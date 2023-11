Nuevo director de la Policía a los delincuentes: “No conocemos el miedo y el pulso no nos temblará”. Otras Noticias Policiales

Palacio Nacional, R. D.-“Basado en la educación, formación y aplicación de las mejores prácticas, cambiaremos el accionar de nuestros miembros, pero esto no significa que no seremos duros y fuertes cuando enfrentemos a los delincuentes. No conocemos el miedo y el pulso no nos temblará”, estas fueron las palabras con las que el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta tomó posesión este martes la dirección de la Policía Nacional.

Guzmán Peralta, mientras hablaba a cientos de oficiales formados en las escalinatas de la sede policial, le advirtió a los malhechores que serán perseguidos para garantizar el bienestar de la sociedad dominicana.

“Los malos ciudadanos, los que llevan el luto a los buenos dominicanos, que sepan que nos tendrán de frente defendiendo el libre tránsito, el derecho a trabajar y recrearse que tiene los dominicanos”, resaltó el alto oficial de la Policía.

Además, Peralta expresó que su compromiso principal es continuar trabajando por el desarrollo de la Reforma Policial, ya que esto reducirá las estadísticas criminales.

“El compromiso y la experiencia nos dice frente al delincuentes, a la sociedad dominicana hay que devolverle las calles y las áreas de recreación. No descansaré hasta concluir el proceso de la Reforma Policial”, resaltó Peralta.

El incumbente indicó que los miembros policiales implementará acciones y estrategias apegadas a la transparencia y el respeto de los derechos humanos.

“Seguiremos mejorando la confianza que los ciudadanos necesitan, siempre apegados a la transparencia, ética y al derecho individual de todos los ciudadanos”, expresó Guzmán Peralta.

ACTO DE TRANSICIÓN

Este martes se realizó la ceremonia en el Palacio de la Policía, para efectuar el traspaso de mando ordenado por el presidente Luis Abinader, a través del decreto 557-23.

El director saliente, mayor general Eduardo Alberto Then, les exhortó a los miembros de la entidad ofrecerle todo el apoyo que requiera Guzmán Peralta para contribuir a la seguridad del territorio dominicano.

“Continúen dándole todo el apoyo que me dieron a mí porque esto no es para mí, sino para el país que tanto lo necesita”, solicitó Then a los alistados.

Asimismo, manifestó sentirse agradecido por el reconocimiento que le otorgó el presidente Luis Abinader.

“Me voy feliz. Ha sido un honor pertenecer por 42 años en esta prestigiosa institución, acompañándola en su crecimiento y fortaleciendo los lazos de amistad entre los agentes”, Finalizó diciendo Then para despedir su gestión encabezando el órgano de seguridad.

REFORMA POLICÍA

Por otro lado, el ministro de Interior Y Policía, Jesús Chú Vásquez, señaló que la Reforma policial, a través de la protección de la institucionalidad, tiene la finalidad de proteger los intereses del organismo por encima de quienes allí laboran.

“La reforma Policial está por encima de cualquier persona destinada a dirigir la institución. Esto para garantizar la institucionalidad”, dijo Chú Vásquez.

El titular del MIP indicó que Guzmán Peralta conducirá los planes de la segunda etapa de la Reforma Policial, la cual está direccionada por la transformación y profesionalización del cuerpo del orden.

“La lucha contra el crimen organizado, prevención de la corrupción administrativa y continuar la transformación de la Policía serán los principales compromisos del nuevo director”, instruyó el funcionario.

LOGROS

Vásquez recordó que uno de los logros del Gobierno dominicano es la dignificación de los componentes policiales.

“Nosotros encontramos a los policías en condiciones inhumanas. En el año 2016, un raso ganaba RD$5,000 y ya hoy el salario mínimo es de RD$29,000-RD$25,000”, puntualizó. Asimismo, Vásquez declaró que la tasa de homicidio en República Dominicana se encuentra en un 11.6%, por cada 100 mil habitantes.

Con su sustitución, Alberto Then queda colocado en honrosa situación de retiro y designado como asesor del Presidente de la República

Hasta su designación como director de la Policía Nacional, Guzmán Peralta se desempeñaba como director General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)

El presidente Luis Abinader designó al general Antonio Guzmán Peralta como el nuevo director de la Policía Nacional en sustitución de Eduardo Alberto Then, quien ocupaba el cargo desde el 17 de octubre del 2021.

La decisión está contenida en el decreto 557-23, firmado por el presidente de la República este 8 de noviembre del año 2023.

Abinader nombra nuevo subdirector de la Policía Nacional

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este martes a Juan Hilario Guzmán Badía como nuevo subdirector general de la Policía Nacional.

El nombramiento de Guzmán Badía está contenido en el decreto 582-23, mismo que designa a Andrés Modesto Cruz Cruz como inspector general de la policía.

Asimismo, en la orden presidencial se nombró a Ramón E. Ramírez Encarnación como director de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

De igual forma, el decreto 582-23 contiene el ascenso de los coroneles Esteban Figuereo García y Pedro Ignacio Matos Pérez a generales de la policía.

DEROGACIONES

El referido documento también contiene algunas derogaciones, como la del artículo 1 del decreto 300-22 (con la salvedad de que César Betances Hernández mantendrá el rango de general) , así como las de los artículos 2 y 3 de la mencionada orden presidencial.

Eduardo Alberto Then, exdirector de la PN, sobre denuncias de asignaciones: “No es cierto”

Muchos usuarios en las redes sociales se hicieron eco de estas denuncias sin que hasta este momento sean investigadas por las autoridades competentes.

Mayor General Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional.

El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, aseguró este martes que las denuncias sobre supuestas asignaciones de armas de fuego y designaciones irregulares son falsas. “No tengo que decir nada. No es cierto”, dijo Alberto Then de manera enfática.

Muchos usuarios en las redes sociales se hicieron eco de estas denuncias sin que hasta este momento sean investigadas por las autoridades competentes. Then ofreció estas declaraciones durante su llegada al Palacio de la Policía para recibir al nuevo director de la entidad, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. En este espacio, los miembros de la prensa le preguntaron al exdirector acerca de si fue transparente su gestión de dos años en la entidad policial, a lo que el garantizó que sí.

“¿Su gestión aguanta una auditoría?”, preguntó una periodista. La respuesta del oficial saliente fue: “Oiga, la que usted quiera. Una (auditoría) es muy poca”. Por otro lado, Then exhortó a los miembros de la entidad ofrecerle todo el apoyo que requiera Guzmán Peralta, director entrante.

“Continúen dándole todo el apoyo que me dieron a mí porque esto no es para mí, sino para el país que tanto lo necesita”, pidió Then. Manifestó, además, sentirse agradecido por el recibimiento que le otorgó el presidente Luis Abinader. “Me siento demasiado bien. Me enorgullece recibirlo con mi comandante en jefe, para quien trabaje con honor y lealtad”, destacó el exdirector.

El general Then se despide con un informe de 30,000 armas blancas incautadas

Alberto Then estuvo acompañado del presidente Luis Abinader en el parqueo de la sede policial, donde presentó una muestra de la ocupación de este tipo de armas, como resultado del combate contra la criminalidad.

Un oficial de policía camina entre las armas blancas incautadas durante los últimos seis meses, bajo la gestión del ahora exdirector de la PN, el general Eduardo Alberto ThenLISTIN DIARIO

El exdirector de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, despidió ayer su gestión con una exposición de 30,000 armas blancas incautadas en operativos realizados durante los últimos seis meses. Alberto Then estuvo acompañado del presidente Luis Abinader en el parqueo de la sede policial, donde se presentó una muestra de astas armas, como parte del combate a la criminalidad.

El alto rango policial dijo que entre los artefactos ocupados por sus agentes figuran los denominados “saca hígados”, “lengua de mime”, puñales y cuchillos. “Por instrucciones precisas del presidente Abinader, hemos retirado de las calles un total de 30,000 armas que eran utilizadas por delincuentes para cometer fechorías y atentar contra la vida de nuestros ciudadanos”, dijo Then.

Aseguró que el ente policial continuará trabajando para garantizar el bienestar y la tranquilidad de la sociedad dominicana. “Siendo esto como un gran reto para la institución, el cual mantendremos sin desmayo. Agradecemos que estén acompañándonos aquí y continuaremos trabajando sin descanso” agregó.

Luego de la exposición, el presidente Abinader, los ministros, de la Presidencia, Joel Santos; de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, y el de Interior y Policía, Jesús Vásquez, ingresaron a las instalaciones del Palacio de la Policía para desarrollar la Vigésima Segunda Reunión del Plan de Seguridad Ciudadana.

Joel Santos no encabezó la acostumbrada rueda de prensa que es desarrollada momentos después de finalizada la mesa de trabajo conjunta con los altos mandos de las fuerzas castrenses y entidades vinculadas a la ejecución de las tareas policiales, sin ofrecer explicación al respecto.

LA SALIDA DE THEN

En lugar de Eduardo Alberto Then tomó posesión este martes el general Rafael Antonio Guzmán Peralta, quien fungía como titular en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digeset).

La decisión está contenida en el decreto 557-23, firmado por el presidente de la República el pasado 8 de noviembre del año 2023. Tras su sustitución, Alberto Then fue colocado en honrosa situación de retiro y designado como asesor del jefe de Estado.