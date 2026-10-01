OCDE destaca importantes avances de la República Dominicana en materia de integridad gubernamental

Presidente Luis Abinader: “La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”.

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el Estudio de Integridad de la República Dominicana, realizado en alianza con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que identifica avances, riesgos y brechas, y formula recomendaciones para fortalecer la gobernanza pública.

Durante un evento encabezado por el presidente Luis Abinader, la directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, felicitó al país por el compromiso asumido con la integridad y afirmó que la República Dominicana está implementando algunas de las mejores prácticas existentes a nivel mundial.

Pilichowski destacó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de integridad pública y reconoció la existencia de una base institucional sólida para continuar desarrollando la estrategia nacional en esta área.

El presidente Abinader afirmó que el estudio permite medir las instituciones dominicanas con estándares internacionales y convertir sus resultados en acciones concretas. “La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”, expresó el mandatario.

Pilichowski destacó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de integridad pública y reconoció la existencia de una base institucional sólida para continuar desarrollando la estrategia nacional en esta área.

El presidente Abinader afirmó que el estudio permite medir las instituciones dominicanas con estándares internacionales y convertir sus resultados en acciones concretas. “La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”, expresó el mandatario.

Asimismo, señaló que el país entra en una nueva etapa en la que corresponde pasar “del diagnóstico a la acción, de las recomendaciones a las reformas y de las reformas a resultados que los ciudadanos puedan comprobar”.

El estudio examina la integridad pública desde una perspectiva sistémica, que trasciende la prevención y sanción de la corrupción e incorpora aspectos relacionados con la arquitectura institucional, las normas de conducta, la cultura de integridad, la transparencia, los mecanismos de denuncia, el control, la toma de decisiones públicas y la participación de distintos sectores de la sociedad.

Entre las recomendaciones planteadas por la OCDE se encuentran: fortalecer la protección de los denunciantes; incorporar la integridad en la gestión de riesgos y robustecer los mecanismos de investigación y sanción. También plantea fortalecer la participación y el control social, involucrando de manera más activa a la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado en la construcción de una cultura de integridad.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la integridad debe formar parte de cada etapa de la gestión pública y llamó a convertir las recomendaciones del estudio en acciones concretas. Aseguró que desde el Ministerio de la Presidencia se acompañará a la Digeig y a las instituciones del Estado su implementación.

“La integridad no es tarea de una sola institución. Cada institución tiene una tarea. Cada servidor público tiene una responsabilidad”, afirmó el ministro.

Por su parte, la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Digeig, destacó que el fortalecimiento de la gobernanza y la integridad pública requiere del trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado, con la participación de la ciudadanía.

“El acercamiento de la República Dominicana a la OCDE representa una oportunidad para impulsar la modernización del Gobierno, fortalecer la transparencia y generar la confianza necesaria entre la ciudadanía y las instituciones públicas”, señaló.

La presentación del estudio coincide con el avance de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) 2026-2036, que busca convertir el diagnóstico y las recomendaciones en una hoja de ruta con objetivos, medidas, responsabilidades e indicadores.