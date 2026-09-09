Miley paraliza la taquilla, Nirvana vuelve a los VMA y Hollywood mezcla nostalgia con inteligencia artificial

Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Por Isabella Durán

Entertainment Editor

El Sol de la Florida

🎤 Miley vuelve… y 1.5 millones quieren verla

Se dice por ahí que cuando casi 1.5 millones de personas intentan conseguir boletos para solamente dos conciertos, ya no estamos hablando de un regreso cualquiera.

Miley Cyrus provocó una avalancha durante la preventa para sus presentaciones del 16 y 18 de octubre en el Hollywood Bowl, sus primeros grandes conciertos desde 2022. La enorme demanda llega justo antes del lanzamiento de su décimo álbum, Bass Persuades, previsto para el 18 de septiembre.

Y hay otro detalle interesante: la artista está impulsando públicamente una nueva etapa identificándose simplemente como “Miley”.

Su canción Bass Persuades, estrenada el 3 de septiembre, ya alcanzó el primer puesto de Spotify en Estados Unidos, de acuerdo con People.

De Hannah Montana a Miley Cyrus y ahora, sencillamente, Miley.

Cambian los nombres. Cambian las épocas.

Pero conseguir que 1.5 millones hagan fila virtual para verte sigue siendo poder de estrella.

🎸 Nirvana vuelve a los VMA… 34 años después

Se dice por ahí que MTV está mirando hacia una de las bandas que ayudó a definir toda una generación.

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards 2026, que se celebrarán el 27 de septiembre. El reconocimiento llega 34 años después de aquella inolvidable aparición de la banda en los VMA de 1992.

Nirvana ganó cinco VMA entre 1992 y 1994, pero su influencia terminó siendo muchísimo mayor que cualquier colección de estatuillas.

Kurt Cobain murió en 1994. La banda dejó de publicar nueva música. Sin embargo, tres décadas después, las canciones, la estética y hasta aquella actitud irreverente continúan siendo reconocibles para jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Nirvana desapareció.

Todavía no está confirmado si los miembros sobrevivientes protagonizarán alguna presentación durante la ceremonia.

Y por eso esa parte de la historia tendrá que esperar.

🌶️ Spice Girls encienden las alarmas: ¿qué están preparando?

Aquí tenemos material perfecto para “Se Dice Por Ahí…”.

Las Spice Girls publicaron este miércoles un misterioso video utilizando las mismas escaleras asociadas al videoclip de Wannabe. En la pieza aparece un anuncio buscando fanáticos capaces de cantar y bailar, coleccionistas y amantes de la música del grupo.

¿Reunión?

¿Documental?

¿Casting para algún proyecto?

¿Una experiencia musical?

Por ahora, ninguna de esas posibilidades debe presentarse como confirmada.

Pero cuando una de las agrupaciones pop más famosas de los años 90 vuelve deliberadamente al escenario visual de Wannabe, sabe perfectamente lo que va a provocar.

Y provocó exactamente eso: especulación mundial.

🎬 Keanu Reeves encuentra nueva misión

Se dice por ahí que Keanu Reeves todavía no piensa guardar las armas cinematográficas.

El actor protagonizará y producirá la adaptación de Kill Current, de acuerdo con información publicada hoy por TheWrap.

Para Reeves es otro movimiento interesante después de convertir a John Wick en uno de los personajes de acción más reconocibles del cine contemporáneo.

Hollywood ha aprendido algo con él: existen estrellas que venden una película por el personaje.

Keanu vende también por ser Keanu.

📺 “Saturday Night Live” mezcla NBA, Hollywood y Rosalía

Se dice por ahí que la temporada 52 de Saturday Night Live llegará buscando conversación desde el comienzo.

Entre los anfitriones anunciados aparecen la estrella de la NBA Jalen Brunson, Dakota Johnson, Shane Gillis e Inde Navarrette. Y entre los invitados musicales figuran KATSEYE, Turnstile, Rosalía y Gracie Abrams.

La selección dice mucho sobre cómo SNL intenta mantenerse culturalmente relevante.

Ya no basta con mirar exclusivamente hacia Hollywood.

Hay que combinar cine, televisión, deportes, música global y estrellas nacidas o impulsadas por nuevas audiencias digitales.

🤖 Amazon lleva la inteligencia artificial hasta los labios de los actores

Esta puede parecer una historia tecnológica, pero tiene enormes implicaciones para el entretenimiento.

Amazon utilizará una nueva tecnología de sincronización labial mediante inteligencia artificial para episodios doblados de la tercera temporada de Maxton Hall. El objetivo declarado es conseguir que el movimiento de los labios resulte más natural con el idioma doblado.

Parece pequeño.

No lo es.

El doblaje siempre ha tenido una limitación evidente: escuchamos español mientras observamos labios formando palabras en otro idioma. Si la IA consigue alterar visualmente esos movimientos de manera convincente, las producciones internacionales podrían sentirse mucho más “locales”.

Pero también aparece la inevitable pregunta:

¿hasta dónde puede modificarse digitalmente la interpretación de un actor antes de que deje de ser exactamente su interpretación?

Esa discusión apenas comienza.

🎥 Pamela Anderson vuelve a robarse las miradas en Venecia

Se dice por ahí que Pamela Anderson continúa protagonizando una de las reinvenciones públicas más interesantes de los últimos años.

La actriz llamó nuevamente la atención durante el Festival de Cine de Venecia, donde promociona su película Place to Be. También han desfilado por los eventos de esta semana figuras como Penélope Cruz, Javier Bardem, Emma Stone y Maggie Gyllenhaal.

Pamela pasó décadas siendo presentada principalmente como símbolo sexual.

Ahora las conversaciones alrededor de ella hablan cada vez más de actuación, cine, moda y madurez.

En una industria obsesionada con la juventud, reinventarse después de los 50 probablemente sea una de las rebeldías más interesantes.

❤️ Bruce Willis: una actualización que toca el corazón

Entre tanto estreno y alfombra roja también apareció hoy una historia profundamente humana.

Emma Heming Willis explicó que Bruce Willis continúa “muy presente” mientras la familia enfrenta su demencia frontotemporal. Según relató, todavía existen momentos de alegría y conexión familiar, aunque todos han tenido que aprender a adaptarse a la enfermedad.

No hace falta convertir esta historia en espectáculo.

Bruce Willis pasó décadas interpretando al hombre aparentemente indestructible de Hollywood.

Hoy su historia habla de algo completamente diferente:

familia, vulnerabilidad y acompañamiento.

👀 EL RUMORCITO

Volvamos a esas Spice Girls.

Porque aquí tenemos exactamente la clase de historia donde internet puede correr mucho más rápido que los hechos.

El mensaje existe.

La referencia a Wannabe existe.

El misterioso casting existe.

Pero una gira de reunión de las Spice Girls no está confirmada en la información consultada.

Así que cualquiera que anuncie fechas, conciertos o una reunión completa está adelantándose varios capítulos.

¿Que algo están cocinando?

Parece evidente.

¿Qué exactamente?

Por ahora…

¡Se Dice Por Ahí!

🎭 ENTRE BAMBALINAS

Miren las historias de hoy y aparece una fotografía perfecta del entretenimiento en 2026.

Miley consigue que 1.5 millones busquen boletos.

Nirvana vuelve a ser protagonista 34 años después.

Las Spice Girls utilizan Wannabe para generar conversación.

Amazon experimenta con inteligencia artificial.

Y Saturday Night Live mezcla una estrella de la NBA con Rosalía y KATSEYE.

La industria ya no está dividida simplemente entre cine, televisión y música.

Ahora compiten todos contra todos por exactamente el mismo producto:

nuestra atención.

🎙️ EL SOL OPINA

Hay algo particularmente interesante en que Nirvana reciba un gran reconocimiento de MTV mientras Amazon experimenta con inteligencia artificial para modificar digitalmente el movimiento de los labios.

Son prácticamente los dos extremos del entretenimiento.

Por un lado, una banda cuya música sobrevivió durante más de tres décadas.

Por otro, una tecnología que podría cambiar cómo veremos televisión mañana.

Y en medio estamos nosotros, el público.

La tecnología cambia.

Las plataformas cambian.

Los formatos cambian.

Pero una buena canción, una gran interpretación o una personalidad capaz de conectar con millones continúa teniendo algo que ningún algoritmo ha conseguido fabricar automáticamente:

relevancia cultural.

Porque recuerda…

En la farándula muchas cosas se comentan… pero solamente algunas se confirman.

¡SE DICE POR AHÍ…!