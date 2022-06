Natti Natasha No sé cómo haría sin Raphy a mi lado

A la hora de hablar de exponentes femeninas latinas exitosas en los últimos diez años, sin dudas Natti Natasha es una de ellas, con una carrera construida a base de sacrificios, y acompañada de la mano de su manager Raphy Pina, hoy su pareja y padre de su hija Vida.



Precisamente la difícil situación legal que tiene Pina, es el único tema que preocupa a la talentosa dominicana, admitiendo que no sabría qué será de su vida sin tener a su lado a Raphy Pina.



Ante la pregunta de Santiago Matías en Alofoke Sin Censura, en una entrevista realizada en la residencia de la cantante en Miami sobre cómo sería la vida de ella sin su pareja sentimental, la respuesta estuvo marcada por la incertidumbre.

´´Imagínate, yo no sé, no te sabría decir, porque nunca he pasado por algo así, nunca hemos estado separados. Pero te aseguro, alguien que ame a una persona, no sé cómo se sentiría sin esa persona a su lado ́ ́, respondió Natasha.

Sobre el proceso legal de Pina, dice que todo se sintió horrible, y que fue una pesadilla, pero pese a todo insiste en la inocencia de Raphy. ´´No es lo mismo ver un juicio y escuchar un veredicto en una película o serie, en la realidad es otra cosa, y yo saber que es inocente, y verlo frente a mí, me da la seguridad de decir vamos pa´ lante.

La cantante admite que todo este proceso le ha afectado grandemente, y durante el juicio la ansiedad ha sido imparable, pero nunca lo demostraba: ´´Me ha afectado emocionalmente mucho, aunque al fin del día a pesar de lo que está pasando ambos nos damos fuerzas, y de él he aprendido que hay que echar pa´ lante; cuando te enfocas en lo positivo debes seguir hacia delante´´.

Continuó diciendo: ́ Sobre la ansiedad no se lo dije, no quería ni quiero que él sienta eso, quiero demostrarle que todo lo que he aprendido en todo este tiempo lo voy a ejecutar y lo puedo lograr´´. Pese a este amargo episodio, agradece por las muchas bendiciones, en especial por su hija, mostrándose orgullosa de su familia y el imperio que han construido juntos con amor y dedicación, demostrando un ejemplo inspirador entre los latinos.

POR QUÉ ELIGIÓ A RAPHY

Con mucha picardía y alegría Natti no dudó en referirse a Raphy como ´su tiguere´. ´´Me enamoré y me gusta, la química también influyó mucho, trabajamos juntos pero no nos cansemos de estar uno al otro ́ ́. Comentó que la gente no ve el verdadero Pina en las redes. ´´ Cada quien va a tener su perspectiva, yo sé de su calidad humana´´.

Asegura que no hubo un detalle o algo material que la convenció, fue el día a día junto a él. El yo poder conocerlo realmente, como me trata en los días buenos y malos

POR QUÉ NO HICIERON PÚBLICA SU RELACIÓN DESDE EL INICIO

Dijo. Lo que hablamos es que estábamos comenzando y ambos nos gusta conservar nuestras vidas en privado. Además, la costumbre es decir que fulana está logrando tal cosa porque está con fulano al lado, y yo quería demostrar que soy Natti por mi trabajo. Hacemos un buen equipo, excelente, pero queríamos que la artista sea respetada, es tan fácil para que la gente que no tiene conocimiento querer opinar o juzgar a la ligera.

SOBRE LA LEALTAD Y AMISTAD DE DADDY YANKEE

Natti solo tiene palabras de agradecimiento hacia el popular cantante urbano. ´´Agradecimiento, es un varón, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocerlo a profundidad como persona, no tiene precio el corazón que tiene. Siempre ha estado presente, más que amigo es familia. Yo creo que nosotros nunca vamos a estar solos, porque siempre ha dicho presente´´.

NATTI NATASHA Y SUS RAÍCES MUSICALES DE RD

La santiaguera dice sentirse muy feliz de sus raíces en la música. ”Yo vivo en la República Dominicana, yo me tranco en Santiago, allá está mi ropa, mis cosas, definitivamente, con los artistas locales de RD siempre me he sentido cómoda, tanto la del Alfa como Chimbala, y muchos más.

LA LONGEVIDAD Y EL TRABAJO DE CALIDAD ES LA GARANTÍA DEL ÉXITO

Sobre las urbanas femeninas dominicanas se refirió a varias, en el caso de La Materialista y su decisión de tener un OnlyFans se refirió al tema solo en base al respeto. ́ Si es lo que le está dejando el dinero y eso es lo que quiere yo lo respeto ́ ́.

En el caso de la Insuperable dice que la ama y la admira mucho, viendo en ella muchas virtudes de superación. Finalmente a la Perversa le exhorta a seguir trabajando pero que no se enfoque en un solo éxito. El mundo de la música no es fácil, puedes pegar un tema, pero, y el próximo tema?, qué sigue, cómo permanecer para hacer una carrera y destacarte al pasar del tiempo. Canciones de calidad es importante, para que en un futuro yo pueda tener un catálogo de 50 canciones buenas. No es solo pegar un tema, es lograr la conexión con el público, y saber diferenciar el personaje de la persona real”, puntualizó.

