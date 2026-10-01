Presidente Trump dice que Abinader le pidió mantener a Leah Campos como embajadora

Boston Massachussets, USA.-El presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, Donald Trump, dijo que le preguntó al mandatario de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona si deseaba un cambio de embajador y que este le respondió que no, que ni siquiera lo pensara.

“Por favor, ni siquiera lo piense, señor”, dijo Trump que le manifestó el presidente Abinader.

Trump elogió el trabajo que realiza la embajadora Campos en República Dominicana y dijo que todos están hablando de ello.

Luego, en marzo de este año, en el desarrollo de la Cumbre de Las Américas, este indicó que tiene “muchos amigos” en República Dominicana.

Trump habló sobre Abinader durante el acto de celebración al “Mes de la Herencia Hispana” en la Casa Blanca.

Trump elogió el trabajo que realiza la embajadora Campos en República Dominicana y dijo que todos están hablando de ello.

Al hablar durante la celebración del “Mes de la Herencia Hispana” de la Casa Blanca, Trump destacó las actitudes del presidente de la República, a quien calificó como “buen tipo” y la de la embajadora.

Reacción de Leah Campos

La embajadora norteamericana en el país, Leah Campos, se encontraba en el acto junto al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, y reseñó que esas declaraciones muestran el grado de importancia que el mandatario estadounidense le da a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Fue maravilloso estar de regreso en mi país y en la Casa Blanca junto al canciller Ito Bisonó, donde pudo ver de primera mano la importancia que el presidente Trump otorga a la República Dominicana y a la amistad entre nuestros países”, expresó Campos en su cuenta de Instagram.

Campos se encuentra ejerciendo como embajadora de Estados Unidos en República Dominicana desde noviembre del 2025 y desde entonces ha destacado por sostener múltiples reuniones con el liderazgo político dominicano; de la misma manera ha reseñado que el país es uno de los principales aliados de la actual gestión del gobierno estadounidense.