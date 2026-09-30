Canciller Dominicano Ito Bisonó respalda renovación de la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, saludó la decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) de prorrogar por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití.

“República Dominicana respalda esta renovación, que asegura la continuidad del mandato conferido hace un año por la Resolución 2793 y permite que la Fuerza culmine su despliegue en las mismas condiciones, a fin de cumplir la misión que le fue encomendada: liberar a Haití del dominio de las bandas criminales y restituir a su pueblo la paz y la estabilidad”.

Sin embargo, el canciller consideró que el período de seis meses constituye un plazo limitado frente a la magnitud de los desafíos pendientes, particularmente ante la necesidad de completar el despliegue de los efectivos previstos y consolidar las capacidades operativas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en el mandato.

En ese sentido, manifestó que la República Dominicana espera que, llegado marzo de 2027, los miembros del Consejo de Seguridad ponderen favorablemente una nueva renovación del mandato y alentó a que, en esa ocasión, la extensión sea por un período de un año, a fin de proporcionar a la Fuerza un horizonte operativo más amplio y previsible.

“Los avances en seguridad siguen siendo frágiles. Consolidarlos requiere un horizonte más amplio, que dé previsibilidad a los países que aportan tropas y recursos y que acompañe a las nuevas autoridades electas en el fortalecimiento de las instituciones haitianas, para que su pueblo vuelva a ser dueño de su destino”, señaló.

El ministro de Relaciones Exteriores expresó su confianza en que los próximos seis meses resulten propicios para alcanzar avances decisivos en materia de seguridad y generar las condiciones necesarias para que Haití pueda avanzar en su proceso electoral mediante elecciones libres y seguras.

Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a traducir sus compromisos en apoyo efectivo al despliegue de la GSF, mediante el aporte oportuno de personal, equipos, financiamiento y recursos logísticos que permitan completar su capacidad operativa y cumplir plenamente con los objetivos establecidos.

Bisonó recordó que la República Dominicana ha asumido su responsabilidad con acciones concretas, entre ellas sus contribuciones al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas que apoya a la GSF, las facilidades para evacuaciones y atenciones médicas de su personal y el apoyo logístico ofrecido desde territorio dominicano.

“La solución de Haití está en Haití, y a la comunidad internacional le corresponde contribuir a hacerla posible allí. El pueblo haitiano no espera más promesas; espera resultados”, concluyó.