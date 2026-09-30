La República Dominicana se consolida como líder regional antidrogas con cifras históricas de incautaciones y dignificación de agentes

Boston, Massacussets, USA

Palacio Nacional, R. D.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la Republica Dominicana (DNCD), Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, declaró este lunes que el Estado dominicano ha alcanzado hitos sin precedentes en materia de seguridad nacional y combate al narcotráfico internacional, posicionando al país a la vanguardia de la región gracias al fortalecimiento operativo y a una sólida cooperación interagencial.

Durante el desarrollo de “LA Agenda Semanal”, encabezada por el presidente Luis Abinader, donde se analizó a profundidad el tema del “Narcotráfico y Crimen Organizado”, Cabrera Ulloa presentó un balance detallado de los logros institucionales y operativos alcanzados en los últimos años.

Cifras históricas contra el narcotráfico y microtráfico

Durante su exposición, el titular de la DNCD destacó que en los seis años de la actual administración se han incautado 269,664 kilogramos de drogas, superando significativamente los 123,000 kilogramos registrados en los 32 años anteriores a este periodo.

“Esto representa un promedio anual de 44,581 kilos frente a los 13,859 kilos de gestiones pasadas”, declaró el presidente de la DNCD.

Asimismo, el funcionario resaltó el impacto en los siguientes frentes operativos y financieros:

Bienes inmovilizados: Más de 6,000 millones de pesos confiscados al crimen organizado.

Operaciones especiales: Más de 33 grandes operativos contra estructuras transnacionales del narcotráfico.

Combate al microtráfico: Incremento histórico en la retirada de sustancias ilícitas de los barrios, pasando de un promedio anual de 459,000 gramos a más de 16 millones de gramos al año.

Despliegue operativo territorial: Cerca de 279,000 operativos ejecutados por la DNCD en solitario en lo que va de año, apoyados por una operatividad ininterrumpida de 24 horas junto con la Policía Nacional.

El vicealmirante Cabrera Ulloa atribuyó estos resultados al respaldo sin precedentes brindado por el presidente Luis Abinader a los miembros de la institución.

Dignificación institucional, tecnología y cooperación internacional

Precisó que a través del Decreto 301-23 se instituyó la carrera del agente antinarcóticos, generando un aumento salarial del 159 % para el personal civil, la garantía de un plan de retiro digno a través de las Fuerzas Armadas y ascensos anuales obligatorios en el aniversario de la entidad.

“En el plano tecnológico e internacional, la DNCD ha incorporado cámaras corporales para transparentar los procedimientos y creado una unidad especializada para combatir las drogas sintéticas y el cibernarcotráfico”, indicó Cabrera Ulloa.

Por último, agregó, que la confianza generada ha permitido operaciones conjuntas permanentes con agencias globales como la DEA, el Comando Sur de Estados Unidos y la Guardia Civil Española.