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República Dominicana se encuentra entre los países con menor incidencia de dengue en la región

HECTOR SANCHEZ
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Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, .- La República Dominicana se sitúa entre los países con menor incidencia de dengue incluidos en la comparación regional, con una tasa de 8.57 casos por cada 100,000 habitantes, frente a los 158.1 registrados en el conjunto de las Américas, según datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública. 

El indicador dominicano es aproximadamente un 95 % inferior al regional, lo que refleja una menor carga de dengue reportada en proporción a la población durante el período analizado. La comparación muestra diferencias importantes entre los territorios. Brasil presenta la incidencia más elevada de la gráfica, con 604.46 casos por cada 100,000 habitantes, seguido de Bolivia, con 459.86; Cono Sur, con 448.69; Martinica, con 401.78, y Panamá, con 226.59. 

También se observan indicadores superiores a la República Dominicana en Ecuador (184.66), Perú (160.19), Colombia (147.03), Costa Rica (84.85), Guatemala (82.66), México (38.21), Puerto Rico (27.37) y Cuba (16.03), entre otros territorios representados.

Con 8.57 casos por cada 100,000 habitantes, República Dominicana se ubica en el extremo inferior de la comparación. Incluso Cuba, que presenta uno de los valores más bajos después de República Dominicana, registra 16.03 casos por cada 100,000 habitantes, casi el doble del indicador dominicano. 

El Ministerio de Salud Pública mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control de la enfermedad, con el objetivo de sostener este comportamiento favorable y continuar protegiendo la salud de las familias dominicanas. 

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la importancia de mantener la participación de las comunidades en las acciones preventivas, por lo que exhorta a la ciudadanía a mantener las medidas de rigor, especialmente la eliminación de recipientes donde pueda acumularse agua y convertirse en criaderos del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue. 

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