Haití adquiere carros blindados, el 4 a 1 y ahora Veròn: un poco de historia y lo presente

Nota: Por considerarlo de sumo interés para nuestros lectores y con el permiso del Veterano Congresista Dominicano Elías Wessin Chavez nos permitimos reproducir su muy interesante historia sobre Haití y Republica Dominicana. Veamos:

Por Elìas Wessin_

Santo Domingo, R. D.-Republica Dominicana carece de los blindados de marca francesa que tenía el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), fueron vendidos por el gobierno socialdemócrata del extinto presidente Salvador Jorge Blanco.

Cumpliendo así un antiguo deseo de su otrora maestro Juan Bosch que en una visita que realizó a la Academia Militar y al CEFA en su efímero gobierno, delante de la plana mayor que lo recibió dijo: “Estos tanques los venderemos para invertirlos en las necesidades del pueblo.” Muy altruista, se diría, pero poco estratégico para la incipiente democracia liberal y la soberanía que le tocaba defender

Haití se prepara para combatir a las pandillas, por supuesto, pero a la vez se prepara para defender o expandir su tierra. (¿Especulación o realidad?).

En Verón acabamos de ver un intento de poblada anàrquica del enclave haitiano que vive allì y trabaja, mayormente en la industria turística.

Los nacionales haitianos la gran mayoría de ellos ilegales en esa Provincia de la Republica Dominicana cuando realizaban una protesta irrespetando las leyes de la Republica Dominicana.

¿Cómo llegamos hasta ahí?

¿Qué agenda supraestado se ha venido aplicando en RD con la anuencia tácita de los gobiernos de corte socialdemócrata que hemos tenido?

El Congresista-Diputado dominicano Elías Wessin Chavez autor del Articulo.

¿Dónde se ha ido el Patriotismo dominicano? ¿Por què se ha preferido promover y establecer una cultura progresista de vivir sin fronteras y adelante: ¡Que entren tó, co…!

¿Para què tenemos unidades tàcticas de élites en las FF.AA.: Cesfront, Comandos, Cazadores de Constanza, Escorpiones, Montañeros, Fuerzas Especiales de la FARD y de la Armada, Cimarrones, Macheteros, etc.; unos 3,000 miembros activos?

¿Para tenerlos de postalitas, en lugar de utilizarlas para prevenir, tal vez lo que sucedio en el 4 a 1 de Haití vs. RD?, o ¿por qué no utilizarlas para un plan de deportaciones ante hechos como el escenificado en Verón (Punta Cana)?

¿Qué es lo que pasa Quisqueyanos, se nos olvidó el Himno de José Reyes y Emilio Prudhomme?

¿En qué es que estamos pensando? ¿En farandulería electoral? ¿En elegir lo mismo con distintos colores en 2028?

Pues bien, si no despertamos y apuntamos a lo correcto y necesario, tal vez un dia de estos nos despertemos con el colín en el cuello.

Muerte de joven haitiano durante operativo migratorio provoca protestas y tensión en Verón

PUNTA CANA, R. D.- Recordamos que en provincia La Altagracia, el dia 4 de octubre de 2026se produjo la muerte de un joven haitiano por heridas de arma de fuego, ocurrida la tarde del sábado durante un operativo atribuido a la Dirección General de Migración (DGM) en Villa Playwood, Verón, provocó protestas y momentos de tensión en esa comunidad, mientras las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

Tras conocerse el fallecimiento, grupos de ciudadanos haitianos salieron a las calles para reclamar el esclarecimiento de lo ocurrido. Los primeros reportes señalan que fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad.

Durante las manifestaciones, algunas personas habrían lanzado piedras, botellas y otros objetos contra los policías, lo que motivó medidas de control en el sector, donde reside una numerosa población de origen haitiano. Hasta el momento no se dispone de un balance verificable de detenidos, heridos o daños materiales.



El incidente se produjo la tarde del sábado 3 de octubre. Según versiones preliminares de residentes, el joven habría intentado escapar durante una intervención migratoria y posteriormente resultó herido de bala, en circunstancias todavía no esclarecidas.

En videos difundidos en redes sociales se observa al hombre tendido boca abajo sobre el techo de una vivienda, mientras vecinos se acercan y lo mueven para comprobar la herida que presenta. Esas imágenes, por sí solas, no permiten establecer cómo comenzó el incidente ni quién efectuó los disparos.



Los reportes periodísticos presentan diferencias sobre la identidad y la edad del fallecido. Una publicación local lo identificó como Emerger Rodeles, de 22 años, mientras otra información difundida este domingo lo nombró como Clerger Rodler, de 23 años. La discrepancia permanece pendiente de aclaración oficial.

También existen versiones distintas sobre las lesiones. Uno de los reportes señala que recibió múltiples impactos de bala y precisa que todavía no se había establecido oficialmente quién disparó ni en qué circunstancias.



El suceso ocurrió durante una jornada marcada por una amplia presencia de agentes migratorios en distintos sectores de Bávaro, Verón y Punta Cana. Otra versión indica que el joven presentaba una herida de proyectil en el lado izquierdo del tórax. Según esa reconstrucción preliminar, durante una persecución habría llegado al techo de un centro médico, donde posteriormente resultó herido y cayó al pavimento.

Esa secuencia difiere de los primeros reportes locales, que lo situaban tendido sobre el techo de una vivienda. Las investigaciones deberán aclarar el lugar exacto donde fue alcanzado y la forma en que se desarrollaron los acontecimientos.

Las autoridades levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue del Hospital Municipal de Verón-Punta Cana, de acuerdo con la información publicada este domingo.

El examen preliminar atribuido al médico legista señala que la muerte estuvo relacionada con un choque hemorrágico provocado por la herida de arma de fuego. El cuerpo sería enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos correspondientes.

Las protestas congregaron a decenas de personas en las calles de Verón. Los manifestantes exigían conocer la verdad sobre la muerte, mientras en redes sociales circulaban distintas versiones del incidente y del traslado del cuerpo.

Los primeros informes también señalan la difusión de videos de extranjeros huyendo de las autoridades. Sin embargo, la información disponible no permite determinar si todas esas grabaciones corresponden al mismo operativo ni establecer la secuencia completa de los hechos.

Sobre las repercusiones en la actividad turística, la información inicial sostiene que los disturbios afectaron el movimiento habitual relacionado con hoteles de la zona, que mantienen una buena ocupación.

No obstante, no se encontraron declaraciones de establecimientos hoteleros ni datos que permitan precisar el alcance de esa afectación.

Hasta el cierre de esta información no se localizó un comunicado público de Migración o de la Policía Nacional que explique de manera detallada el incidente del 3 de octubre.

Las investigaciones buscan determinar las circunstancias de la muerte, establecer quién efectuó los disparos y esclarecer las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.