Director de la Policía supervisa dotación de Naco y llama a agentes a reforzar compromiso ciudadano. Continua haciendo cambios en la Institucion

Santo Domingo, Republica Dominicana.- El Director General de la Policía Nacional de la Republica Dominicana, Mayor General Ernesto Rodríguez García, realizó la tarde de este sábado una visita de supervisión a la Dotación Policial del Ensanche Naco, donde arengó al personal que participaba en el relevo de turno.

Durante el encuentro, acompañado por el general Gabriel De los Santos García, director regional central del Distrito (Z-45), y el teniente coronel Johnny González González, comandante del Departamento Naco (C-1), el director general exhortó a los agentes a ejercer sus funciones con estricto apego a la ley, los protocolos institucionales y los principios que rigen el servicio policial.

El mayor general Rodríguez García enfatizó que todo agente que actúe correctamente y en cumplimiento de su deber contará con el respaldo de la institución. Asimismo, advirtió que quienes se aparten de los lineamientos institucionales y de la legalidad deberán asumir las consecuencias correspondientes ante las autoridades competentes.

La visita forma parte de las acciones de supervisión y acompañamiento a la fuerza policial, orientadas a fortalecer la disciplina, la prevención y la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía.

Director general policial continúa conformando su equipo de trabajo con movimientos en distintas áreas de la institución

Santo Domingo, RD. – En el marco de la conformación de su equipo de trabajo, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso nuevas designaciones de oficiales superiores y subalternos en distintas áreas operativas, investigativas y administrativas de la institución, con el propósito de fortalecer la gestión policial, optimizar los mecanismos de supervisión y garantizar una respuesta más efectiva a las necesidades de seguridad ciudadana.

Las disposiciones, correspondientes a los días 26 y 27 de agosto de 2026, comprenden cambios en departamentos operativos, supervisiones zonales y áreas especializadas de Investigaciones de Asuntos Internos, Policía Cibernética, Investigaciones de Alta Tecnología, Laboratorios de Informática Forense y Ciberpatrullaje, Policía de Turismo, Recursos Humanos y Sanidad Policial.

*Fortalecimiento de la estructura operativa*

Entre las designaciones correspondientes al 27 de agosto figuran el Coronel Zauris Belliard Vargas, comandante del Departamento Operativo I en Villa Mella, Santo Domingo Norte; Coronel Luis Nazario Ferreras Herasme, designado como comandante de Departamento Operativo I en Las Terrenas; Coronel Silvano Ubri Rosario, comandante del Departamento Operativo I Samaná; y Coronel Alberto Antonio Coronado Pineda, comandante del Departamento Operativo I en Nagua.

Asimismo, fueron designados el Coronel Julio C. Cordero Pérez, como Subdirector de Área de la Policia Cibernética; y el Coronel Roger A. Reynoso Vargas, como comandante de Departamento Operativo II de Investigaciones deAsuntos Internos con Asiento en Inspectoría General.

Además, el coronel José D. Cohen Gómez, como comandante del Departamento Operativo II Laboratorios de Informática Forense y Ciberpatrullaje; y el coronel David Díaz Núñez subdirector Regional de Operaciones con asiento en la Dirección Regional Santo Domingo Norte

También fueron designados el Teniente coronel Ramón I. Reyna Díaz, subcomandante del Departamento Operativo I en Nagua; y el teniente coronel Ramón Sánchez Balbuena, designado como comandante de Departamento II de Operaciones de Investigaciones de Alta Tecnología.

Asimismo, el teniente coronel Leonardo Alberto Pérez, comandante de Departamento Operativo II de Investigaciones con asiento en la Dirección Regional Norte; y el y eniente coronel Bienvenido Reyes García, comandante de Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos con asiento en la Dirección Regional María Trinidad Sánchez; y el teniente coronel Héctor Cordero Castillo comandante de Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos con asiento en la Dirección Central de Soportes y Servicios

De igual manera, teniente coronel Wilgton Ramírez Galva, comandante de Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos con Asiento en la Dirección Central de la Policia de Turismo; y el teniente coronel Luis Manuel Colón Fortuna, Comandante de Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos, con asiento en la Dirección Regional San Cristóbal.

En el área de Investigaciones de Asuntos Internos fueron dispuestas nuevas designaciones para fortalecer las labores de investigación y supervisión institucional. Entre estas figuran el teniente coronel Juan Ramón Sánchez Balbuena, como comandante del Departamento II Operaciones de Investigaciones de Alta Tecnología.

En las funciones de supervisión territorial fueron designados el Mayor Marcos Medina Encarnación, supervisor zonal del Departamento Samaná; Mayor Frank O. de la Cruz Astacio, supervisor zonal del Departamento Nagua; y el Mayor Marcos Medina Encarnación, quien queda designado como supervisor de Patrulla en el Departamento Samaná.

Asimismo, el Mayor Rober Aquino Valois, supervisor zonal del Departamento en Cabrera, con asiento en Río San Juan; el Mayor Javier Muñoz Reynoso, supervisor zonal del Departamento Samaná, con asiento en Sánchez; el mayor González Alcántara, subcomandante del Departamento Operativo I en Samana; la Mayor Villa Nueva Villegas Moreta, supervisora zonal del Departamento Samaná, con asiento en El Catey de Sánchez; y el mayor Cristian Machel Muñoz Santana, comandante del departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos con asiento en la Dirección Central de Sanidad Policial.

*Refuerzo de áreas especializadas*

También fueron designados el capitán Oscar Ogando De la Rosa, Encargado de División de Investigación de Asuntos Internos con asiento en el Departamento de Higüey; el primer teniente Isaias Figuereo Hernández, designado como oficial investigador en la Dirección de Área de la Policía Cibernética; y el segundo teniente Edwin Aquino Guzmán, quien realizará la función de Oficial Investigador en la Dirección de Área de la Policia Cibernética.

Fortalecimiento de la gestión policial

Las nuevas designaciones responden a la necesidad de mantener una estructura policial dinámica y funcional, fortaleciendo el liderazgo territorial, la supervisión operativa y las capacidades investigativas y tecnológicas de la institución.

Con estos movimientos, la Policía Nacional continúa adecuando su estructura a las necesidades de cada demarcación y área especializada, procurando una gestión más eficiente y una respuesta policial cada vez más oportuna a la ciudadanía.