SNS entrega completamente remozado el Centro Diagnóstico Las Galeras en Samaná

Samaná, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, entregó completamente remozado el Centro Clínico y Diagnóstico Las Galeras, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer y mejorar las condiciones de los establecimientos de salud de la Red Pública.

Los trabajos de remozamiento fueron ejecutados a través del Servicio Regional de Salud Cibao Nordeste, con una inversión de RD 4,861,246.51, mientras que se destinó un monto adicional de RD 650,000.00 para mobiliario, todo lo cual suma una inversión total de RD 5,511,246.51.

En materia de equipamiento, se invirtieron RD 4,300,798.33, destinados a la dotación del centro con un equipo de rayos X portátil, por RD 3,185,719.60; un ultrasonido de tres transductores e impresora térmica, por RD 692,384.99; un baño de María, por RD 40,700.00; dos microscopios binoculares tipo estándar, por RD 49,807.80; dos centrífugas de mesa de 24 tubos, por RD 195,933.64; un rotador orbital, por RD 18,956.70; un autoclave de mesa pequeño de 12 litros, por RD 101,295.60, y cuatro sillas metálicas, por RDv16,000.00.

Durante el acto de entrega, el doctor Julio Landrón resaltó que el remozamiento de este centro permitirá ofrecer a los usuarios de Las Galeras y comunidades cercanas un espacio con mejores condiciones físicas, mayor comodidad y un entorno adecuado para la prestación de los servicios de salud.

“Acercar los servicios diagnósticos a las comunidades es también un compromiso de humanizar la atención, reducir los gastos, el tiempo y ese gasto de bolsillo que cada uno de ustedes tenía que hacer para trasladarse a Samaná a realizarse una radiografía o cualquier otro estudio”, expresó el director ejecutivo del SNS.

Igualmente, destacó que la disponibilidad de servicios en el propio territorio facilitará el acceso oportuno a estudios necesarios para establecer diagnósticos y tratamientos, especialmente en casos que requieren sonografías, radiografías o análisis de laboratorio.

“Ya no va a tener que ir a Samaná a hacerse una sonografía, porque el gobierno del presidente Luis Abinader también le trajo un sonógrafo a Las Galeras”, manifestó.

El director ejecutivo del SNS anunció además la construcción de un nuevo Centro Clínico y Diagnóstico en la comunidad de Rincón, como parte de la expansión de los servicios de salud en la provincia. Explicó que el proyecto entrará en el proceso de licitación correspondiente y que, una vez cumplidos los procedimientos establecidos, se prevé iniciar los trabajos antes de finalizar diciembre.

“Rincón también tendrá un centro diagnóstico como hoy inauguramos aquí en Las Galeras, por orden del gobierno de Luis Abinader”, puntualizó Landrón.

El director ejecutivo del SNS señaló que el fortalecimiento de la red de salud en Samaná no se limita a la infraestructura, sino que incluye la dotación de equipos para mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos. En ese sentido, informó que seis centros de la provincia han sido equipados con una inversión superior a RD 96 millones.

La intervención contempló una renovación integral del establecimiento de salud, con trabajos en techo, instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura, adecuación de espacios, pisos, puertas, ventanas, mobiliario y climatización. En el techo se realizó hidrolavado y aplicación de impermeabilizante, mientras que en las áreas eléctricas se instalaron luminarias tipo led, nuevo cableado, tomacorrientes, interruptores y lámparas exteriores.

También fueron renovadas las instalaciones sanitarias con inodoros, lavamanos, duchas, mezcladoras y fregaderos de acero inoxidable. Los trabajos incluyeron pintura interior y exterior, colocación de pisos de porcelanato, cerámica en baños, topes de granito y cuarzo blanco para laboratorio, además de gabinetes de aluminio y melamina hidrófuga.

Asimismo, fueron instaladas ventanas y puertas nuevas, unidades de aire acondicionado tipo split inverter de 18,000 y 12,000 BTU, malla ciclónica, verja frontal y portón principal.