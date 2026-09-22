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LEÓNEL FERNÁNDEZ JURAMENTA DIRIGENTES BALAGUERISTAS EN MIAMI COMO PARTE DE SU GIRA POR ESTADOS UNIDOS

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
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Miami, Florida, USA.— En el marco de un amplio periplo político por los Estados Unidos, el expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Dr. Leonel Fernández, encabezó un concurrido acto de juramentación en esta ciudad, donde dio la bienvenida formal a una importante comitiva de dirigentes provenientes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

​La estructuración e integración de esta masa dirigencial balaguerista está coordinada por Domingo Plácido, presidente del Movimiento Balagueristas con Leonel, quien al tomar la palabra destacó el entusiasmo y el compromiso de la dirigencia reformista de sumarse activamente a los trabajos políticos para fortalecer la organización.

​Plácido ratificó el compromiso de trabajo y crecimiento del movimiento tanto en el ámbito nacional como internacional, bajo la premisa de que la constante expansión del partido consolidará la intención de voto de cara a los próximos comicios del 2028. Asimismo, resaltó la solidez de la estructura organizativa, la disciplina militar de sus integrantes ante los acuerdos políticos y la importancia crucial de la preparación logística en las mesas electorales para asegurar el triunfo.

​Durante el encuentro, el Dr. Leonel Fernández expresó su satisfacción por el crecimiento continuo de la organización en el exterior:

​“Hoy, en Miami, damos la bienvenida a nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo, provenientes del Partido Reformista Social Cristiano, quienes han decidido sumarse a este proyecto político. Recibo con entusiasmo su integración y su compromiso con una visión de futuro para la República Dominicana. Seguimos creciendo, organizándonos y construyendo juntos”, manifestó el líder político.

​Este concurrido acto en Florida forma parte de una intensa agenda de trabajo de la Fuerza del Pueblo en territorio estadounidense, la cual continuará este domingo en la ciudad de Filadelfia y el próximo martes en Nueva York.

​El evento contó con la organización del excandidato a diputado por Miami, Carlos Sánchez, y la participación de destacados dirigentes y acompañantes, entre ellos Luis Toral, José Tatis y María Luisa Carbonell. También se reconoció el esfuerzo organizativo desplegado por José Fadul y su equipo de trabajo durante la actividad.

​Entre los dirigentes del PRSC en Florida que pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo se destacan: Santiago César, Carmen Bautista, Ruth Castellanos, Domingo Martínez, Frankely Rodríguez, Catalina Altildes, Tomás Vidal, Sandra Berges, Maleiny González, Daniel Alcántara, Orlando Rodríguez, Isidro Mojica, Luis Reyes, Julio Mordan, Máximo Ariza, Ramón Núñez, Cecilia Villar, Ruth Alcántara, Noemí Alcántara y Raquel Mordan.

​Este concurrido acto en Florida forma parte de una intensa agenda de trabajo de la Fuerza del Pueblo en territorio estadounidense, la cual continuará este domingo en la ciudad de Filadelfia y el próximo martes en Nueva York.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
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