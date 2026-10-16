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Fuerza Aérea de República Dominicana defendió su gestión ante mencion le hace Contraloría República

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
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Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo República Dominicana.- La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) defendió su gestión ante los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) y prometió corregir fallas en compras, inventarios, vehículos y viáticos, pero el órgano auditor mantuvo abiertas las observaciones hasta que la institución presente pruebas y un plan de acción verificable.

Los vigilantes del aire de la República Dominicana (FARD) defendieron su gestión y prometieron corregir los hallazgos de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), pero el órgano de control mantuvo abiertas las observaciones al exigir un plan de acción y evidencias documentales. [1]

La institución militar atribuyó parte de las observaciones a trámites pendientes, errores humanos y procesos administrativos inconclusos, pero su defensa no fue suficiente para cerrar los cuestionamientos. La Contraloría dejó claro que cada corrección deberá probarse con documentos, responsables y plazos verificables.

Principales aspectos del pronunciamiento y la auditoría

  • Periodo auditado: La Contraloría revisó la gestión institucional correspondiente al período entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024.
  • Monto en compras y contrataciones: El informe detectó irregularidades en procesos de compras y contrataciones que ascienden a más de RD$628.3 millones.
  • Áreas cuestionadas: Se señalaron fallas en compras, cuentas bancarias, inventarios, vehículos, terrenos, bienes institucionales y pagos de viáticos.
  • La postura de la FARD:
  • La institución militar atribuyó varias observaciones a errores humanos, trámites pendientes, registros incompletos o procesos administrativos en curso, e indicó que ya implementa manuales, políticas y una herramienta tecnológica (con códigos de barras y QR) para el control de activos.

La exigencia de la Contraloría:

La CGR no dio por superados los hallazgos y otorgó un plazo de 15 días laborables para presentar un plan de acción verificable que incluya responsables, fechas de corrección y soportes documentales

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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