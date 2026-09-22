Una victoria separa a Tampa del título

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

La carrera de las Grandes Ligas entró en su última semana con una escena que parece diseñada para octubre: Tampa Bay puede conquistar hoy mismo la División Este de la Liga Americana en Yankee Stadium.

Los Rays llegan al Bronx con récord de 95-60, seis juegos por delante de los Yankees, cuando a ambos les quedan siete partidos. Una sola victoria de Tampa Bay en la serie de cuatro juegos eliminaría matemáticamente a Nueva York de la carrera divisional y aseguraría para los Rays su primer título del Este desde 2021.

Además, ese campeonato tendría un premio mucho mayor que una simple celebración: Tampa Bay aseguraría descanso en la Serie de Wild Card y una posición privilegiada para afrontar octubre.

La jornada de este martes 22 de septiembre tiene, por tanto, una condición extraordinaria: Rays y Yankees disputarán una doble cartelera y Tampa puede terminar la discusión divisional desde el primer juego.

Ese será el eje de una jornada que también incluye batallas críticas por el Wild Card, una carrera de apenas un juego en la Central de la Americana, otra de un juego en el Oeste, y enfrentamientos directos entre contendientes de la Liga Nacional.

Tampa llega al Bronx con todo a su favor

La posición de los Rays no se construyó únicamente durante las últimas semanas. Tampa Bay recuperó el primer lugar del Este el 27 de junio y no lo ha cedido desde entonces.

Ahora llega al momento decisivo después de terminar su calendario regular en casa con récord de 55-26, el mejor de MLB, y cerrar su última estadía con ocho victorias en nueve juegos.

El domingo derrotó 5-1 a Boston detrás de cinco entradas en blanco de Griffin Jax y una ofensiva que produjo cuatro carreras desde el primer episodio.

Ese cierre en casa dejó a Tampa en 95 victorias y convirtió la serie del Bronx en algo muy distinto a lo que se anticipaba meses atrás.

Nueva York ya no controla su destino divisional.

Necesita barrer los cuatro partidos.

Tampa necesita ganar uno.

Una doble cartelera con brazos de octubre

Los Rays no están tratando el día como un simple trámite.

Para el primer partido, programado a la 1:05 p.m. ET, Tampa enviará a Nick Martinez, quien llega con marca de 15-4 y efectividad de 2.94. Los Yankees responderán con Carlos Rodón, 6-3 y 2.95.

En el segundo encuentro, a las 7:05 p.m. ET, Tampa utilizará a Drew Rasmussen, 15-5 y efectividad de 2.72, contra Max Fried, 5-4 y 2.63.

La decisión revela algo importante sobre la estrategia de Tampa.

Los Rays no están esperando a que la división caiga por sí sola.

Están enviando a dos de sus mejores abridores el mismo día para terminar el trabajo.

Tampa tiene récord de 22-7 en las aperturas de Martinez y no ha perdido una salida de Rasmussen desde el 9 de julio, con marca colectiva de 11-0 durante ese tramo.

Ese es exactamente el tipo de estructura de pitcheo que adquiere otra dimensión cuando comienza octubre.

Yankees llegan golpeados en el peor momento

Nueva York ya aseguró un lugar en la postemporada, pero el intento de ganar la división sufrió un golpe enorme con la lesión de Aaron Judge.

Judge fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha. El capitán espera regresar para la postemporada, aunque el club todavía no había establecido una fecha definitiva.

La situación es especialmente delicada porque Judge apenas había regresado el 8 de septiembre después de perder más de tres meses por otra lesión.

Los Yankees también han lidiado con lesiones de Trent Grisham y Jazz Chisholm Jr.; este último podría regresar tan pronto como este martes.

Nueva York tiene suficiente talento para competir sin Judge.

Pero pedirle que barra cuatro encuentros consecutivos contra el mejor equipo de la Americana, sin su principal bateador, es una tarea muy diferente.

La verdadera recompensa: evitar el Wild Card

El título divisional para Tampa no sería simplemente ceremonial.

Actualmente, los Rays ocupan la posición de primer sembrado de la Liga Americana. Si aseguran el Este, obtendrán pase directo a la Serie Divisional y evitarán la Serie de Wild Card al mejor de tres que comienza el 29 de septiembre.

Para un equipo construido alrededor de profundidad de pitcheo, eso representa una ventaja enorme.

Significa días adicionales para recuperar relevistas.

Permite organizar la rotación exactamente como la quiera el cuerpo técnico.

Y reduce el riesgo de que toda una temporada termine en dos derrotas durante una serie corta.

Por eso el verdadero objetivo de Tampa este martes no es simplemente celebrar en Yankee Stadium.

Es comprar descanso para octubre.

Milwaukee sigue marcando el ritmo de MLB

Mientras Tampa persigue el control absoluto de la Americana, Milwaukee sigue siendo el estándar estadístico de toda MLB.

Los Brewers tienen marca de 98-58, el mejor récord de las Grandes Ligas. Los Dodgers están 96-60 y Tampa 95-60.

Milwaukee ya aseguró la Central de la Nacional.

Los Dodgers ya conquistaron el Oeste.

Atlanta aseguró el Este el domingo con una victoria 4-2 sobre Houston, completando una barrida de tres juegos y obteniendo su séptimo título divisional en nueve temporadas.

Eso significa que las tres divisiones de la Liga Nacional ya están decididas.

La batalla allí se trasladó completamente al orden de los sembrados y al Wild Card.

El Wild Card de la Nacional está al rojo vivo

Chicago Cubs y San Diego Padres llegan empatados con 87-69 por los dos primeros puestos del Wild Card.

Philadelphia está apenas un juego detrás, con 86-70.

Arizona, con 82-74, todavía mantiene posibilidades matemáticas, pero necesita recuperar cuatro juegos sobre los Phillies en la última semana.

San Diego ha sido uno de los equipos más fuertes del cierre de temporada.

Los Padres completaron una barrida de tres juegos sobre Miami el domingo con una victoria 7-3. Jake Cronenworth conectó dos jonrones y produjo cinco carreras, mientras Fernando Tatis Jr. agregó su cuadrangular número 25.

San Diego terminó ese partido con marca de 13-1 en sus 14 encuentros anteriores.

Eso convierte a los Padres en un posible problema enorme para cualquier campeón divisional.

La postemporada no siempre recompensa al equipo que dominó durante seis meses.

También puede favorecer al que llega más caliente durante la última semana.

Miami pierde terreno, pero todavía puede decidir octubre

La otra cara de la serie en San Diego fue Miami.

Los Marlins fueron barridos y llegan al martes con 76-80, ya eliminados de la competencia divisional y a diez juegos del Wild Card.

Pero su papel en esta última semana sigue siendo relevante.

Miami comienza este martes una serie contra los Cubs en Chicago.

Eso significa que los Marlins pueden tener influencia directa sobre una de las carreras más importantes de toda la Liga Nacional.

El problema es el momento reciente.

Miami ha perdido tres juegos consecutivos y cuatro de sus últimos seis.

Sandy Alcántara cargó con la derrota del domingo frente a San Diego después de permitir el daño de Cronenworth y Tatis.

Para los Marlins, estos últimos partidos deben servir también como evaluación.

Ya no juegan por clasificar.

Juegan para determinar qué piezas realmente merecen formar parte del proyecto de 2027.

Bregman: lesión que puede alterar el Wild Card

Chicago enfrenta a Miami con una preocupación importante.

Alex Bregman sufrió fracturas faciales después de recibir un foul en el rostro mientras esperaba turno en el círculo de preparación el domingo.

No necesitará cirugía y existe posibilidad de que vuelva para la postemporada.

Bregman bateaba .262 con 26 jonrones y 89 carreras impulsadas cuando ocurrió la lesión.

Es una ausencia significativa para un equipo que está empatado con San Diego en la parte superior del Wild Card.

Chicago puede clasificar sin Bregman.

Pero ganar una serie corta sin uno de sus bateadores más experimentados es otra historia.

Cleveland toma ventaja; Chicago White Sox no se rinde

La División Central de la Liga Americana sigue sin decidirse.

Cleveland tiene marca de 81-75.

Chicago White Sox está 80-76.

La diferencia es apenas un juego.

Los Guardians llegan con cinco victorias consecutivas y han transformado una división que semanas atrás parecía mucho más incierta en una batalla final de ejecución.

Chicago, además de perseguir el título divisional, ocupa actualmente el último puesto de Wild Card de la Americana.

Por eso cada derrota tiene doble costo.

Puede significar perder la división.

Y también poner en peligro la postemporada.

Texas y Houston: otra división separada por un juego

La situación en el Oeste de la Liga Americana es casi idéntica.

Texas está 78-78.

Houston, 77-79.

Los Rangers lideran por un juego.

Houston acaba de ser barrido por Atlanta, una serie que lo dejó en una posición mucho más incómoda de la esperada.

El problema para los Astros es que Chicago White Sox también ocupa actualmente el último Wild Card, por lo que Houston no tiene garantizada una salida alternativa si no consigue ganar su división.

Ésta puede ser la carrera más peligrosa de todas.

Un mal partido puede cambiar completamente la identidad del representante del Oeste.

Boston ya está dentro, pero necesita recuperar brazos

Los Red Sox aseguraron un lugar en la postemporada el domingo.

Boston comenzó el año 2-8, despidió al manager Alex Cora en abril y luego reconstruyó su temporada hasta conseguir el boleto de octubre.

Su racha de 15 victorias consecutivas en julio resultó clave para esa recuperación.

Pero ahora la preocupación es el estado del cuerpo de lanzadores.

Garrett Crochet está recuperándose de inflamación en el hombro izquierdo y planeaba enfrentar bateadores durante la última estadía en casa.

Aroldis Chapman también trabaja para regresar de molestias en el dorsal.

Clasificar fue el primer objetivo.

Llegar sano es el siguiente.

Dodgers esperan refuerzos importantes

Los Dodgers tienen su división asegurada, pero siguen observando con cuidado varias lesiones.

Shohei Ohtani ha lidiado con molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, mientras Kyle Tucker descansó después de golpearse la pierna con un foul.

Blake Snell trabaja para regresar tras molestias en la ingle izquierda.

Ohtani y Andy Pages estaban encaminados a regresar durante la serie que comienza este martes contra San Diego.

Los Dodgers tienen 96 victorias.

En otras palabras, Los Ángeles no necesita demostrar que puede ganar en temporada regular.

Necesita llegar completo al 3 de octubre.

Pete Alonso llega a 40 y Baltimore se aferra a la vida

La actuación individual más destacada del lunes correspondió a Pete Alonso.

El inicialista de Baltimore conectó sus jonrones 39 y 40 de la temporada, incluido un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada que dio a los Orioles una victoria 4-3 sobre Toronto.

Fue la cuarta temporada de 40 jonrones de su carrera.

Baltimore todavía está 4½ juegos detrás del último Wild Card y Toronto a 3½, por lo que ambos clubes podrían quedar eliminados muy pronto.

La temporada, matemáticamente, todavía vive.

El margen práctico es casi inexistente.

Posiciones: la fotografía antes de la jornada

A primera hora de este martes, Tampa lidera la Americana con 95 victorias. Cleveland y Texas controlan, por apenas un juego, las otras dos divisiones.

En la Nacional, Milwaukee, Los Ángeles y Atlanta ya son campeones de división. Cubs, Padres y Phillies ocupan actualmente los puestos de Wild Card.

Los partidos que pueden cambiarlo todo hoy

La doble cartelera Tampa Bay-Yankees comienza a la 1:05 p.m. ET y continúa a las 7:05 p.m.

Pero no será la única serie con impacto de postemporada.

Milwaukee visita Philadelphia.

Cleveland enfrenta a Boston.

Miami visita a los Cubs.

White Sox juega en Kansas City.

Houston visita Seattle.

Y San Diego abre una serie de enorme peso contra los Dodgers en Los Ángeles.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Tampa Bay tiene este martes la oportunidad de transformar una gran temporada en algo concreto.

No necesita ayuda.

No necesita mirar otra pizarra.

No necesita calcular escenarios.

Necesita ganar un partido.

Y hacerlo en Yankee Stadium tendría un significado adicional.

Los Yankees fueron el perseguidor constante durante buena parte del verano. Ahora Tampa puede terminar la carrera divisional precisamente en la casa del único equipo que todavía conserva una posibilidad matemática de alcanzarlo.

Más importante aún, el campeonato cambiaría inmediatamente la manera en que los Rays pueden administrar la última semana.

La rotación podría comenzar a organizarse para octubre.

El bullpen podría recibir descanso.

Jugadores con molestias menores podrían ser protegidos.

El objetivo dejaría de ser entrar.

Pasaría a ser llegar preparado.

Ese lujo no existe todavía para Cleveland, Chicago, Texas o Houston.

Ellos están jugando prácticamente partidos de eliminación todos los días.

En la Liga Nacional, la atención pasa al Wild Card: Cubs y Padres están empatados, Philadelphia está apenas un juego detrás y Arizona todavía intenta permanecer vivo.

Miami ya no controla un boleto, pero puede complicar el camino de Chicago desde esta misma noche.

Y las lesiones pueden terminar teniendo tanto peso como las posiciones. Judge, Bregman, Ohtani, Crochet, Snell y otros nombres importantes llegan a la última semana con interrogantes físicos que pueden alterar completamente una serie corta.

Lo que debemos observar en las próximas horas es muy claro:

si Tampa Bay puede cerrar el Este; si Cleveland o Chicago toma control de la Central; si Texas logra resistir a Houston; y cuál de Cubs, Padres y Phillies consigue la mejor posición para sobrevivir el Wild Card.

Quedan pocos partidos.

Pero cada uno pesa como una serie.

Y para Tampa Bay, octubre puede comenzar oficialmente hoy.

Información actualizada al martes 22 de septiembre de 2026, antes del inicio de la jornada de MLB.