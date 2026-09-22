Presidente Luis Abinader plantea llevar a nuevos niveles las relaciones entre República Dominicana y Perú tras reunión bilateral con Keiko Fujimori. Otras Noticias Presidenciales en Nueva York

Nueva York, USA.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona concluyó este lunes su jornada de trabajo en Nueva York con una reunión bilateral con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con el interés de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones y explorar nuevas oportunidades de acercamiento y cooperación.

Durante el encuentro, el mandatario dominicano manifestó el interés de mantener las mejores relaciones con Perú e incentivar los vínculos existentes entre los dos países.

“Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles”, expresó el presidente Luis Abinader durante el intercambio.

Al conversar con la prensa luego de la reunión bilateral, el mandatario destacó los históricos vínculos entre República Dominicana y Perú y consideró que todavía existe espacio para ampliar su potencial.

“Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad”, manifestó.

“Son países hermanos”, manifestó el presidente Luis Abinader; “tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad”.

El jefe de Estado explicó además que este fue su primer encuentro con Fujimori desde que asumió la presidencia de Perú y señaló que ambos intercambiaron invitaciones para realizar visitas a sus respectivos países.

El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, con el interés de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones y explorar nuevas oportunidades de acercamiento y cooperación.

Durante el encuentro, el mandatario dominicano manifestó el interés de mantener las mejores relaciones con Perú e incentivar los vínculos existentes entre los dos países.

“Queríamos tener siempre con Perú las mejores relaciones, incentivar las relaciones nuestras. Creo que las podemos llevar a otros niveles”, expresó Abinader durante el intercambio.

Al conversar con la prensa luego de la reunión bilateral, el presidente Abinader destacó los históricos vínculos entre República Dominicana y Perú y consideró que todavía existe espacio para ampliar su potencial.

“Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad”, manifestó.

El jefe de Estado explicó además que este fue su primer encuentro con Fujimori desde que asumió la Presidencia de Perú y señaló que ambos intercambiaron invitaciones para realizar visitas a sus respectivos países.

“También, el primer encuentro con ella después de ser presidenta. Ella me invitó y nosotros la invitamos también”, indicó el mandatario.

En el encuentro, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado del canciller Víctor “Ito” Bisonó; del embajador y viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y del representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, embajador Wellington Bencosme.

Presidente Luis Abinader participa en Diálogo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial del BID y destaca necesidad de una estrategia para América Latina

Nueva York.– El presidente Luis Abinader participó este lunes en el Diálogo de Alto Nivel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Inteligencia Artificial, donde destacó la necesidad de impulsar una estrategia regional ante el impacto que, afirmó, tendrá esta tecnología en las actividades económicas, al tiempo que planteó avanzar en su desarrollo de manera simultánea con su regulación.

En el encuentro liderado por el presidente del BID, Ilan Goldfajn, acompañaron al presidente Abinader el canciller Víctor “Ito” Bisonó y la viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, embajadora Vilma Arbaje.

Al concluir la reunión, el presidente Luis Abinader explicó a la prensa que el encuentro estuvo enfocado en el tema de inteligencia artificial y una estrategia de inteligencia artificial para toda América Latina.

Al ser preguntado sobre la importancia de esta iniciativa, el jefe de Estado así lo manifestó: “Debemos tener esa estrategia porque la inteligencia artificial está cambiando toda la tecnología y realmente es una tecnología que va a cambiar todas las actividades económicas”.

Respecto a la regulación de la inteligencia artificial, el presidente Luis Rodolfo Abinader indicó que este aspecto también formó parte de las conversaciones.

“También sobre eso se habló y eso es parte de la estrategia. Pero yo creo que se puede avanzar y regular al mismo tiempo”, expresó el Mandatario del hermoso Pais Caribeño.

Presidente Luis Abinader presenta al país ante empresarios internacionales como destino competitivo para nuevas inversiones; proyecta nuevas oportunidades en semiconductores, turismo y tierras raras

Presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova, destaca que, contra viento y marea y en una de las épocas más difíciles de la región, el presidente Luis Abinader ha sabido marcar la diferencia y transformar a República Dominicana.

Nueva York.– El presidente Luis Abinader presentó este lunes ante empresarios y líderes iberoamericanos las ventajas que ofrece la República Dominicana para la inversión, destacando la estabilidad política y social, la apertura económica, la simplificación de regulaciones, el crecimiento de las zonas francas y la disponibilidad de capital humano como factores que han permitido al país captar nuevas inversiones y posicionarse favorablemente ante el proceso global de nearshoring.

Durante un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), junto con el Adam Smith Center for Economic Freedom, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el mandatario invitó a los empresarios a conocer de primera mano la experiencia de quienes ya han apostado por la República Dominicana.

“Cuando me preguntan qué les puedo decir para invertir en República Dominicana, les respondo: pregúntenle a quienes ya han invertido allá, a ver cómo les ha ido. Nadie lo puede decir mejor que ellos”, expresó el presidente Luis Abinader.

El jefe de Estado Dominicano explicó que el Gobierno trabaja para hacer cada vez más sencillo invertir y desarrollar operaciones productivas en territorio dominicano. Indicó que, mediante el programa Burocracia Cero, la meta es reducir todavía más esos procesos, hasta llevarlos a un máximo de seis permisos. “Básicamente, el promedio ahora mismo para otorgar una zona franca son unos cuatro meses, desde que entregan todos los documentos requeridos”.

El presidente Luis Abinader Corona sostuvo que el crecimiento de las zonas francas dominicanas no solo se refleja en su expansión, sino también en la transformación de su producción hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico.

Señaló que el país exporta más de USD 2,700 millones en dispositivos médicos y supera los USD 3,000 millones en dispositivos eléctricos, lo que evidencia, afirmó, que la República Dominicana ha avanzado desde la manufactura tradicional hacia procesos productivos de mayor sofisticación. “Estamos obteniendo ya no solamente cigarros o manufactura tradicional, sino manufactura con mayor valor agregado”.

Agregó que el régimen dominicano de zonas francas ofrece incentivos sin una limitación temporal como ocurre en otros mercados, una condición que permite a las empresas realizar inversiones con una visión de largo plazo y afirmó que el país todavía dispone de una amplia capacidad para continuar creciendo. Explicó también que el Gobierno ha desarrollado una política para insertarse progresivamente en la industria de semiconductores, preparando a miles de dominicanos para trabajar inicialmente en procesos de ensamblaje y avanzar posteriormente hacia niveles de mayor complejidad tecnológica.

Estabilidad para invertir a largo plazo

Ante los empresarios, el gobernante identificó la estabilidad política y social como uno de los principales activos que ofrece República Dominicana a quienes buscan un destino seguro para sus inversiones. “En República Dominicana no hay extremismos ni la polarización que existe en otros países”, señaló, al considerar que esa estabilidad ofrece garantías para la continuidad de políticas económicas favorables a la inversión más allá de los ciclos de gobierno.

El mandatario sostuvo que la economía dominicana mantiene perspectivas favorables aun en medio de un contexto internacional complejo y estimó que este año el país no crecerá menos de 4.5 %, con la expectativa de situarse entre las economías de mayor crecimiento de América Latina, excluyendo el caso particular de Guyana por el impacto de los hidrocarburos.

Asimismo, adelantó que los datos correspondientes a agosto mostrarán un crecimiento superior al 5%. “República Dominicana no tiene hidrocarburos. Lo que tenemos es mucho sol y playa, mucha gente dispuesta a trabajar, zonas francas y una economía muy diversa”.

Como muestra de esa diversificación, mencionó sectores como el turismo, las zonas francas y el deporte, señalando que los peloteros dominicanos de Grandes Ligas representan entre USD 500 millones y USD 600 millones anuales para la economía y que las 30 organizaciones de MLB tienen presencia mediante academias en el país.

El presidente Luis Abinader informó, además, que la inversión extranjera se mantiene por encima de los USD 5,000 millones, aun en medio de las tensiones comerciales internacionales.

El presidente explicó que la estabilidad económica también debe estar acompañada por resultados sociales que permitan sostener el crecimiento y, en ese sentido, señaló que la pobreza acumulada en lo que va de año se sitúa en 14.5 %, casi tres puntos porcentuales menos que el año anterior, frente al 26% registrado en 2019, mientras que la pobreza extrema ronda el 2.2 %.

También informó que el próximo 10 de octubre la República Dominicana recibirá de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el certificado de Hambre Cero, convirtiéndose, según explicó, en el quinto país de América Latina en alcanzar ese reconocimiento.

El presidente Luis Abinader agregó que la relación deuda-PIB, que llegó a 67 % en 2020 como consecuencia de la pandemia, se encuentra actualmente alrededor de 57 %, y manifestó que la estrategia gubernamental es continuar reduciéndola gradualmente sin afectar las posibilidades de crecimiento.

Otro de los factores que el mandatario presentó ante los inversionistas fue la relación permanente entre el Gobierno y el sector privado, respecto a lo cual explicó que cada mes se reúne con representantes empresariales a través del Comité Meta RD 2036, iniciativa que persigue duplicar el tamaño de la economía dominicana para ese año. “Nos reunimos con empresarios de cada industria para identificar qué podemos mejorar, qué está frenando el crecimiento y qué debemos corregir”, afirmó.

El jefe de Estado consideró indispensable mantener una comunicación franca y permanente entre ambos sectores, especialmente frente a las dificultades económicas internacionales y añadió que donde no hay una comunicación entre el sector público y el sector privado, no se van a poder resolver los problemas de la manera adecuada.

Agregó que esa colaboración debe producir acuerdos que trasciendan las coyunturas, respetando siempre la economía de libre mercado, al señalar que sin libre mercado no hay desarrollo. En ese contexto, invitó a los empresarios presentes a visitar República Dominicana y propuso a Ceapi organizar una misión empresarial al país. También recordó que los días 20 y 21 de noviembre Punta Cana acogerá nuevamente la versión latinoamericana del World Governments Summit de los Emiratos Árabes Unidos.

Pedernales abre nuevas oportunidades para el capital internacional

Al responder preguntas de los empresarios, el mandatario presentó el desarrollo turístico de Pedernales como otro ejemplo de la creación de nuevas oportunidades económicas fuera de los polos tradicionales del país y explicó que mediante el Fideicomiso Pro-Pedernales se inició el desarrollo de infraestructura estratégica, comenzando por el puerto turístico, que proyecta recibir cerca de 300,000 visitantes este año. A esto se suma la construcción de hoteles y del aeropuerto que servirá al destino turístico, ubicado a unos 20 minutos de la zona hotelera.

Destacó la participación de empresas españolas en el proyecto y señaló que el primer hotel estará vinculado a Iberostar y la familia Fluxá, inversionistas de larga trayectoria en República Dominicana. Resaltó el impacto que tendrá el proyecto en la creación de empleos y en la dinamización económica de toda la región Sur.

“Pedernales, pónganlo en el mapa porque va a ser un punto de desarrollo muy importante”, expresó ante los empresarios.

Tierras raras y futuro fondo soberano

Al concluir el encuentro, el presidente Luis Abinader abordó también el potencial de las tierras raras que son estudiadas en el país y adelantó que para finales de este año se espera contar con una determinación más precisa sobre los recursos existentes, lo que permitirá avanzar hacia una evaluación de su posible aprovechamiento económico.

El gobernante sostuvo que los estudios realizados hasta el momento generan expectativas favorables por las características del material y las condiciones naturales para su eventual procesamiento. “Uno de los ingresos no tributarios más importantes que tendrá el país en los próximos años serán precisamente las tierras raras”, manifestó.

Explicó que, de concretarse su aprovechamiento, contempla la creación de un fondo soberano mediante el cual la mitad de los recursos generados se destinaría a reducir la deuda pública y la otra mitad a inversiones en infraestructura.

Posición estratégica en medio de un escenario global complejo

Al referirse a la competencia económica y comercial entre las grandes potencias, el presidente Abinader reafirmó que Estados Unidos es el socio estratégico de la República Dominicana, al tiempo que destacó que el país mantiene un comercio activo con China, pero sin deuda pública con esa nación ni inversiones chinas en áreas estratégicas de la economía dominicana.

“Nuestro socio estratégico es Estados Unidos, no hay ninguna duda”, expresó el mandatario, quien señaló que ser el único país de Latinoamérica sin deuda pública con China le permite a República Dominicana mantener una independencia especial.

El presidente Luis Abinader sostuvo que el actual escenario internacional demanda una diplomacia capaz de ratificar sus alianzas estratégicas y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad necesaria para defender los intereses nacionales. En ese contexto, reiteró que el Gobierno continuará trabajando para lograr condiciones competitivas para las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos.

Ceapi destaca transformación y capacidad de RD para atraer inversiones

Durante la apertura del encuentro, la presidenta de Ceapi, Nuria Vilanova, destacó la transformación experimentada por República Dominicana y la gestión del presidente Luis Abinader frente a momentos complejos como la pandemia del COVID-19.

Vilanova resaltó particularmente el comportamiento de las zonas francas dominicanas y afirmó que el país ha logrado convertirse en un punto de encuentro y redistribución para productos que anteriormente utilizaban otros mercados como plataforma logística hacia Estados Unidos.

También destacó el desarrollo de sectores industriales, medicamentos y otras actividades productivas, así como las posibilidades que podrían representar las tierras raras para el futuro económico dominicano.

“Tenemos con nosotros, por lo tanto, al presidente de un país que, contra viento y marea, en una de las épocas más difíciles de la región, marcadas por un menor crecimiento del PIB, ha sabido marcar la diferencia y hacer de República Dominicana el país que es”, expresó Vilanova.

Asimismo, valoró la decisión del mandatario de limitar constitucionalmente la reelección presidencial y destacó su defensa de la institucionalidad democrática.

Carlos Díaz-Rosillo: RD ha sabido captar las oportunidades del nearshoring

De su lado, Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU), destacó el posicionamiento alcanzado por República Dominicana en la captación de inversiones asociadas al nearshoring.

“No hay país que lo haya hecho mejor en capturar esa inversión del nearshoring que la República Dominicana”, expresó al introducir la conversación sobre las estrategias desarrolladas por el país.

Díaz-Rosillo recordó que en mayo de este año el Adam Smith Center otorgó al presidente Luis Abinader su máxima distinción, el Premio Campeón de la Libertad, reconocimiento que, explicó, distingue a jefes de Estado por la promoción del libre mercado, la democracia y las políticas públicas.

Entre los asistentes al encuentro se encontraban el canciller dominicano Víctor Bisonó; el secretario general iberoamericano (Segib) Andres Allamand (Chile); la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España entre 2019 y 2021 y actual decana de la Paris School of International Affairs (PSIA) de Sciences Po, Arancha González Laya (España); la presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones, Isabel Noboa, (Ecuador); el vicepresidente primero del Consejo de Administración de Prisa, Fernando Carriilo (Colombia), y el presidente del Grupo Educativo CEF.-Udima, Arturo de las Heras (España). Además, la delegación de Ceapi está integrada por más de 40 presidentes y CEO de empresas como Airbus Latam, Grupo Bimbo, BID, CAF, Xcalibur, Fundación Juanfe, Coloncorp y Pérez-Llorca, entre otras, además de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Presidente Luis Abinader destaca potencial de tierras raras en República Dominicana en la Cumbre Anual Concordia 2026 en Nueva York

Presidente del BID destaca planteamientos del presidente Luis Abinader y expresa disposición de respaldar con financiamiento, conocimiento y cooperación técnica el desarrollo de los minerales críticos.

Nueva York.– Como parte de su agenda oficial en Nueva York, el presidente Luis Abinader participó este lunes en la Cumbre Anual Concordia 2026, donde destacó el potencial minero de la República Dominicana y afirmó que el país ha sido muy afortunado por contar con importantes recursos, entre ellos una gran mina de oro que genera exportaciones por cientos de millones de dólares.

El mandatario reveló que hace tres años fueron descubiertos importantes recursos de tierras raras y explicó que desde 2022 el país trabaja junto con el Gobierno de los Estados Unidos en su investigación. “A finales de este año sabremos cuántas son las reservas”, afirmó.

El presidente Luis Abinader destacó además la calidad del material encontrado en territorio dominicano. “Es más puro el que hemos descubierto que los del sur de China, que son de muy buena calidad”, expresó, al tiempo de señalar la importancia estratégica de estos recursos debido a que muchas de las tecnologías dependen de este tipo de materiales.

Durante la Cumbre, el presidente Abinader participó en la sesión “Desde la base: construyendo cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas”, junto a José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República de Colombia; Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e Ishaan Tharoor, de The New Yorker. El encuentro estuvo centrado en las cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas y su importancia estratégica para la región.

El jefe de Estado dominicano explicó que el Gobierno trabaja también en la industrialización de estos recursos y reconoció los desafíos existentes en materia de refinación, debido a la alta concentración de este proceso en China. En ese sentido, resaltó la creación de la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una empresa 100% pública que tendrá a su cargo el seguimiento de este proceso, la cual cuenta con un consejo integrado por importantes empresarios del país y una dirección con experiencia internacional en geología.

“Estamos muy esperanzados de que el próximo año tengamos un test de la refinería con una tecnología especial”.

Asimismo, el presidente proyectó que, tras avanzar en este proceso, la República Dominicana podría comenzar a exportar estos recursos en 2028. “De ahí en adelante, creo que la primera exportación se verá en 2028”, expresó.

Acuerdo sobre minerales críticos y apuesta por desarrollar tecnología e inversión

El presidente Luis Abinader destacó la importancia del acuerdo sobre minerales críticos y afirmó que permitirá avanzar en el desarrollo de estos recursos frente a la alta concentración de la capacidad de refinación de tierras raras en China.

“Nosotros hemos descubierto depósitos de muy buena calidad. Las tierras raras son algunos de los minerales más críticos entre los materiales críticos”, expresó el mandatario, quien explicó que República Dominicana trabaja para determinar tanto la cantidad como la calidad de esos recursos y, paralelamente, identificar la tecnología necesaria para desarrollarlos.

El presidente Luis Abinader recordó que en 2022 el país firmó un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para recibir apoyo en este proceso y señaló que uno de los principales desafíos que enfrenta el hemisferio occidental es la limitada disponibilidad de tecnología para el desarrollo y, especialmente, la refinación de tierras raras.

En ese contexto, resaltó la importancia del acuerdo sobre minerales críticos para garantizar condiciones que permitan desarrollar estos recursos de manera competitiva. “Lo que establecimos en el acuerdo de minerales críticos fue un precio mínimo para esos minerales, de modo que no puedan ser afectados por prácticas de dumping u otras acciones que hagan imposible producirlos de manera competitiva”, explicó.

Se observa en el centro al Señor Carlos Alberto Caminero,director de Prensa del Presidente de la Republica Domicana Luis Rodolfo Abnader Corona entre otros asistentes a la actividad.

“Creo que ese acuerdo es muy bueno. Fue elaborado correctamente, todos participaron y ya está en marcha”, sostuvo el presidenre Luis Abinader, al señalar que permitirá que el mundo occidental avance en el desarrollo de estos materiales críticos, particularmente en América Latina, así como en África y Norteamérica.

El mandatario advirtió que los resultados no serán inmediatos, pero aseguró que el proceso avanza en la dirección correcta y sostuvo que, en el caso particular de las tierras raras, el principal desafío es tecnológico. “Lo que necesitamos es un plan para el corto, mediano y largo plazo”, afirmó.

Agregó que espera una mayor participación financiera en el mediano y largo plazo, tanto de los gobiernos como del sector privado, debido a la creciente necesidad de estos materiales. En ese sentido, proyectó que el desarrollo de esta industria generará oportunidades para atraer inversiones privadas y establecer acuerdos de compra futura, así como otros mecanismos de largo plazo.

“Veremos inversiones privadas, compras futuras y distintas combinaciones, dependiendo de lo que cada empresa o gobierno requiera”, manifestó el gobernante.

BID destaca planteamiento del presidente Luis Abinader

Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, destacó el planteamiento realizado por el presidente Luis Abinader sobre las dificultades que implica agregar valor a las cadenas de suministro y señaló que el organismo está dispuesto a contribuir con financiamiento, conocimiento, cooperación técnica y capacidad de convocatoria para impulsar el desarrollo de los minerales críticos en América Latina y el Caribe.

“Como mencionó el presidente, no es tan fácil agregar valor en ese sentido”, expresó Goldfajn al referirse a los desafíos que enfrenta la región para desarrollar cadenas de suministro con mayor valor agregado.

Goldfajn resaltó, además, el alineamiento y los acuerdos alcanzados recientemente por República Dominicana y Colombia con Estados Unidos en materia de minerales críticos y afirmó que el BID está preparado para servir de puente y respaldar esos esfuerzos con todos sus instrumentos.

“Estamos ahí para ayudar. Estamos ahí para poner a disposición todos nuestros instrumentos: financiamiento, conocimiento, cooperación técnica y capacidad de convocatoria”, manifestó.

El presidente del BID sostuvo que existe “una gran demanda y una gran oportunidad” para la región, pero advirtió que esa oportunidad solo podrá traducirse en empleo y prosperidad si se crean las condiciones y el alineamiento adecuados, acompañados de tecnología, financiamiento de largo plazo, acuerdos de compra futura e incentivos”.

Colombia destaca carácter estratégico de los minerales críticos

En tanto, José Manuel Restrepo coincidió con el presidente Abinader en considerar los minerales críticos como recursos estratégicos para el desarrollo económico y planteó la necesidad de avanzar en su aprovechamiento mediante inversión, tecnología, formación de talento humano y cooperación con el sector privado.

Restrepo destacó que los países de la región deben trabajar de la mano con el sector privado y crear las condiciones necesarias para aprovechar estos recursos, agilizando procesos y fortaleciendo las capacidades tecnológicas, sin dejar de lado la sostenibilidad.

Asimismo, resaltó la cooperación con Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales estratégicos, una línea que coincide con la expuesta por el presidente Luis Abinader respecto a los acuerdos y trabajos que desarrolla la República Dominicana con ese país para avanzar en la investigación, desarrollo y futura industrialización de sus tierras raras.

Presidente Dominicano Luis Abinader lanzó una enérgica advertencia a los delincuentes responsables del asalto perpetrado en la vivienda del merenguero Julián Oro Duro

El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona lanzó una enérgica advertencia a los delincuentes responsables del asalto perpetrado en la vivienda del merenguero Julián Oro Duro, donde resultó asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista quedó herido.

Durante un encuentro con la prensa en Nueva York, el mandatario exhortó formalmente a los atacantes a ponerse a disposición de la justicia de manera inmediata:

Detalles clave del suceso: