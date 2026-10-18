Presidente Luis Abinader retomará agenda nacional tras jornada en Roma. Otras Noticias Gubernamentales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Presidente de la Republica Dominicana presidente Luis Rodolfo Abinader Corona retomará este sábado y domingo su ritmo habitual de trabajo en el territorio nacional, luego de cumplir una apretada agenda de actividades en Roma, Italia, con una jornada que incluirá la entrega de apartamentos y títulos de propiedad, así como la inauguración de obras educativas, deportivas y de infraestructura en distintas localidades del país.

Sábado 17 de octubre-Gran Santo Domingo

La agenda del mandatario iniciará este sábado a las 12:00 del mediodía con la entrega de 836 apartamentos en Ciudad Real Ecológica, como parte de las iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a viviendas y mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez, ubicada en Ciudad Juan Bosch, para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar los espacios disponibles para la enseñanza.

Domingo 18 de octubre-Monseñor Nouel

El presidente Luis Abinader iniciará las actividades del domingo en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, con la inauguración del puente sobre el río La Leonora, una obra orientada a mejorar la conectividad vial y facilitar el desplazamiento de los residentes de la zona.

Villa Altagracia, San Cristóbal

La jornada continuará en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, donde el mandatario entregará títulos de propiedad, en el polideportivo del municipio para brindar seguridad jurídica a las familias beneficiarias sobre sus terrenos.

Gran Santo Domingo

El recorrido presidencial continuará con la inauguración del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía, en el tramo El Indio, Buenos Aires de Herrera-Flor de Liz, en Santo Domingo Oeste, obra dirigida a mejorar el drenaje y las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades del entorno.

Más tarde, el mandatario inaugurará el polideportivo del Club Los Restauradores, ubicado en el sector San Miguel, Buenos Aires, con el propósito de fortalecer los espacios destinados a la práctica deportiva y las actividades comunitarias.

La agenda del jefe de Estado seguirá con la inauguración del techado del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, en el sector Los Minas Sur, municipio Santo Domingo Este, una infraestructura que contribuirá a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, educativas y recreativas.

El presidente Abinader finalizará su jornada de trabajo con la inauguración de la ampliación, remozamiento y equipamiento del Politécnico San Vicente de Paúl, en Los Minas, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa y a la mejora de los espacios para la formación técnica de los estudiantes.

La FAO reconoce a Abinader por sacar a RD de Mapa del Hambre

El Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader y Qu Dongyu, director de la FAO en el momento en que le entrega el reconocimiento con el cual fue distinguido.

ROMA, Italia.– El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, agradeció al presidente Luis Abinader su apoyo a la lucha contra el hambre y le entregó un reconocimiento por sacar a la República Dominicana del Mapa del Hambre, durante el cierre del Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado este viernes en Roma.

Qu Dongyu destacó el liderazgo del mandatario dominicano y las políticas de su Gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria, combatir el hambre, mejorar la nutrición y garantizar el acceso de la población a los alimentos. La primera dama, Raquel Arbaje, acompañó al presidente durante la jornada.

LA MÚSICA COMO MENSAJE DE ESPERANZA

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, evocó la canción Ojalá que llueva café, del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, como símbolo de las aspiraciones de las comunidades rurales y su anhelo de prosperidad.

Torero resaltó la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios, mejorar las condiciones de los productores y enfrentar desafíos como el cambio climático, la disponibilidad de agua y la sostenibilidad agrícola.

Por su parte, Juan Luis Guerra compartió el significado de esta emblemática composición, cuyo mensaje trasciende las fronteras dominicanas al representar las esperanzas del campesinado y el deseo de una producción agrícola abundante.

MARIDALIA HERNÁNDEZ CIERRA LA JORNADA

La cantante dominicana Maridalia Hernández puso el broche musical al encuentro con una interpretación de Ojalá que llueva café, vinculando la cultura nacional con el llamado internacional a garantizar alimentos suficientes y nutritivos para todos.

Su presentación destacó el valor de la música como vehículo para transmitir esperanza y sensibilizar sobre los desafíos de la alimentación mundial.

UN FORO CONTRA EL HAMBRE

El Foro Mundial de la Alimentación 2026 reunió en Roma a representantes gubernamentales, organismos internacionales, especialistas y otros actores comprometidos con la transformación de los sistemas agroalimentarios.

La participación dominicana reafirmó el compromiso del país con la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la producción nacional.

Vicepresidenta Raquel Peña entrega 836 apartamentos e inaugura escuela para 945 estudiantes en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado la entrega de 836 apartamentos del residencial Ciudad Real Ecológica y la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez, dos obras que amplían el acceso a la vivienda y fortalecen la infraestructura educativa en Santo Domingo Este.

Durante la jornada, Peña destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene entre sus prioridades el desarrollo de soluciones habitacionales y la ampliación de oportunidades educativas, mediante inversiones que respondan a las necesidades de las familias dominicanas.

Ciudad Real Ecológica completa 2,024 viviendas

En el residencial Ciudad Real Ecológica, la vicepresidenta encabezó la entrega de 836 nuevos apartamentos, con los que el proyecto alcanza un total de 2,024 unidades habitacionales construidas para beneficiar a miles de personas en Santo Domingo Este.

“Con la entrega de estos apartamentos en Ciudad Real Ecológica, seguimos dando pasos concretos para que más dominicanos puedan cumplir el sueño de tener un hogar digno y seguro”, expresó Peña.

El proyecto representa una inversión total de RD 2,134 millones, de los cuales RD 1,417.4 millones corresponden a inversión privada y RD 717 millones a aportes subsidiados a través del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda) y Fiduciaria Reservas, según los datos suministrados para la entrega.

De su lado, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, destacó la importancia de concluir los proyectos habitacionales y asegurar que sus beneficios lleguen a las familias.

“Nuestra prioridad es clara: que los proyectos avancen, que las obras se terminen y que las soluciones lleguen a las familias que las necesitan”, afirmó Rodríguez.

Como parte de las facilidades financieras anunciadas para el proyecto, se contempla una tasa de interés fija del 8 % durante siete años, orientada a favorecer el acceso de los adquirientes a sus viviendas.

Los apartamentos tienen una superficie aproximada de 63 metros cuadrados y cuentan con tres habitaciones, sala-comedor, cocina, baño, balcón, área de lavado y un estacionamiento por unidad.

El residencial dispone además de áreas verdes y espacios recreativos, incluidos juegos infantiles y una ciclovía, que contribuyen a crear mejores condiciones para la convivencia de sus residentes.

La ubicación del proyecto permite acceder a servicios cercanos, entre ellos transporte público, establecimientos comerciales y el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch.

Escuela Primaria Orlando Martínez abre sus puertas a 945 estudiantes

Como parte de su agenda en Santo Domingo Este, la vicepresidenta Raquel Peña también encabezó la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez, un nuevo centro educativo que incorpora 27 aulas al sistema público y cuenta con capacidad para recibir a 945 estudiantes.

Peña, quien coordina el Gabinete de Educación, destacó la importancia de continuar ampliando la infraestructura escolar para que más niños puedan desarrollar sus aprendizajes en espacios adecuados y cercanos a sus comunidades.

La obra fue ejecutada con una inversión superior a RD 135 millones y dispone de tres aulas destinadas al nivel inicial, además de biblioteca, aula virtual, enfermería y áreas administrativas.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que con esta inauguración suman nueve los planteles educativos entregados durante octubre, con un total de 188 aulas incorporadas al sistema público.

De Camps resaltó la importancia de aprovechar las nuevas instalaciones para fortalecer los aprendizajes y garantizar condiciones adecuadas para el trabajo docente, con el acompañamiento de las familias.

Asimismo, destacó las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación para promover la seguridad escolar y fortalecer la convivencia dentro de los centros educativos.

La entrega de Ciudad Real Ecológica y la inauguración de la Escuela Primaria Orlando Martínez forman parte de las inversiones que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader para ampliar el acceso a servicios esenciales y mejorar las condiciones de vida de las familias de Santo Domingo Este.

Vicepresidenta Raquel Peña destaca reducción de la pobreza en República Dominicana y llama a fortalecer las oportunidades para las familias

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó este sábado los avances alcanzados por la República Dominicana en la reducción de la pobreza y la importancia de continuar ampliando las oportunidades para las familias, durante la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, organizada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

En el marco de la jornada, celebrada bajo el lema “Avanzando hacia la erradicación de la pobreza”, Peña dictó la conferencia magistral “Hacia la erradicación de la pobreza en República Dominicana: avances y desafíos”, en la que presentó los principales resultados de las políticas públicas y los retos que persisten para lograr una reducción sostenible de la pobreza.

La vicepresidenta destacó que, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, el Gobierno ha asumido como prioridad que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo para los hogares dominicanos.

En ese contexto, señaló que la pobreza monetaria pasó del 30.7 % en 2021 al 17.3 % en 2025, mientras que los resultados preliminares del primer semestre de 2026 sitúan el indicador en un promedio de 14.58 %.

Peña resaltó que estos resultados reflejan avances importantes, aunque persisten desafíos que requieren mantener el fortalecimiento de las políticas de protección social y ampliar las posibilidades de inserción productiva de las familias.

Asimismo, explicó que Meta RD 2036 contempla objetivos específicos para reducir la pobreza multidimensional rural al 15 % para 2028 y a menos del 10 % para 2036, mediante iniciativas orientadas a atender las distintas condiciones que limitan el bienestar de la población.

La vicemandataria destacó que la superación de la pobreza requiere actuar sobre las condiciones que afectan la vida cotidiana de los hogares, especialmente el acceso a la educación y a servicios esenciales, junto con la generación de empleos de calidad.





Avances en protección social y seguridad alimentaria

Durante su intervención, Peña destacó que la República Dominicana logró reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 %, resultado que permitió al país salir del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

También resaltó el fortalecimiento de los programas de protección social, entre ellos Aliméntate y Bono Gas, que benefician a cerca de 1.4 millones de hogares, como parte de las iniciativas gubernamentales destinadas a respaldar a las familias en situación de vulnerabilidad.

Al abordar las diferencias territoriales, señaló que la pobreza urbana disminuyó del 25 % en 2019 al 15 % durante el primer semestre de 2026, mientras que en las zonas rurales pasó del 31 % al 19 % en el mismo período.

La vicepresidenta también destacó la reducción de la pobreza extrema, que pasó del 8.7 % en 2015 al 2.2 %, de acuerdo con los indicadores presentados durante la jornada.

Estos resultados fueron expuestos como parte de los avances registrados por el país, junto con la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades de las familias para mejorar sus ingresos y reducir las condiciones de vulnerabilidad.

Supérate y el acompañamiento a las familias

De su lado, la directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, presentó los resultados de las políticas de protección social y el acompañamiento que reciben los hogares para fortalecer sus capacidades y avanzar hacia mejores condiciones de bienestar.

La institución mantiene una cobertura cercana a 1.4 millones de hogares mediante programas de transferencias monetarias y acompañamiento sociofamiliar, entre los que figuran Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende y Avanza y Supérate Mujer.

Asimismo, desarrolla iniciativas dirigidas a apoyar el emprendimiento y la inclusión productiva, además de acciones vinculadas al Sistema Nacional de Cuidados y a la protección de familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

Como parte de estos esfuerzos, Supérate promueve mecanismos de protección social adaptativa que permiten acompañar a los hogares ante emergencias y reducir el riesgo de que vuelvan a caer en condiciones de pobreza.

Un espacio para analizar los desafíos pendientes

La jornada incluyó el panel “Políticas para la reducción de la pobreza: avances y desafíos”, en el que especialistas examinaron los resultados alcanzados y las medidas necesarias para continuar mejorando la efectividad de las políticas públicas.

También se desarrolló el panel “Historias de superación: rostros de la transformación”, que permitió conocer las experiencias de personas beneficiarias de los programas sociales y los cambios experimentados en sus condiciones de vida.

Los testimonios pusieron de relieve la importancia del acompañamiento institucional y del esfuerzo de las propias familias en los procesos de superación de la pobreza.

Acompañaron a la vicepresidenta la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, y la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Julia Sánchez, así como la alcaldesa Betty Gerónimo junto con autoridades nacionales y locales, representantes de organismos internacionales y familias beneficiarias de los programas sociales.

La conmemoración permitió reconocer los resultados alcanzados por el país y mantener el diálogo sobre las políticas necesarias para que más hogares puedan mejorar de manera sostenible sus condiciones de vida.

Víctor Bisonó y Marco Rubio analizan la seguridad regional

El canciller dominicano, Víctor Bisonó, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron en Washington este viernes.

WASHINGTON.– El Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana, Víctor Bisonó, y el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamerica, Marco Rubio, revisaron este viernes la agenda bilateral, con especial atención a la seguridad regional y la cooperación económica, durante una reunión celebrada en la sede del Departamento de Estado estadounidense.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), ambos funcionarios dieron seguimiento a las iniciativas conjuntas y analizaron oportunidades para ampliar la colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos.

«Mantenemos una comunicación fluida y un entendimiento que nos permite trabajar juntos, tanto en nuestras prioridades bilaterales como frente a los desafíos que compartimos en la región», expresó Bisonó.

RELACIONES BASADAS EN LA CONFIANZA

El ministro destacó que los vínculos entre ambos países se sustentan en valores compartidos y una relación de confianza, elementos que, afirmó, favorecen el diálogo y el trabajo conjunto ante los desafíos regionales.

Durante el encuentro, los funcionarios también reafirmaron su disposición de impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico de la región.

Sin embargo, la información divulgada por la Cancillería no especificó los acuerdos alcanzados ni anunció nuevas medidas como resultado de la reunión.

AGENDA DIPLOMÁTICA EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

El encuentro forma parte de la agenda oficial de Bisonó en Estados Unidos y Canadá, orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los espacios de cooperación política y económica.

La reunión se produce en un contexto de esfuerzos conjuntos entre Santo Domingo y Washington para coordinar acciones en áreas como seguridad, justicia y migración, además de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo y la estabilidad del Caribe.