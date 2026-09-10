Ministro de Industria Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, anuncia “Empresas en 24 Horas”. Otra Noticias Presidenciales

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento de “Empresas en 24 Horas” (E24H), un proyecto del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que unifica en una misma plataforma a todas las instituciones involucradas en la creación de una empresa, de modo que se reducen los trámites y quedan eliminados los desplazamientos físicos entre varias instituciones el Estado, lo cual ahorra costos y tiempo.

Esta nueva herramienta se enmarca en los planes de digitalización y agilización de servicios públicos que impulsa el Gobierno. Con menos burocracia, los emprendedores podrán formalizar sus empresas en tan solo 24 horas, agilizando así un trámite que antes tomaba semanas e incluso meses.

Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, titular del MICM, resaltó que una de las iniciativas que hicieron posible este gran paso, fue la promulgación de la Ley 30-26 por el presidente Luis Abinader, sobre medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, a través de la cual se derogó el impuesto a la constitución de compañías, históricamente considerado una de las grandes trabas para la formalización de las empresas en el país.

“Hoy, a la República Dominicana se nos trata y se nos respeta en el mundo entero como un país que funciona, como un país con el que se puede hacer negocio”, afirmó Sanz Lovatón.

Con la promulgación de la Ley 30-26 se derogó el impuesto a la constitución de compañías, históricamente considerado una de las grandes trabas a la formalización de empresas en el país.

Esto también se traduce en más oportunidades para los ciudadanos, más inversión, productividad y empresas crecidas, puntualizó el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski.

“Cuando hacemos más fácil abrir y formalizar una empresa, reducimos el costo de emprender, permitimos que una empresa pueda comenzar a operar, vender, producir, contratar, invertir y crecer. Y ese hilo de burocracia cero se conecta directamente con la meta RD2036 de duplicar el tamaño de nuestra economía en una década”, concluyó Prazmowski.

Criterios unificados para el Registro Mercantil

La presidenta de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), Lucile Houellemont, destacó además que la unificación de los registros mercantiles en un solo documento lleva tranquilidad a los usuarios al establecer criterios claros, homogéneos y aplicables a nivel nacional para la evaluación de todos los trámites, lo cual elimina cualquier discrecionalidad posible y asegura que una misma situación jurídica reciba exactamente la misma respuesta en cualquier punto del territorio.

De igual modo, felicitó a Sanz Lovatón por su visión de progreso, “porque durante décadas hemos esperado en nuestro órgano rector un ministro que liderara el establecimiento de los criterios unificados y usted se ha atrevido a dar ese paso”.

De su lado, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que trabajan arduamente en la interoperabilidad del Estado como base para alcanzar logros como este, uno de los objetivos fundamentales de esta gestión del presidente Luis Abinader.

Empresas24H.gob.do

La plataforma Empresas24H.gob.do ya está en funcionamiento y se continuará mejorando la experiencia de los usuarios, además de ampliarla a todo el territorio nacional. A través de esta página web se integra el registro del nombre comercial, a cargo de Onapi, el registro mercantil, a cargo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) y el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La misma permitirá acceder a un formulario único, realizar pagos en línea, obtener validaciones automáticas para reducir errores, recibir una prevalidación del nombre comercial vía WhatsApp, generar automáticamente los documentos constitutivos, incluidos los estatutos sociales y el acto bajo firma privada, según corresponda. También, dar seguimiento a la solicitud y recibir notificaciones sobre correcciones y subsanaciones digitales.

Temporalmente quedan fuera de esta primera fase los casos con aportes en naturaleza, accionistas extranjeros y actividades que requieran permisos, autorizaciones o validaciones sectoriales especiales. Para estos casos, Formalízate y las vías tradicionales continúan disponibles.

Poder Ejecutivo deposita proyecto de ley para construir moderno estadio de béisbol y complejo inmobiliario en el ensanche La Fe

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que autoriza la creación de la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (Citelf), una sociedad comercial de capital mixto que tendría a su cargo el desarrollo, construcción y operación de un moderno estadio de béisbol con estándares de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos (MLB), además de un complejo inmobiliario y urbanístico en el Distrito Nacional.

La propuesta contempla que el nuevo estadio sea construido en el perímetro que actualmente ocupa el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en el ensanche La Fe, y que cuente con las condiciones necesarias para albergar partidos oficiales de equipos de las Grandes Ligas, así como otras disciplinas deportivas, actividades recreativas y eventos sociales.

El proyecto parte de la importancia del béisbol para la República Dominicana y destaca la presencia de jugadores dominicanos en las Grandes Ligas, incluidos los cinco miembros del Salón de la Fama de Cooperstown: Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrián Beltré. También resalta que la selección dominicana conquistó invicta el Clásico Mundial de Béisbol de 2013 y que el país acumula 23 campeonatos de la Serie del Caribe.

La iniciativa señala que, pese a la relevancia internacional del béisbol dominicano, el país carece de un estadio con estándares modernos que permita ofrecer a los aficionados mayores condiciones de comodidad, seguridad y servicios, además de facilitar la celebración de eventos internacionales de alto nivel.

Una alianza entre el Estado y el sector privado

La propuesta legislativa plantea que el proyecto sea ejecutado bajo un esquema de capital mixto, con participación del Estado dominicano y de inversionistas privados.

De acuerdo con el proyecto, el Estado y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) podrán aportar en naturaleza los inmuebles de su propiedad ubicados dentro de las manzanas contempladas en el perímetro del proyecto. A cambio, recibirían las acciones correspondientes al valor de los bienes aportados, determinado mediante una tasación realizada por tres profesionales del Instituto de Tasadores de la República Dominicana.

El proyecto establece además que el Estado podrá aportar posteriormente otros terrenos ocupados por entidades públicas dentro de la Zona de Uso Especial del ensanche La Fe, con el propósito de desarrollar el componente inmobiliario y urbanístico.

La propuesta responde a una recomendación de la comisión consultiva creada mediante el Decreto núm. 306-25, del 6 de junio de 2025, para evaluar la viabilidad de construir en terrenos estatales del ensanche La Fe un estadio que cumpliera con los requerimientos de las Grandes Ligas.

Luego de realizar consultas y estudios, además de recibir los requerimientos de MLB, la comisión recomendó que la construcción se realizara mediante una alianza con el sector privado, a través de una sociedad comercial de capital mixto. También se recomendó que el socio estratégico privado fuera escogido mediante un proceso transparente y aportara los recursos líquidos necesarios para la construcción del estadio.

Selección competitiva del socio privado

Uno de los elementos centrales del proyecto es el mecanismo previsto para seleccionar al socio estratégico privado.

La propuesta establece un procedimiento competitivo que deberá incluir la aprobación y publicación de las bases, la presentación de credenciales de los interesados, las ofertas técnicas y económicas de los participantes precalificados y la negociación de las condiciones finales y de los contratos de asociación.

Los participantes deberán demostrar capacidad financiera para realizar el aporte inicial que se establezca en los términos de referencia, así como capacidad técnica para diseñar y construir un estadio conforme a los estándares de las Grandes Ligas.

También deberán presentar un modelo de negocio sostenible para el desarrollo del área, que contemple nuevos espacios públicos, calles internas y áreas verdes, además de garantizar el funcionamiento continuo del Estadio Quisqueya Juan Marichal durante todo el período de construcción del nuevo estadio.

Entre las condiciones también figura la remodelación del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

Una transformación urbana más amplia

El proyecto no se limita a la construcción de una nueva instalación deportiva. La propuesta plantea aprovechar las características del denominado “polígono especial Ensanche La Fe” para desarrollar un proyecto inmobiliario y urbanístico que complemente el estadio.

La Ordenanza 1/25, del 11 de febrero de 2025, declaró como polígono especial los terrenos del Estadio Quisqueya y del Coliseo Carlos Teo Cruz, además de áreas ocupadas por instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).

La iniciativa considera que las características de esta zona justifican que la construcción del estadio sea acompañada por un desarrollo inmobiliario autosostenible, con la participación del sector privado en la capitalización, financiamiento y ejecución del proyecto.

Estadio y Coliseo seguirían siendo propiedad del Estado

Uno de los aspectos establecidos en el proyecto es que las infraestructuras del nuevo estadio y del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz permanecerán registradas como propiedad permanente del Estado dominicano.

La propuesta dispone expresamente que la sociedad comercial no podrá enajenar ni realizar actos de disposición sobre el derecho de propiedad de estas infraestructuras.

Citelf estaría a cargo de un consejo de administración, mientras que la gestión operativa correspondería a los inversionistas y gestores privados, conforme a la naturaleza comercial de la sociedad. Una tercera parte de los integrantes del consejo sería propuesta por el sector público.

Bandex asumiría la representación unificada de los aportes del sector público en los órganos sociales, incluida la designación de sus representantes en el consejo de administración.

Diversas vías de financiamiento

El proyecto contempla que Citelf pueda financiar sus iniciativas mediante diferentes mecanismos, entre ellos los aportes en efectivo del socio estratégico, fondos de inversión autorizados, emisión de valores y financiamiento bancario.

No obstante, la propuesta establece que el nuevo estadio de béisbol y el Coliseo Carlos “Teo” Cruz no podrán ser utilizados como garantía inmobiliaria.

Asimismo, la sociedad podrá acogerse a los incentivos fiscales existentes en el ordenamiento jurídico dominicano, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, tanto para la construcción del estadio y la remodelación del Coliseo como para el desarrollo del complejo inmobiliario.

El Quisqueya continuará operando durante la construcción

La iniciativa prevé una etapa de transición para evitar que la construcción del nuevo estadio afecte las operaciones deportivas actuales.

Hasta que Citelf sea constituida y se seleccione el socio estratégico, el Estadio Quisqueya Juan Marichal y el Coliseo Carlos Teo Cruz continuarán bajo el régimen de administración vigente. Posteriormente, la administración y gestión de ambas instalaciones pasarán a la nueva sociedad.

Una vez asumida la administración del estadio, Citelf deberá atender las necesidades operativas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de los equipos que utilizan la instalación durante la temporada de béisbol profesional.

Para ello, el proyecto contempla la suscripción de un convenio marco con Lidom que garantice los derechos de uso y mantenimiento del estadio, mientras la sociedad conservará el control administrativo de la instalación durante todo el año.

Bandex organizará el proceso de selección

El proyecto de ley establece que Bandex tendrá a su cargo la implementación de la estructura societaria de Citelf y la organización del proceso transparente para seleccionar al socio estratégico privado.

Las bases y términos de referencia deberán establecer, además, el alcance de la gobernanza del proyecto y las materias reservadas al Estado dominicano.

La iniciativa dispone que la ley entraría en vigencia después de su promulgación y publicación, conforme a las disposiciones constitucionales y los plazos establecidos en el Código Civil de la República Dominicana.

DGA registra la mayor incautación de municiones de los últimos cuatro años

Santo Domingo.- La Dirección General de Aduanas (DGA) reafirmó la efectividad de sus acciones contra el comercio ilícito al incautar 74,100 municiones ocultas dentro de ocho motores de camión en la Administración de Aduanas de Haina Oriental, el mayor hallazgo de este tipo realizado por la institución, en una misma operación, durante los últimos cuatro años.

Durante labores de inspección y control los oficiales de la DGA detectaron un cargamento oculto de municiones que incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y 9,680 cápsulas calibre .38 milímetros, para un total de 74,100 municiones, lo cual fortalece los esfuerzos nacionales dirigidos a prevenir el ingreso y circulación irregular de mercancías que representan riesgos para la seguridad ciudadana. Este hallazgo supera al realizado en febrero de 2025, mediante un operativo en el que fueron decomisadas 36,000 municiones, compuestas por 20,000 cápsulas calibre 7.62 milímetros y 16,000 cápsulas calibre 5.56 milímetros.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, manifestó que este resultado evidencia la efectividad de los procesos de inteligencia, gestión de riesgos e inspección implementados por la institución, así como la capacidad operativa desarrollada para enfrentar las nuevas modalidades utilizadas por las redes vinculadas al comercio ilícito.

“Este hallazgo demuestra que la Dirección General de Aduanas mantiene una vigilancia permanente y controles cada vez más robustos para detectar y neutralizar operaciones ilícitas que intentan vulnerar la seguridad del país. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo las capacidades institucionales para proteger a la ciudadanía y garantizar un comercio legítimo y transparente”, expresó Arroyo.

Tras la detección del cargamento, el caso fue puesto de inmediato en manos del Ministerio Público, entidad que, en coordinación con los organismos correspondientes, ejecutó tres allanamientos simultáneos como parte del proceso investigativo en curso.

“La coordinación efectiva entre las instituciones del Estado y el fortalecimiento continuo de nuestros mecanismos de control permiten obtener resultados contundentes como este. Seguiremos actuando con firmeza para impedir que actividades ilícitas afecten la seguridad, la economía y el bienestar de la población dominicana”, destacó Arroyo.

La Dirección General de Aduanas reiteró que continuará impulsando acciones estratégicas orientadas al fortalecimiento institucional, la modernización de los controles y la colaboración interinstitucional, consolidando su papel como una entidad clave en la protección del comercio legítimo y la lucha frontal contra el contrabando y las actividades ilícitas que amenazan el desarrollo del país.

Gobierno dominicano y Amazon Web Services lanzan programa de 50,000 becas para capacitar en inteligencia artificial y computación en la nube

Santo Domingo.– La vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS) para América Latina, Paula Bellizia, anunció en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana, un programa que contempla 50,000 becas gratuitas para capacitar a igual número de dominicanos y dominicanas en inteligencia artificial y computación en la nube antes de 2028.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de la séptima edición del Hub Cámara Santo Domingo 2026, escenario en el que Bellizia destacó la articulación alcanzada entre AWS y el Gobierno dominicano para impulsar la transformación tecnológica del país.

La ejecutiva consideró a República Dominicana un ejemplo del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Bellizia resaltó que la preparación del talento será determinante para fortalecer la competitividad, productividad e innovación en República Dominicana, al tiempo que valoró la coordinación entre las instituciones participantes para ampliar el acceso de la población a formación especializada.

Formación gratuita para responder a la demanda de talento digital

En el programa podrán participar todos los dominicanos y dominicanas mayores de 18 años, especialmente estudiantes, profesionales, emprendedores y startups, así como pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa ofrecerá capacitación gratuita y en línea en áreas vinculadas con la inteligencia artificial y la computación en la nube, con el propósito de responder a la creciente demanda de habilidades digitales y preparar a más dominicanos para las oportunidades que genera la economía digital.

AWS Entrena República Dominicana reúne a Amazon Web Services, la Cámara Santo Domingo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Administración Pública, el Banco de Reservas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), el Infotep y la Escuela Nacional de la Judicatura.

La meta es que 50,000 personas sean capacitadas antes de 2028, como parte del compromiso de AWS de impactar a dos millones de personas en Latinoamérica mediante programas de formación tecnológica durante ese período.

“Nuestro compromiso es entrenar al menos 50,000 dominicanos junto al Gobierno de la República Dominicana”, afirmó Bellizia.

La inteligencia artificial ya transforma los negocios

Durante su conferencia magistral, la vicepresidenta de AWS para América Latina explicó que la inteligencia artificial dejó de ser una proyección de futuro para convertirse en una herramienta que ya está transformando la forma en que operan las organizaciones.

“La IA, la inteligencia artificial no es el futuro, ya está acá. Ya es una realidad, incluso acá en República Dominicana”, sostuvo la ejecutiva.

Bellizia citó datos que evidencian la rápida adopción de estas tecnologías. Explicó que el 76 % de las compañías en Centroamérica y el Caribe utilizan chatbots y asistentes digitales de inteligencia artificial generativa, mientras que un 13 % ya emplea agentes de IA en áreas estratégicas y con presupuesto asignado.

Asimismo, indicó que el 26 % de las organizaciones en América Latina reportan estar generando valor económico a partir de la inteligencia artificial, lo que demuestra el impacto que esta tecnología comienza a tener en la productividad y competitividad empresarial.

Empresas dominicanas ya aprovechan la tecnología

Durante su exposición, Bellizia presentó ejemplos de empresas dominicanas que ya utilizan inteligencia artificial y tecnologías de AWS para transformar sus operaciones, mejorar procesos y aumentar su productividad.

Entre los casos citados estuvo Qik, que ha incorporado tecnología para fortalecer la detección de fraude y reducir costos de transacciones, así como una empresa que logró reescribir tres millones de líneas de código en un año, cinco veces más rápido que mediante métodos anteriores.

También destacó el proceso de transformación tecnológica de Grupo Ramos, como muestra de la manera en que las empresas dominicanas están incorporando nuevas herramientas para responder a los cambios del mercado.

La ejecutiva sostuvo que estos casos demuestran que la transformación tecnológica requiere que las organizaciones asuman los cambios y adapten tanto sus procesos como su cultura empresarial.

Una alianza que prepara al país para la economía digital

El lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana refuerza la estrategia de articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones de formación para ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento tecnológico.

La iniciativa permitirá que miles de dominicanos desarrollen competencias que podrán aplicar en sus empleos, emprendimientos y empresas, a la vez que contribuirá a crear una fuerza laboral con mayores capacidades para responder a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada.

El programa se proyecta como una herramienta para reducir la brecha de talento, impulsar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del país, mediante el acceso gratuito a conocimientos en dos de las áreas de mayor crecimiento dentro de la transformación tecnológica global.

El lanzamiento contó con la participación de la presidenta de la Cámara de Santo Domingo, Lucile Houellemont; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera; el director general de la Ogtic, Edgar Batista Carrasco; la directora general del Infotep, Maira Morla, y el rector del ITLA, Jimmy Rosario.

Presidenta de Cámara de Santo Domingo destaca crecimiento de las exportaciones, que alcanzan USD 9,277 millones

Santo Domingo.– Durante la ceremonia inaugural de la séptima edición del Hub Cámara Santo Domingo 2026 celebrada en el Salón Garden Tent del Hotel El Embajador, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont Jimenes, destacó este miércoles el dinamismo que mantiene la economía dominicana, al resaltar que durante los primeros seis meses de 2026 fueron creadas casi 18,000 nuevas empresas, mientras las exportaciones alcanzaron los USD 9,277 millones en los primeros siete meses del año, para un crecimiento de 12 % respecto al mismo período de 2025, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Durante el acto, que contó con la presencia del mandatario, la presidenta de la Cámara de Santo Domingo resaltó que la República Dominicana cuenta con una economía dinámica, lo que constituye un motivo de celebración por el impacto que tiene la formalización empresarial en la generación de empleos y el desarrollo nacional.

“Detrás de cada empresa formal hay un sueño emprendedor, una apuesta por el presente de nuestra nación, una fuente de empleo concreto para el desarrollo del país”, afirmó.

La ejecutiva empresarial destacó, además, las condiciones que ofrece República Dominicana para impulsar nuevas inversiones y ampliar su presencia en los mercados internacionales, entre ellas, los cinco acuerdos de libre comercio que abarcan cerca de 50 países y permiten acceder a mercados preferenciales con más de 800 millones de consumidores.

Infraestructura y conectividad

Houllemont Jimenes citó también la ubicación estratégica del país, las redes viales interconectadas, los puertos modernos certificados internacionalmente, la capacidad para recibir buques de gran calado y los programas de despacho aduanero en 24 horas como ventajas que favorecen el desarrollo de las actividades comerciales. “Pero, antes de llegar a nuestros puertos, hay que dar el primer paso: crear la empresa”.

En ese contexto, explicó que hace 11 años nació Hub Cámara Santo Domingo como un puente para conectar la oferta exportable dominicana con los mercados internacionales y que, al arribar a su séptima edición, se consolida como una plataforma multisectorial para promover alianzas y generar nuevas oportunidades comerciales.

Más de 150 compradores internacionales

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo informó que, junto con ProDominicana, esta edición reúne más de 150 compradores internacionales, la mayor cantidad en la historia del evento, para establecer conexiones comerciales con alrededor de 300 exportadores dominicanos.

Indicó que estos exportadores presentan al mercado internacional una amplia diversidad de productos hechos en República Dominicana, lo cual fortalece las oportunidades de negocios y la expansión de la oferta nacional.

Transformación digital y seguridad jurídica

Houllemont Jimenes sostuvo que, para facilitar los negocios, también es necesario transformar, mejorar y adaptar los procesos a los nuevos tiempos, por lo que destacó la reforma impulsada desde la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo para fortalecer la seguridad jurídica empresarial.

Explicó que la plataforma unificada de gestión del Registro Mercantil y los Criterios Unificados forman parte de una misma reforma orientada a hacer más predecibles, ágiles y seguros los trámites de creación y gestión de empresas.

Añadió que las 32 cámaras de comercio del país operan de forma interconectada y que la información societaria de las empresas establecidas en República Dominicana se encuentra resguardada en un repositorio digital seguro, tanto en discos como en la nube.

“Con esto, presidente Abinader, ofrecemos mayor confianza al capital local y extranjero, para que siga apostando por hacer negocios con la República Dominicana”, afirmó.

Houellemont Jimenes concluyó reafirmando el compromiso de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo de continuar facilitando los negocios, fortaleciendo a las mipymes y creando oportunidades para que los emprendedores y exportadores dominicanos puedan expandirse hacia nuevos mercados.