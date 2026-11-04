Presidente Luis Abinader llega a Madrid, España. Otras Noticias Presidenciales

Madrid, España.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona llegó a Madrid a las 6:20 de la mañana de este martes dia 3 de Octubre de este año en curso, donde participará, mañana miércoles 4 y este jueves 5 de noviembre, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El mandatario fue recibido por el general Carlos Sánchez Bas, jefe de la Base Aérea de Torrejón, junto con Miguel Ramos, de la cancillería española; el embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful, y el cónsul José Marte Piantini.

La agenda oficial se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y contempla encuentros bilaterales con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño; la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, y con Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero.

Asimismo, participará en un encuentro empresarial, visitará las sedes de la empresa Airbus y de ONU Turismo, y encabezará la entrega del reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior “Index Somos Todos”.

Por igual, el mandatario presidirá el acto de imposición de una condecoración a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España, y participará en el acto de inauguración de la feria inmobiliaria “Más Cerca de Casa”, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

Presidente Luis Abinader encabeza reconocimiento a 12 dominicanos destacados en Europa por sus aportes profesionales y proyección del país

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader, junto con el canciller Víctor “Ito” Bisonó, encabezó la entrega del Reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior “Index Somos Todos”, plataforma que en esta ocasión reconoció a 12 dominicanos residentes en España, Italia y Reino Unido, quienes han construido grandes trayectorias profesionales, proyectando positivamente la República Dominicana.

La medicina, la cultura, la investigación, el deporte, la innovación y el ámbito empresarial son algunas de las áreas en las que se han destacado los compatriotas galardonados en un acto que tuvo lugar en el Cine Capitol de Madrid, ciudad que alberga la mayor concentración de dominicanos en Europa.

Al extender sus felicitaciones, Bisonó destacó la perseverancia, excelencia y voluntad de servir demostrada por cada uno de ellos y los instó a continuar siendo ejemplo de superación y trabajo bien hecho, fomentando el conocimiento, liderazgo y emprendimiento.

“Sigan abriendo caminos, sigan llevando con dignidad nuestras raíces y sigan haciendo que cuando se hable de un dominicano en España, en Italia, en el Reino Unido o en cualquier lugar del mundo, se hable de trabajo, se hable de talento, se hable de integridad y se hable de excelencia”.

Continuó sus palabras realzando la labor del presidente Abinader para que los dominicanos del exterior ocupen un lugar importante en las políticas de gobierno; y para acercar cada vez más el Ministerio de Relaciones Exteriores al servicio de los ciudadanos.

“Cuenten con su Cancillería, cuenten con nuestras embajadas, cuenten con sus consulados y principalmente con el Index. Cuenten con todo nuestro personal que está para servirles, para acompañarlos y para mantener abierto ese puente con la República Dominicana”, concluyó el canciller.

De su lado, la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, calificó los talentos, conocimientos y contribuciones de estos dominicanos como patrimonio colectivo, asegurando que “el prestigio internacional de una nación también se construye en un hospital, en un aula, en una empresa, en un escenario cultural o en una organización comunitaria”.

Galardonados

En España fueron reconocidos Héctor Farías, quien desde 2015 dirige el Ballet Dominicano en Europa, primera compañía profesional de danza dominicana establecida en el exterior; Eslaysa Indira Reynoso García, odontóloga, emprendedora y líder comunitaria que fundó su propia clínica en Blanes, Gerona; Rosanel Amaro Rodríguez, médica neumóloga, investigadora y profesora universitaria, y Lissette Batista, médica gastroenteróloga e investigadora que encabeza Prevencolon-RD, iniciativa de detección precoz del cáncer colorrectal en comunidades dominicanas de escasos recursos.

También, Carlos Vinicio Rodríguez Jumelles, médico y coordinador de Urgencias Traumatológicas del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid; Carla F. Jovine Rijo, quien fundó 3D Collective, plataforma de recursos para artistas digitales, y School-ing, escuela especializada en visualización arquitectónica, y Gricell Garrido Colón, empresaria, fundadora y CEO de Prevent Security Systems, con una destacada trayectoria en seguridad electrónica y liderazgo empresarial.

De la comunidad en Italia, fueron reconocidas Beatriz Acosta Acosta “La Tía Yin”, folclorista, gestora cultural y activista comunitaria; Emely Natividad Balbi Méndez, economista, consultora empresarial y líder comunitaria, y Denny Méndez, actriz y presentadora que, en 1996, se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ganar Miss Italia. Mientras que, del Reino Unido, se destacó la trayectoria de Laura Esther de la Cruz Rosario, especialista en Medicina Intensiva, y de Mario Lenny Ramírez Ruiz “Viktor con K”, artista y promotor cultural.

Estuvieron presentes, Tony Raful, embajador de República Dominicana ante el Reino de España; Anabel Bueno, embajadora representante permanente de la República Dominicana ante ONU Turismo; José Marte Piantini, cónsul dominicano en Madrid, y Biviana Riveiro, vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas, entre otras personalidades.

Presidente Luis Abinader se reúne con el expresidente del Gobierno español, José María Aznar López

Madrid, España.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona de inmediato inicio su apretada agenda sosteniendo un encuentro con el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar López, con quien mantiene buenas relaciones.

La reunión entre los dos dignatarios se desarrolló en un ambiente amistoso, de dos líderes con mucho tiempo de relación de empatía en favor de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales.

El encuentro se llevó a cabo en un ambiente privado de cercanía y cordialidad, luego de la llegada del jefe de Estado dominicano a la capital española, en horas de la mañana de este martes.

La conversación con Aznar tuvo lugar la mañana de este martes, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, en el hotel The Palace, a Luxury Collection Hotel.

José María Aznar fungió como presidente del Gobierno de España desde 1996 hasta 2004. Actualmente, es presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y preside el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG).

Canciller Republica Dominicana reclama mayor celeridad ante crisis de Haití

Víctor (Ito) Bisonó Ministro de Asuntos Exteriores de República Dominicana.

Madrid, España. – El ministro de Asuntos Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, lamentó la «falta de continuidad» y de eficiencia de las medidas internacionales para responder a la crisis de seguridad en Haití y reclamó mayor celeridad para hacer frente a una situación con gran repercusión en su país.

«República Dominicana quizás es el primer valladar. Las fronteras son como una onda expansiva, y esa onda expansiva del problema de Haití al primero en llegar es a la República Dominicana», señaló en una entrevista con Europa Press, durante su visita a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Remarcó que esa «onda expansiva» golpeó los servicios públicos de República Dominicana y vinculó el colapso de algunos de ellos, como los médicos, con la llegada irregular de haitianos que huyeron de la grave situación en su territorio.

Bisonó afirmó que la fuerte presencia de migrantes irregulares procedentes de Haití provocó un aumento del gasto sanitario del 30 por ciento. «Personas que están en República Dominicana y que no aportan al sistema para sostenerlo», dijo.

DESPLIEGUE INCOMPLETO Y LENTO

En ese sentido, lamentó la falta de continuidad en la puesta en marcha de las políticas de apoyo.

Puso como ejemplo el despliegue, aún incompleto, de las fuerzas internacionales de la ONU para estabilizar la crisis provocada por el control territorial de las pandillas, debido principalmente a trabas burocráticas y a la lentitud en los pagos de las grandes potencias.

Afirmó que República Dominicana hizo todo lo que estuvo a su alcance. «Hemos aportado 20 millones de dólares al fondo y también en logística», afirmó.

Remarcó que la estabilidad de República Dominicana y la de Haití están vinculadas.

«Si Haití tuviera tranquilidad, ¿dónde se quedarían los haitianos? En Haití. Y si tuvieran tranquilidad, capacidad de progreso y dinero en el bolsillo, ¿qué harían? Le comprarían más productos a República Dominicana, que tiene un intercambio comercial importante con ellos», agregó.

RESPALDO A LA PRESENCIA SALVADOREÑA

Por otro lado, respaldó la presencia de fuerzas salvadoreñas en Haití para recuperar a cuatro coterráneos, al considerar que cuenta con el consentimiento de Puerto Príncipe.

«Jamás en la vida apostaremos a la intervención de otro país. “Tenemos entendido que las tropas de El Salvador van con el consentimiento del Gobierno haitiano …”, puntualizó.

CUMBRE IBEROAMERICANA

Bisonó desarrolla del 3 al 6 de noviembre una agenda de trabajo en Madrid, con la que busca fortalecer las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países.

Como parte de esta agenda, el canciller acompañará al presidente Luis Abinader en las actividades oficiales de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre.

Sostuvo que es una oportunidad para transmitir la experiencia “…que hemos podido mantener con la tranquilidad social, económica y política que se exhibe en República Dominicana y que es la base de ese crecimiento de un cinco por ciento por década y de una inflación más o menos aceptable», dijo.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

El canciller analizó también el impacto comercial y geopolítico de las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos y destacó la figura de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, a quien atribuyó el mérito de situar a América Latina en el foco de atención «por primera vez en mucho tiempo».

También señaló la relevancia de su país como socio clave de Washington y «frontera importante» frente a las economías ilícitas y el crimen organizado.

Bisonó se refirió, además, al impacto de las medidas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, y a los desafíos que supuso cumplir con esas restricciones y otros compromisos, como las inversiones en seguridad asociadas a la participación dominicana en el «Escudo de las Américas», promovido por Washington.