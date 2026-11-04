Noviembre de AEOFARD Cierra con Éxito la Campaña «Alas de Vida» Tras Llevar Salud y Prevención a San Isidro

Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.-La Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (AEOFARD), bajo la dirección de su presidenta, la señora Jenny Guillermo de Souffront, concluyó exitosamente la campaña «Alas de Vida: Ruta Rosa FARD».

El importantísimo y hermoso evento final consistió en un amplio operativo médico y de acción cívica realizado en la Comunidad de “El Bonito”, Barrio ubicado en San Isidro, provincia Santo Domingo este, culminando así un mes de intensa labor dedicada a la educación, prevención y detección temprana del cáncer de mama.

La actividad contó con el respaldo del comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, quien elogió el compromiso de AEOFARD y destacó la relevancia de acercar servicios de salud esenciales a las comunidades, fortaleciendo la relación entre la institución y la ciudadanía. Estuvieron presentes también los integrantes del Estado Mayor Ampliado de la FARD junto a sus esposas, miembros de la junta directiva de la asociación.

La jornada comunitaria fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el Hospital Militar Universitario Docente «Dr. Ramón de Lara» y la Fundación Cruz Jiminián. El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, al frente de su equipo médico, brindó consultas especializadas y atenciones de salud a los pobladores, a la par con la entrega de medicamentos y raciones alimenticias.

A lo largo del mes de octubre, la «Ruta Rosa» desplegó operativos en Puerto Plata y San Isidro, realizó conferencias educativas virtuales —incluyendo personal de la Base Aérea de Barahona y del Destacamento Aéreo de Cabo Rojo en Pedernales—, promovió el uso de lazos rosados y organizó una caminata de concienciación. Asimismo, a través del programa radial Alas Solidarias, se difundieron testimonios de sobrevivientes y entrevistas con oncólogos, reforzando el llamado al autocuidado y la 3 3 de noviembre de 2026.