron la detención de 23 nacionales haitianos en condición migratoria irregular y el desmantelamiento de 15 casuchas construidas de manera ilegal.

El operativo tuvo como propósito principal fortalecer la protección de los recursos naturales y prevenir actividades ilícitas que comprometen la integridad ecológica del parque, tales como las quemas, los desmontes forestales, la ocupación irregular de terrenos y las construcciones no autorizadas.

Como parte de las acciones de vigilancia y control desarrolladas en la zona, las autoridades ocuparon seis armas blancas y retuvieron una motocicleta.

Los ciudadanos detenidos quedaron bajo la custodia de la Dirección General de Migración y demás autoridades competentes, a fin de agotar los procedimientos legales correspondientes conforme a la legislación vigente.

El SENPA reafirmó que mantendrá de forma permanente las labores de inspección, vigilancia, prevención y control en las áreas protegidas del país, trabajando de la mano con las instituciones responsables de la conservación ambiental y el cumplimiento de la ley.

Comandante General del ERD inspecciona la línea fronteriza sur para fortalecer la seguridad y el bienestar de las tropas

PEDERNALES.– En una exhaustiva jornada de trabajo de tres días de duración, orientada a la consolidación de la seguridad nacional y la supervisión de las condiciones operativas de las tropas, el Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jimmy Arias Grullón, ERD, realizó un recorrido de inspección a lo largo de la línea fronteriza sur, abarcando el tramo comprendido entre las provincias de Pedernales y Elías Piña.

Durante el despliegue de supervisión, el alto mando inspeccionó unos 35 puestos, destacamentos, puestos de chequeo y fortalezas militares bajo el área de responsabilidad de la 5ta. y la 3ra. Brigada de Infantería del ERD. Entre los puntos estratégicos visitados destacan instalaciones ubicadas en comunidades del cordón fronterizo como Oviedo, Pedernales, Boca de Cachón, Los Pinos, Sabana Real y Hondo Valle, así como la Fortaleza General José María Cabral en San Juan de la Maguana y la Fortaleza La Estrelleta en Comendador.

En cada una de las dependencias, los comandantes correspondientes presentaron informes detallados sobre la situación operacional, el control territorial y las condiciones del personal militar. Tras evaluar los reportes, el Comandante General impartió directrices precisas encaminadas a elevar la disciplina, reforzar la listeza operacional y mantener una estrecha coordinación interagencial con la Policía Nacional, las agencias de inteligencia del Estado y las autoridades civiles locales.

Mayor General Jimmy Arias Grullón: “Nueva gestión del Ejército priorizará lado humano del soldado y sus necesidades”

Al interactuar directamente con las tropas, el Mayor General Arias Grullón expresó su reconocimiento al patriotismo y entrega del personal destacado en la frontera. Asimismo, sostuvo un diálogo abierto con los soldados para escuchar de primera mano sus inquietudes, disponiendo de inmediato acciones correctivas para optimizar sus condiciones de habitabilidad y trabajo, reafirmando que la nueva gestión del Ejército priorizará el lado humano del soldado y sus necesidades.

En sus palabras dirigidas al personal alineado, la autoridad militar enfatizó el valor central que representan para la patria: “Porque sin ustedes esa tarea que tienen cada uno de esos puestos y destacamentos en la Frontera no sería posible completar la misión. Por eso, vamos a estar atentos”, expresó, reiterando que la dignificación militar es el pilar de una frontera segura.

En ese mismo sentido, el alto mando hizo un llamado enfático a los miembros de la institución sobre la responsabilidad individual fuera y dentro del servicio, instruyendo el cumplimiento estricto de las leyes de tránsito con especial atención al uso obligatorio del casco protector al conducir motocicletas como una medida indispensable para prevenir accidentes y preservar la vida.

Durante la totalidad del trayecto de tres días, el Comandante General estuvo acompañado por el General de Brigada Coronado Abreu, ERD, supervisor general de la verja perimetral fronteriza, y por los miembros del Estado Mayor Coordinador de la institución. Asimismo, se integraron a la comitiva en sus respectivas áreas de responsabilidad el General de Brigada Freddy R. Soto Thorman, ERD, comandante de la 5ta. Brigada de Infantería, y el Coronel Armando Montero Féliz, ERD, comandante de la 3ra. Brigada de Infantería.

Juez deja en libertad a ¨Bobolé¨ reincidente en tráfico de indocumentados y mercancías en la frontera

Expedito Rodríguez ¨Bobolé¨, guardó varios meses de prisión y fue liberado por el tribunal de primera instancia del departamento judicial de Montecristi el pasado año, quien dictaminó una condena de 9 años en su contra y otros 10 y 15 a otros implicados en la operación de una banda que se dedicaba al trafico de personas desde Haití, la cual desmanteló el ejército en Dajabón.

Santiago Rodríguez, R. D. – Un juez de la oficina de atención permanente esta provincia dejó la libertad al nombrado ¨Expedito Rodríguez¨, mejor conocido como “Bobolé”, quien fue detenido por el ejército mientras conducía una Yipeta el martes de la pasada semana, en el municipio Monción de esta provincia, donde fue enviado ante las autoridades que a ocho días de la acción dispusieron su libertad. la decisión judicial está siendo apelada por la fiscalía.

Expedito Rodríguez, fue detenido por una patrulla de la cuarta brigada de infantería del ejército de Republica Dominicana, tratando de evadir un puesto de vigilancia con 17 indocumentados en el interior del vehículo, en el municipio Moncion de esta provincia de la Línea Noroeste.

El prevenido había sido enviado ante las autoridades correspondientes mientras que los 17 extranjeros entregados a la Dirección General de Migración (DGM), quienes dispusieron su deportación hacia su territorio.

Antecedentes de «Bobolé»,

«Bobolé», es conocido en la zona tras enfrentar procesos previos en operativos de seguridad fronteriza y sus antecedentes lo señalan como reincidente en el tráfico ilícito de personas y contrabando de mercancías.

En mayo del 2023, fue apresado en una residencia ubicada en “El Barrio la Bomba” de Dajabón, por su presunta vinculación en la “Operación Frontera”, realizada por las autoridades para desmantelar estructuras de tráfico de personas y mercancías ilícitas; por lo tanto, se encontraba bajo medida de coerción consistente en presentación periódica.

Había resultado baleado tras bolar el puesto de chequeo militar de la comunidad Don Miguel, cuando transportaba un contrabando.

Detenido en otra residencia que ocupaba alquilada en el sector ¨los Socias¨, por la operación de delitos, ocasión en la que fue sometido y sentenciado a 9 años de cárcel por lo que se encontraba la libertad condicional, suspendida.