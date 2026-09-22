Nuevos oficiales del Ejército dominicano culminan curso de operaciones urbanas. Otras Noticias Militares

Pedro Brand, R. D.-El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana celebró la graduación de la Cuadragésima Tercera Promoción del Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas, conocida como Monteros. Esta etapa forma parte del proceso de especialización de los futuros oficiales del Ejército de República Dominicana.

Los nuevos Monteros son cadetes de cuarto año pertenecientes a la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”. El próximo 29 de noviembre culminarán su formación general y serán ascendidos oficialmente al rango de segundo teniente.

La importante ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. Durante el acto se destacó la rigurosa preparación desarrollada para actuar con eficacia en escenarios urbanos complejos y de alto riesgo.

Durante el discurso central, las autoridades resaltaron la disciplina, la cohesión y el liderazgo como cualidades fundamentales para el ejercicio del mando. Asimismo, se entregaron insignias y reconocimientos a los participantes más sobresalientes del exigente entrenamiento táctico.

Con esta nueva promoción, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso permanente con la profesionalización militar. El objetivo principal es garantizar que los futuros oficiales cuenten con las competencias necesarias para defender la soberanía nacional.

Armada lleva salud y esperanza a 1,600 personas en San Juan

Allí, alrededor de 1,600 personas recibieron diversos servicios médicos, entrega de medicamentos, donaciones y asistencia social integral.

La importante actividad estuvo encabezada por el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ARD, comandante general de la institución.

Le acompañaron la señora María Margarita Rodríguez de Crisóstomo, presidenta de ADEOARD, y la doctora Ana María Castillo Mateo, gobernadora civil de la provincia.

También participaron el doctor José Joaquín Puello Herrera y el señor Roberto Ortiz Simó, pasado comodoro y actual comodoro nacional de los Auxiliares Navales Dominicanos, respectivamente.

A ellos se sumó el doctor Cleto Rafael Ramírez Penso, director de CECANOT, junto a destacadas autoridades civiles, militares y representantes de las entidades aliadas.

Durante el operativo se ofrecieron consultas especializadas en cardiología, neurología, neurocirugía, gastroenterología, ginecología y pediatría.

Del mismo modo, los munícipes accedieron a servicios de odontología, oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia, dermatología, neumología y medicina general.

La jornada se complementó con la entrega gratuita de fármacos, canastillas para embarazadas, donaciones y otros valiosos apoyos de bienestar social.

Este esfuerzo conjunto contó con el respaldo de la propia Armada, la DNCD, el SNS y la Asociación de Esposas de Oficiales de la Armada.

Asimismo, colaboraron los Auxiliares Navales Dominicanos, la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria y la DASAC, bajo la dirección de Edgar Augusto Féliz Méndez.

Participaron además la CPADB, el PROPEEP, CECANOT, el Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de Piel y PROMESE/CAL.

Completaron el listado de apoyo Audionet, el Hospital El Buen Samaritano de La Romana, Laboratorios LAM, Laboratorios Iberofarma y Caribe Tours.

Al tomar la palabra, el comandante general de la Armada expresó un profundo agradecimiento al presidente de la República, Luis Abinader Corona.

Destacó el permanente respaldo que el primer mandatario dispensa a las Fuerzas Armadas y a las iniciativas destinadas al desarrollo comunitario.

Asimismo, reconoció el valioso acompañamiento del señor ministro de Defensa para fortalecer la responsabilidad social de los cuerpos castrenses

Con estas acciones permanentes, la Armada de República Dominicana reafirma su genuina vocación de servicio y su compromiso con la ciudadanía.

La institución consolida así los vínculos fraternos con las comunidades, llevando salud y esperanza a los rincones más necesitados del país.

SENPA Y MEDIO AMBIENTE DECOMISAN 169 SACOS DE CARBÓN VEGETAL SEMIOCULTOS EN ZONA BOSCOSA DE PUERTO PLATA

Puerto Plata. Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con personal del área protegida Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta, realizaron un operativo de inspección en Cabarete, municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, donde localizaron 169 sacos de carbón vegetal semiocultos en una zona boscosa.

Durante la intervención, el personal actuante decomisó el carbón vegetal localizado, que se encontraba semioculto en el área boscosa. Su elaboración en contravención de la normativa ambiental vigente constituye una actividad ilícita. La procedencia del material y las circunstancias relacionadas con su elaboración y ocultamiento permanecen bajo investigación, a fin de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, de conformidad con la Ley General núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El producto decomisado fue trasladado a la sede del Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta, donde quedó bajo custodia conforme al protocolo establecido. Posteriormente, el carbón vegetal y las demás evidencias recolectadas serán puestos a disposición de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Puerto Plata, para el seguimiento correspondiente y los fines legales pertinentes.

Con estas acciones, el SENPA y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reafirman su compromiso con la vigilancia, la prevención y el control de los ilícitos forestales, así como con la protección de las áreas protegidas y del patrimonio natural del país. Asimismo, exhortan a la ciudadanía a colaborar con las autoridades correspondientes y a denunciar cualquier actividad que pudiera afectar el medio ambiente.