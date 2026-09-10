El Ejército de República Dominicana formaliza el relevo de mando en el Primer Regimiento Dominicano Guardia Presidencial

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D. — El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jimmy Arias Grullón, ERD., encabezó la ceremonia militar de traspaso de mando del Primer Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, Ejercito de la Republica Dominicana (ERD), mediante la cual posesionó en sus funciones al General de Brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda, ERD., en sustitución del Mayor General Guillermo A. Caro Cruz, ERD.

Durante el acto protocolar, el comandante saliente, Mayor General Guillermo A. Caro Cruz, ERD., realizó la entrega formal del banderín de la unidad para consagrar la transmisión del mando operacional al General de Brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda, ERD.

Tras efectuar la entrega de la unidad, el Mayor General Guillermo A. Caro Cruz, ERD., dirigió unas palabras de agradecimiento a los presentes. A su vez, el General de Brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda, ERD., asumió oficialmente la conducción del regimiento, expresando su compromiso de velar por la excelencia operativa y el fortalecimiento de la misión institucional.

Con la conclusión del ceremonial militar, quedó formalizado el traspaso de mando de la unidad, consolidando la misión de resguardo y excelencia operativa del Primer Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD.