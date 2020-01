Muguruza: "Me siento mejor físicamente"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que se siente “mejor físicamente” que al comienzo del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada, algo que ha evidenciado con su sólida victoria ante la ucraniana Elina Svitolina (6-1, 6-2), ante la que ha realizado un partido “inteligente”.

“Definitivamente, me siento mejor físicamente. Cuando empecé el partido contra Shelby (Rogers), no sabía cómo me iba a sentir. Fui a la pista y no quería retirarme en absoluto. Sabía que no me iba a sentir bien, pero sabía que tenía algo de tenis. Siento que, bueno, puede que no me sienta al 100%, pero siempre puedes hacer algo diferente, tratar de ganar el partido”, señaló en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

En este sentido, la hispano-venezolana resaltó el descanso que hay entre encuentros. “Aquí cada victoria me da otras 48 horas para recuperarme, así que realmente lo tengo en cuenta. Sí, mi voz ha cambiado. Estoy mucho mejor. Sí, me siento mejor que cuando empecé”, manifestó.

“He jugado un partido inteligente desde el primer punto. Tenía muchas ganas de jugar contra ella, siempre tenemos buenos partidos; el año pasado jugamos tres veces. Tenía muchas ganas de jugar en pista dura. Creo que tuve un buen plan de juego. Y todo funcionó bastante rápido para mi lado”, señaló sobre el duelo ante la ucraniana.

Sin embargo, no ha querido comparar su nivel actual con el exhibido en sus triunfos finales en Roland Garros 2016 y Wimbedon 2017. “No suelo compararme con el pasado, ni siquiera recuerdo cómo fue mi nivel en Wimbledon. Han pasado muchas cosas. Intento nunca compararme cuando consigo un buen resultado o algo así porque cada año, cada partido, todo cambia. Me siento bien ahí afuera. Creo que fue un buen partido de mi parte. Sólo me quedo con eso. No quiero pensar en cómo jugué hace dos años o nada de eso”, subrayó.

Por último, Muguruza, de nuevo junto a Conchita Martínez, explicó que su objetivo este año es “jugar tantos partidos como sea posible”. “Jugué Shenzhen y en Hobart. Traté de jugar tantos torneos como pude. Definitivamente es una buena señal para mí cuando no me siento bien y logro ganar partidos y competir. Incluso si no te sientes bien, siempre hay una posibilidad. Solo tienes que encontrar tu camino. Estoy satisfecha con mi espíritu de lucha y estoy sabiendo aceptar muchas situaciones difíciles”, concluyó.

Like this: Like Loading...