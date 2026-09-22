Osceola aprueba $3,100 millones y Kissimmee decide hoy sobre impuestos y emergencias

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Martes, 22 de septiembre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida.— El Condado de Osceola cerró anoche su proceso presupuestario con la aprobación unánime de un presupuesto de aproximadamente $3,100 millones para el año fiscal 2027, mientras Kissimmee se prepara para adoptar hoy su propio presupuesto y examinar cambios en las facultades del gobierno durante situaciones de emergencia.

La decisión del Condado representa una novedad sustancial frente a la columna de ayer: ya no hablamos de una propuesta de $2,440 millones pendiente de aprobación, sino de un presupuesto adoptado cuyo alcance y composición deben examinarse.

La agenda de Kissimmee añade asuntos que afectan directamente a los residentes: la reconstrucción de una propiedad en Ocean Street, infraestructura de agua, financiamiento aeroportuario y modificaciones al programa de asistencia para vivienda.

Son decisiones de naturaleza distinta, pero todas plantean una pregunta común: ¿qué compromisos asumen hoy los gobiernos locales y cómo se traducirán en servicios, infraestructura y costos para la comunidad?

Osceola: aprobado el presupuesto de $3,100 millones

Los comisionados del Condado aprobaron por unanimidad el presupuesto del año fiscal 2027 durante la audiencia final celebrada el lunes 21 de septiembre.

La tasa del impuesto sobre la propiedad correspondiente al Fondo General permanecerá en 6.7 mills por decimosexto año consecutivo.

El presupuesto aprobado ronda los $3,100 millones, una cifra superior a los aproximadamente $2,440 millones de la propuesta inicial que habíamos examinado anteriormente.

Esa diferencia no debe interpretarse automáticamente como un aumento equivalente del gasto operativo.

Los presupuestos gubernamentales pueden incorporar saldos trasladados de ejercicios anteriores, proyectos de capital, fondos restringidos y otras partidas que no representan nuevos gastos recurrentes.

Para establecer exactamente qué explica la diferencia, es indispensable comparar los libros presupuestarios y las resoluciones finales.

El siguiente examen de OSCEOLA 360 deberá separar tres conceptos: el presupuesto total adoptado, el gasto operativo recurrente y las inversiones de capital.

Sin esa distinción, una cifra multimillonaria puede impresionar al lector sin explicar cómo se utilizarán realmente los recursos.

La tasa permanece igual, pero los impuestos individuales pueden variar

La administración mantiene el millage del Fondo General en 6.7.

La cobertura de la aprobación presupuestaria señala que la tasa adoptada se encuentra por debajo de la tasa certificada de rollback, utilizada como referencia para calcular una recaudación aproximadamente equivalente a la del año anterior, excluyendo las nuevas construcciones.

Esto no significa que todas las facturas individuales de impuestos permanecerán iguales.

El monto que paga cada propietario depende de su valor imponible, las exenciones aplicables y las demás tasas o evaluaciones incluidas en su factura.

Por ejemplo, una propiedad con $200,000 de valor imponible sujeto a una tasa de 6.7 mills generaría $1,340 por ese componente del impuesto.

Si su valor imponible aumentara a $210,000, el mismo millage produciría $1,407.

La diferencia sería de $67 anuales, sin incluir otros componentes de la factura.

El ejemplo es ilustrativo y no representa el cálculo de una propiedad específica.

La investigación presupuestaria debe determinar cuánto aumentará o disminuirá la recaudación efectiva del Condado y cómo se distribuirán esos ingresos entre seguridad pública, infraestructura y servicios comunitarios.

La incertidumbre de la Enmienda 3

El presupuesto fue elaborado mientras los funcionarios del Condado se preparan para la posibilidad de una reducción importante en los ingresos por impuestos sobre la propiedad si los votantes aprueban la Enmienda 3 en noviembre.

Ese escenario exige distinguir entre los ingresos disponibles para el año fiscal que comienza y los compromisos que podrían quedar expuestos en ejercicios posteriores.

La aprobación de un presupuesto no garantiza que todas sus proyecciones futuras se materialicen.

Tampoco demuestra, por sí sola, que los servicios vayan a sufrir reducciones.

El análisis debe identificar cuáles ingresos estarían sujetos a cambios, qué gastos son obligatorios y qué alternativas presupuestarias contempla la administración.

La decisión sobre la enmienda corresponde a los votantes. La responsabilidad del gobierno es presentar información verificable sobre los posibles efectos fiscales, sus supuestos y sus limitaciones.

Kissimmee decide hoy su presupuesto y su tasa impositiva

La Comisión Municipal de Kissimmee tiene programada para este martes 22 de septiembre la adopción, mediante resolución, del millage y del presupuesto definitivos para el año fiscal 2026-27. La sesión está convocada para las 6:00 p.m. en City Hall, 101 Church Street.

La propuesta presupuestaria examinada anteriormente rondaba los $321.9 millones y contemplaba mantener la tasa municipal en 4.6253 mills. Sin embargo, esas cifras no deben confundirse con una aprobación definitiva: la decisión está programada para esta noche.

La investigación debe establecer qué cambios se incorporaron desde la primera audiencia, cuánto se destinará a operaciones y qué inversiones dependerán de reservas u otras fuentes de financiamiento.

La comparación con el presupuesto de Osceola también requiere cautela. Los $3,100 millones del Condado y el presupuesto municipal de Kissimmee corresponden a gobiernos con responsabilidades, fondos y ámbitos territoriales diferentes. No son cifras directamente comparables.

Lo que sí puede examinarse en ambos casos es la sostenibilidad de sus compromisos y el efecto de sus decisiones sobre los contribuyentes.

Emergencias: Kissimmee propone modificar las facultades de su gobierno

Uno de los asuntos nuevos de mayor trascendencia institucional es la propuesta Ordinance 26-22, cuya primera lectura está programada para esta noche.

La ordenanza plantea sustituir disposiciones del capítulo municipal sobre emergencias y modernizar el marco de gestión de crisis. Entre sus componentes figuran declaraciones de emergencia mediante órdenes ejecutivas, facultades del administrador municipal, procedimientos extraordinarios de contratación y suspensión de requisitos competitivos en determinadas circunstancias.

También contempla disposiciones sobre continuidad del gobierno, coordinación intergubernamental y medidas de protección ante amenazas inmediatas.

La propuesta merece atención porque las emergencias exigen actuar rápidamente, pero también pueden requerir decisiones sobre recursos públicos fuera de los procedimientos ordinarios.

La cuestión no es si el gobierno debe contar con herramientas para responder a un huracán u otra crisis. Es determinar cuáles serán sus límites, mecanismos de supervisión y obligaciones de rendición de cuentas.

OSCEOLA 360 buscará establecer qué autoridad tendría el administrador municipal para contratar durante una emergencia, qué controles permanecerían vigentes y cómo se documentarían los gastos.

También será necesario comparar el texto propuesto con las disposiciones actuales para identificar qué facultades realmente cambian.

La primera lectura no equivale a la aprobación definitiva de la ordenanza.

Ocean Street: una vivienda llega a la agenda municipal

La Comisión también considerará un acuerdo de demolición y reconstrucción relacionado con la propiedad ubicada en 1025 Ocean Street.

El expediente representa una oportunidad para examinar cómo se utilizan los recursos públicos en intervenciones habitacionales concretas.

Sin embargo, el título de la agenda no permite determinar el costo del proyecto, la fuente de financiamiento, las condiciones de elegibilidad ni quién será responsable de ejecutar las obras.

Tampoco establece si la propiedad está ocupada o cuál es su situación estructural.

Esos datos deberán verificarse antes de atribuir al proyecto beneficios o consecuencias específicas.

La investigación debe identificar el presupuesto autorizado, las obligaciones del contratista y las condiciones bajo las cuales se entregaría la vivienda reconstruida.

Vivienda: cambios al programa SHIP

Otro punto de la agenda contempla una segunda modificación del Local Housing Assistance Plan, correspondiente a los años fiscales 2025-2027, junto con una resolución de acompañamiento.

El programa SHIP constituye un mecanismo de asistencia habitacional financiado mediante recursos estatales y administrado localmente.

La modificación propuesta merece seguimiento porque los planes locales establecen las estrategias bajo las cuales pueden utilizarse esos fondos.

Pero la agenda resumida no especifica qué estrategias, montos o criterios de elegibilidad cambiarían.

Por tanto, no corresponde anunciar una ampliación de beneficios, nuevas ayudas o restricciones sin examinar el documento de modificación.

Las preguntas centrales son qué recursos estarán disponibles, a qué hogares podrán llegar y cómo se medirá el resultado de la asistencia.

En una comunidad donde el costo de la vivienda constituye una preocupación para numerosas familias, los detalles de ejecución son tan importantes como el anuncio de un programa.

Agua, aeropuerto y obras públicas: tres decisiones de infraestructura

La agenda municipal incorpora otros tres asuntos con posibles consecuencias para el desarrollo económico y los servicios públicos.

El primero es un acuerdo de servidumbre con Toho Water Authority para su proyecto Simpson Road to Parkway.

El segundo contempla aceptar financiamiento de la Federal Aviation Administration para mejoras de construcción en Taxiway Alpha.

El tercero corresponde a la aceptación final de mejoras del proyecto The Square at Osceola Parkway.

Cada expediente requiere un análisis diferente.

En el caso de Toho, será necesario conocer el trazado de la servidumbre, los terrenos afectados y las obligaciones de mantenimiento.

Para las mejoras aeroportuarias, deben identificarse el importe de la aportación federal, los fondos locales complementarios —si los hubiera— y el alcance exacto de las obras.

En The Square at Osceola Parkway, la aceptación final plantea preguntas sobre inspecciones, garantías y responsabilidades futuras de mantenimiento.

La agenda confirma que estos asuntos serán considerados, pero no proporciona información suficiente para atribuirles costos específicos o afirmar que las obras ya han sido completadas en su totalidad.

Regulación comercial: las nuevas reglas para los letreros

Kissimmee también tiene programada la segunda y última lectura de la Ordinance 26-20, que reorganiza y actualiza el capítulo municipal dedicado a los letreros comerciales.

La propuesta incluye modificaciones a tablas regulatorias y aclaraciones en distintas disposiciones del código.

Para los propietarios de negocios, el impacto dependerá de las reglas concretas sobre instalación, dimensiones, permisos y cumplimiento.

La investigación debe determinar si las modificaciones implican nuevos costos, si existen disposiciones transitorias y cómo se tratarán los letreros previamente autorizados.

Una actualización normativa puede facilitar procedimientos o imponer nuevas obligaciones. El texto final permitirá establecer cuáles de esos efectos corresponden realmente a esta propuesta.

La ordenanza sobre usos condicionales que hemos seguido en ediciones anteriores no aparece entre los asuntos de aprobación final de la agenda consultada para hoy. Por ello, no corresponde anunciar una votación sobre ella sin una convocatoria oficial que la confirme.

Dos presupuestos aprobados o por aprobar, una misma obligación pública

Osceola ya adoptó su presupuesto de aproximadamente $3,100 millones.

Kissimmee se dispone a decidir esta noche el suyo.

Pero la jornada municipal también incluye decisiones sobre facultades de emergencia, vivienda, infraestructura y regulación comercial.

La importancia de esos expedientes no depende únicamente del dinero involucrado.

Una ordenanza puede modificar la autoridad para contratar durante una crisis. Una servidumbre puede permitir la construcción de infraestructura esencial. Un plan de vivienda puede determinar cómo se distribuye una asistencia pública.

Por eso, el seguimiento de OSCEOLA 360 tendrá dos prioridades inmediatas: obtener las resoluciones presupuestarias definitivas del Condado y verificar las votaciones y condiciones que adopte esta noche la Comisión de Kissimmee.

Solo entonces podrá establecerse qué cambió entre las propuestas y las decisiones finales.

Porque aprobar miles de millones de dólares es una decisión de gobierno. Demostrar cómo se utilizan, quién recibe sus beneficios y qué resultados producen es una obligación de transparencia ante los residentes.