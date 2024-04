Presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader recibirá premio por su liderazgo en las Américas. Otras Noticias Gubernamentales

Santo Domingo, R. D.-El presidente constitucional de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona fue seleccionado para recibir el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas que otorga The Council of the Americas institución que es dirigida por el señor Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas.

The Council of the Américas se prepara para honrar al presidente de la República, Luis Abinader, con el prestigioso Premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas, según informó Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas.

Esta distinción, reservada para funcionarios electos democráticamente que han destacado por su compromiso excepcional con el hemisferio occidental, será entregada durante la 54ª Conferencia sobre las Américas en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, el 8 de mayo próximo.

Andrés Gluski, presidente de la junta directiva del Conuncil of the las Américas y también presidente de la Corporación AES, tendrá el honor de entregar el galardón al mandatario dominicano.

Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas.

Farnsworth dijo que este premio, que ha reconocido a líderes sobresalientes como Luis Almagro, Secretario General de la OEA, a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y a prominentes figuras políticas estadounidenses como el senador Bill Cassidy, ahora destaca el liderazgo de Abinader en la región.

El Consejo de las Américas, durante aproximadamente 60 años, ha promovido activamente los principios fundamentales de la democracia, los mercados abiertos y el estado de derecho en todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina y Chile, incluyendo a todos los países intermedios.

En este contexto, el reconocimiento al presidente Abinader como destinatario del Chairman’s Award for Leadership in the Americas para el 2024 es especialmente significativo.

La selección de Abinader para este galardón se basa en sus logros tangibles e importantes, que han captado la atención de la comunidad internacional. Desde liderar una de las recuperaciones más sólidas del mundo después de la pandemia de COVID-19, hasta implementar dinámicas medidas anticorrupción, pasando por la expansión de las relaciones comerciales e inversión con Estados Unidos y Europa, y su dedicación al fortalecimiento de la gobernanza democrática en su país, el presidente Abinader ha demostrado un compromiso excepcional con el progreso y el bienestar de su nación y de la región en su conjunto, afirmó Farnsworth.

Considera que este premio no solo celebra los éxitos pasados del presidente Luis Abinader, sino que también sirve como un estímulo para continuar en el camino hacia un futuro más próspero y democrático para la República Dominicana y para todas las naciones del hemisferio occidental.

Presidente Abinader encabezará apertura del simposio global de la OACI en Punta Cana

El presidente Luis Abinader encabezará la ceremonia de apertura de la edición 2024 del Simposio global de apoyo a la implementación de la Organización de la Aviación Civil (OACI), a celebrarse en la comunidad turística de Punta Cana del 30 de abril al 2 de mayo.

Con una participación esperada de delegados de 193 países miembros de la OACI, el encuentro organizado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), también contará con la presencia del ministro de Turismo David Collado y de otros 20 altos funcionarios del Gobierno.

El director general del IDAC, Héctor Porcella, afirmó que la celebración del evento de la OACI en el país es un alto reconocimiento a la República Dominicana y de manera especial al posicionamiento del turismo y la aviación civil. Dijo que será la primera vez que el simposio global tendrá su sede en una nación del continente americano, después de haberse realizado en Turquía y Corea.

Indicó que la tercera edición del simposio de la OACI procura afianzar una estrategia global para fortalecer la seguridad operacional y el desarrollo sostenible de la industria y garantizar que todos los ciudadanos disfruten de los beneficios cada vez mayores de la aviación civil internacional.

En la ceremonia inaugural pautada para las 9 de la mañana del martes 30 de abril, en el Centro de Convenciones del hotel Barceló, intervendrán el presidente Abinader; el presidente de la OACI, Salvatore Sciacchitano; el ministro de Turismo, David Collado; y el director general del IDAC, Héctor Porcella, en su calidad de anfitrión local del encuentro.

Los grandes temas del simposio global

De acuerdo al IDAC, los temas del simposio abarcarán desde el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias modernas y adecuadas al ritmo de crecimiento de la aviación civil, hasta la respuesta y preparación ante situaciones de crisis, la movilidad aérea avanzada y el papel del transporte aéreo en el crecimiento del turismo.

También abordará propuestas para el desarrollo aeronáutico, explorando la importancia de las tecnologías emergentes para impulsar proyectos de capacitación eficaz, así como la formación basada en competencias, en procura de preparar el capital humano cualificado y adaptable a las demandas del futuro.

Los debates también se centrarán en la iniciativa “Finvest Hub”, propuesta por la OACI, que hace hincapié en la necesidad de aumentar la colaboración entre el sector de la aviación y las instituciones financieras, para cumplir el objetivo de descarbonizar la aviación para 2050.

El simposio tiene como objetivo mostrar las últimas herramientas digitales desarrolladas por la OACI y poner de relieve las principales iniciativas y esfuerzos de colaboración de la entidad para reforzar la resiliencia de la aviación, impulsar la innovación, promover el desarrollo sostenible, ofreciendo nuevas soluciones operativas en beneficio de los países participantes.

Además de participar en debates con expertos en aviación, los Estados miembros tendrán la oportunidad de explorar los últimos productos y servicios del sector, de la mano de patrocinadores y expositores.

El simposio está abierto a todas las entidades relacionadas con la aviación, incluidos ministerios, direcciones generales de aviación civil, organizaciones internacionales y regionales, proveedores de servicios de aviación, instituciones financieras y de desarrollo, instituciones académicas, socios industriales y otras partes interesadas.

La OACI y el IDAC han cursado invitaciones a las principales autoridades del Estado Dominicano y a una notable representación del liderazgo empresarial del país.

José Paliza: “A nivel nacional estamos consolidando el 70% del presidente Abinader”

San Pedro de Macorís.- A ritmo de “Yo voy 4 más con Abinader” el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y coordinador de campaña, José Ignacio Paliza, recorrió ayer las provincias de San Cristóbal y San Pedro de Macorís donde aseguró que en todo el país se está consolidando el 70% en favor del presidente Luis Abinader para las próximas elecciones.

En horas de la mañana, desarrolló una intensa agenda en la provincia San Cristóbal junto al candidato a senador Gustavo Lara Salazar, visitó Yaguate y Bajos de Haina donde juramentó a nuevos miembros del PRM y valoró los esfuerzos que ha realizado la gestión del presidente Luis Abinader para impulsar el desarrollo de sus diferentes comunidades.

“El presidente Luis Abinader es una máquina de trabajo, no se detiene en su decisión de hacer de la República Dominicana una distinta, donde todos y todas podamos crecer y ver a nuestros hijos abrazar un mejor futuro, ahora el compromiso es de cada uno de ustedes que juntos debemos alcanzar el 70% de votos para Luis Abinader y llevar al Senado de la República un joven como Gustavo Lara Salazar”, dijo Paliza.

En horas de la tarde, participó en una extraordinaria caravana bajo la lluvia por momentos en San Pedro de Macorís, junto a la candidata a senadora Aracelis Villanueva quien según las encuestas será la próxima representante de esta provincia en el Senado de la República.

Paliza dijo que de Aracelis Villanueva no hay necesidad de abundar mucho, porque en este gobierno asumió el compromiso de ser gobernadora y fue una mujer insistente en gestionar cosas en favor de su provincia, es una luchadora incansable y por eso hoy San Pedro de Macorís es un territorio muy distinto al que encontramos en el año 2020.

“En todo el territorio nacional estamos consolidando el 70% del electorado en favor del presidente Luis Abinader, porque con el segundo periodo que tendrá profundizará los cambio y sin temor a equivocación dejará un legado histórico en nuestro país de cómo hacer un gobierno transparente, eficiente y de bienestar para la gente”, expresó Paliza.

En el recorrido, Paliza estuvo acompañado por los miembros de la Dirección Ejecutiva del PRM, Ángel Rafael Salazar Rodríguez, Nelson Arroyo, los candidatos a diputados, dirigentes, amigos y simpatizantes del cambio que encabeza el presidente Abinader.

Encuesta vaticina triunfo de Abinader sin esfuerzo

¿Si mañana fueran las elecciones presidenciales, por cuál candidato votarías? El 55.6% dijo que por Luis Abinader; el 25% Leonel Fernández; y un 15.2 %. Por Abel Martínez. Según la encuesta de la firma americana Cies International.

El estudio el cual fue dividido en dos muestras, una a nivel nacional con 1, 200 encuestados y 480 personas residentes en el Distrito Nacional, coloca al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como la primera fuerza política de preferencia con un 55.8 % de simpatía, 24.6% por la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 2.1 %.

A pesar de la cómoda ventaja del actual mandatario no se vislumbra ningún cambio que pueda variar este escenario indicó Andy Abreu, presidente de la firma y experto en encuestas, al señalar que el estudio son fotografías del momento y no predicciones del futuro.

Pero, el escenario es inverso por la batalla de obtener la candidatura al Senado en el Distrito Nacional, explicó Abreu ya que posiciona al candidato por el PRM Guillermo Moreno con 39.8%; un 33.9% a Omar Fernández y Vinicio Castillo Semán con 21.7%.

Dijo además que en la pasada encuesta reflejó un empate técnico entre Moreno y Fernández con un 29. % y 28.8 % como los candidatos mejor posicionados quedando Vinicio Castillo con el 21.2 %.6