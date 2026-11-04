Ejército de la República Dominicana refuerza la seguridad fronteriza y asesta duro golpe a la inmigración irregular con más de 12,500 detenciones. Desmiente falsa informacion

Pedro Brand, Santo Domingo, R.D. – En solo 26 días de operaciones fronterizas intensificadas, el Ejército de República Dominicana (ERD) impidió la entrada irregular de 12,556 ciudadanos haitianos en los distintos tramos de la frontera dominico-haitiana bajo su responsabilidad. Las detenciones se ejecutaron entre el 21 de septiembre y el 17 de octubre de 2026.

Esta gran labor que realiza a diaria la respetable Institucion militar dominicana ha sido distribuidas en las áreas de responsabilidad de la Segunda, Tercera, (3ra), Cuarta (4ta.), Quinta (5ta), Sexta, (6ta.) y Septima, (7ma.) Brigada de Infantería. La mayor concentración de interdicciones se registró en la Cuarta (4ta.) Brigada, donde se contabilizaron 4,909 intervenciones.

Paralelamente, en la lucha contra el contrabando y el ingreso ilícito de bienes, las unidades militares decomisaron un total de 223,935 unidades de mercancías e insumos diversos. Entre lo incautado figuran 214,380 unidades de cigarrillos de distintas marcas. 79,400 en la 3ra. Brigada y 134,980 en la 4ta. Brigada, así como 3,189 botellas de bebidas alcohólicas, que incluyen 1,921 unidades de ron, 1,275 de whisky y 51 de clerén.

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De igual forma, se ocuparon insumos alimenticios y bebidas introducidos de manera irregular, entre los que destacan más de 1,200 bebidas energizantes, lácteos y otros comestibles. En lo relativo al enfrentamiento de los delitos conexos, fueron detenidas 62 personas vinculadas a actividades ilícitas como tráfico de indocumentados, contrabando, cuatrerismo, robo y desplazamiento sin documentación legal.

En estos operativos resalta la labor de la 4ta. Brigada de Infantería, donde se realizaron 37 detenciones. Asimismo, las brigadas de infantería lograron la retención de 222 vehículos utilizados en la comisión de faltas y delitos en la zona limítrofe, incluyendo 179 motocicletas, 15 jeepetas, 15 automóviles, 10 camionetas, 5 camiones y 1 autobús.



Durante las intervenciones se incautó además un arma de fuego tipo pistola y una porción de una sustancia presumiblemente marihuana. Las acciones del ERD forman parte de la misión y las estrategias institucionales orientadas a garantizar la soberanía nacional, preservar el orden público y combatir el crimen transnacional en la franja fronteriza, contando con el apoyo de la Dirección de Inteligencia (G-2) y las distintas brigadas de infantería.

Los extranjeros en estatus migratorio irregular fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes, mientras que las personas involucradas en ilícitos violatorios de las leyes dominicanas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

La Comandancia General del Ejército reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente en todos los puntos estratégicos del país para salvaguardar la seguridad nacional.

Ejército de República Dominicana califica de falsas y malintencionadas denuncia de supuestos incidentes en la zona fronteriza de Elias Piña

El Ejército de la República Dominicana calificó de falsas y mentirosas las versiones difundidas sobre una supuesta incursión de grupos criminales haitianos en territorio dominicanoresaltando que las mismas no coinciden con la situación de calma y vigilancia que se observa tanto en Elias Piña como en las comunidades fronterizas.

Estas falsas informaciones solo tiene el propósito de generar incertidumbre entre las familias, comerciantes y trabajadores locales.

Un comunicado del Ejército de la República Dominicana afirma que la frontera dominico-haitiana está en completa calma y que sus comunidades desarrollan sus actividades cotidianas como de costumbre.

Lamenta que existan sectores interesados en llevar intranquilidad e incertidumbre a las comunidades fronterizas de nuestro país difundiendo noticias totalmente falsas.

El Ejército de la República Dominicana concluye su comunicado reiterándole al país los altos niveles de seguridad con que cuenta hoy la franja fronteriza que existente entre Haití y la República Dominicana como resultado del trabajo permanente del Presidente Luís Abinader en garantizar la seguridad y la soberanía nacional.