Octubre golpea fuerte: Yankees, Padres y White Sox avanzan

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

La postemporada apenas necesitó dos días para recordar una de las reglas más despiadadas del béisbol: las 162 jornadas de la temporada regular construyen reputaciones; octubre puede destruirlas en 18 entradas.

Este jueves 1 de octubre amaneció con tres series de Wild Card terminadas. Yankees, Padres y White Sox completaron barridas de 2-0 y avanzaron a las Series Divisionales. Houston, Boston y los Cubs ya están eliminados. Philadelphia, en cambio, protagonizó la única rebelión del miércoles y obligó a Atlanta a disputar hoy un decisivo Juego 3.

Para Florida, todo conduce ahora hacia Tampa Bay.

Los Rays, campeones del Este y primer sembrado de la Liga Americana, ya conocen al rival que llegará a enfrentarlos el sábado: los New York Yankees.

Y Nueva York no llega silenciosamente.

Llega después de anotar 18 carreras en dos partidos contra Boston.

Los Yankees convierten una rivalidad en una demostración

Nueva York volvió a castigar a Boston el miércoles, esta vez 9-2, para completar la barrida en Yankee Stadium.

Después del 9-0 del martes, el mensaje ofensivo fue difícil de ignorar.

El miércoles, un sexto inning de seis carreras terminó por romper el partido. Cody Bellinger produjo el golpe principal con un jonrón de tres carreras, mientras Max Fried trabajó seis entradas sólidas.

La serie terminó 18-2 en carreras.

Pero existe un elemento que hace el resultado todavía más significativo:

Aaron Judge no participó.

El capitán de los Yankees quedó fuera del roster de Wild Card debido a la distensión en la pantorrilla derecha que sufrió durante septiembre. Judge había participado recientemente en prácticas de bateo en vivo, pero Nueva York determinó que todavía no estaba listo para competir.

Eso significa que Tampa Bay recibirá a un rival que acaba de eliminar a Boston sin utilizar a su principal bateador.

La pregunta que dominará los próximos días será inevitable: ¿podrá Judge regresar para la Serie Divisional?

Tampa Bay ya sabe para quién estaba esperando

Durante la ronda Wild Card, los Rays tenían una ventaja que ninguna estadística ofensiva podía medir: tiempo.

No tuvieron que gastar abridores.

No utilizaron el bullpen.

No expusieron jugadores a partidos de eliminación.

Ahora saben exactamente para quién prepararse.

La Serie Divisional entre Tampa Bay y Nueva York comenzará el sábado 3 de octubre, con los Rays como anfitriones por haber terminado la temporada regular con el mejor récord de la Liga Americana.

La situación estratégica es fascinante.

Nueva York llega con ritmo competitivo, después de dos victorias contundentes.

Tampa llega descansado y con capacidad para organizar su rotación específicamente alrededor de esta serie.

Ninguna de esas condiciones garantiza una ventaja automática.

El descanso puede recuperar brazos.

Pero también puede enfriar bates.

El ritmo puede mantener una ofensiva encendida.

Pero también obliga a gastar pitchers.

Ahí comienza el verdadero ajedrez de octubre.

El pitcheo de Tampa entra ahora en el centro de la conversación

Los Rays terminaron septiembre con una posición privilegiada precisamente porque no tuvieron que alterar su estructura para sobrevivir.

Eso les permite decidir cómo desplegar su rotación en una serie más larga.

También les dio varios días para evaluar a Griffin Jax después del golpe de una línea de 104 mph que recibió en la espalda durante el último fin de semana de la temporada regular.

La salud del bullpen será especialmente importante contra unos Yankees que demostraron frente a Boston que pueden transformar rápidamente un partido cerrado.

El 9-2 del miércoles es un buen ejemplo.

El encuentro no fue una paliza desde el primer lanzamiento.

Nueva York lo convirtió en una.

Ese tipo de explosión obliga a Tampa a evitar entradas adicionales, boletos gratuitos y oportunidades extendidas.

Boston pasa de octubre a vacaciones en 48 horas

La eliminación de Boston fue especialmente dura por la forma en que ocurrió.

Los Red Sox permitieron nueve carreras el martes.

Permitieron otras nueve el miércoles.

Su ofensiva produjo solamente dos en toda la serie.

Boston había recuperado al zurdo Garrett Crochet para trabajar desde el bullpen después de su periodo en la lista de lesionados, pero ninguna decisión de roster podía compensar una diferencia ofensiva de semejante magnitud. AP News

En una temporada regular, un equipo puede absorber dos noches malas.

En una serie al mejor de tres, dos noches malas significan vacaciones.

White Sox protagonizan la primera gran sorpresa de octubre

Si Nueva York confirmó su poder, Chicago produjo la primera sacudida importante del bracket.

Los White Sox llegaron a Houston como sexto sembrado.

Salieron con la serie.

Chicago derrotó 7-3 a los Astros el miércoles y completó una barrida 2-0 que representa su primera victoria en una serie de postemporada desde la Serie Mundial de 2005.

Chase Meidroth conectó un jonrón de tres carreras y Chicago volvió a atacar temprano, anotando cuatro veces en la primera entrada.

El martes ya había ganado 6-3.

Resultado combinado:

White Sox 13, Astros 6.

Houston había necesitado hasta el Juego 162 para conquistar el Oeste con récord de 81-81.

Su estadía en octubre duró dos juegos.

Cleveland recibe ahora a un equipo que acaba de demostrar algo importante

Chicago avanzará para enfrentar a Cleveland.

Eso añade una dimensión especial a la Serie Divisional.

Los Guardians ganaron la Central después de superar precisamente a los White Sox durante las últimas semanas de la temporada.

Ahora tendrán que volver a encontrarlos.

Pero el Chicago que llega a la Serie Divisional acaba de ganar dos juegos consecutivos como visitante y de eliminar al campeón del Oeste.

Cleveland tendrá descanso y localía.

Chicago tendrá impulso.

La serie puede convertirse rápidamente en una extensión de una carrera divisional que parecía terminada.

San Diego no necesitó un tercer partido

Los Padres también resolvieron su serie sin permitir que Chicago encontrara oxígeno.

Después de blanquear 8-0 a los Cubs el martes, San Diego ganó 4-1 el miércoles.

Gavin Sheets produjo el golpe decisivo saliendo de la banca con un jonrón de dos carreras, mientras el bullpen de San Diego permitió apenas dos hits durante casi seis entradas de trabajo.

En dos juegos, los Cubs anotaron una carrera.

Una.

San Diego permitió una carrera en 18 entradas de postemporada.

Ésa es probablemente la señal más importante que dejaron los Padres durante esta primera ronda.

La ofensiva puede fluctuar en octubre.

Un cuerpo de lanzadores capaz de controlar partidos durante 18 entradas consecutivas viaja mucho mejor.

Milwaukee recibe a unos Padres peligrosos

San Diego avanzará ahora para enfrentar a Milwaukee, el equipo que terminó la temporada regular con 103 victorias y el mejor récord de MLB.

En papel, Milwaukee llega con todas las ventajas que produjo su extraordinaria temporada.

Descanso.

Localía.

Rotación organizada.

Pero San Diego llega con algo que no puede producirse durante una práctica:

pitcheo funcionando bajo presión real de postemporada.

Michael King había abierto la serie permitiendo solamente un hit en siete entradas durante el 8-0 del martes. El miércoles, el bullpen volvió a responder.

Milwaukee deberá demostrar rápidamente que el descanso no alteró su timing ofensivo.

Philadelphia se niega a morir

Mientras tres series terminaron, una produjo exactamente lo contrario.

Philadelphia llegó al octavo inning del miércoles perdiendo y enfrentando la eliminación.

Entonces aparecieron sus principales bateadores.

Bryce Harper y Kyle Schwarber conectaron jonrones para empatar el partido.

Y en la décima entrada, Alec Bohm conectó el cuadrangular que dio a Philadelphia una victoria 4-3 y obligó a disputar un Juego 3.

El resultado tiene enorme valor psicológico.

Los Phillies llegaron a esta postemporada después de sobrevivir hasta el último día de la temporada regular.

Perdieron el Juego 1 contra Atlanta 5-3.

Estuvieron nuevamente contra la pared el miércoles.

Y sobrevivieron otra vez.

No necesariamente están jugando el béisbol más limpio del bracket.

Pero están desarrollando una característica peligrosa:

se niegan a desaparecer.

Andrew Painter puede haber cambiado la serie

Una de las decisiones más interesantes del miércoles involucró al novato Andrew Painter.

Philadelphia utilizó al joven derecho como relevista y respondió con tres entradas en blanco.

En una serie tan corta, ese tipo de actuación hace más que preservar un partido.

Puede modificar la manera en que el manager construye el siguiente.

Painter demostró que puede convertirse en una herramienta flexible en octubre: múltiples innings, velocidad y capacidad para enfrentar una alineación bajo máxima presión.

La pregunta ahora es cuánto de ese brazo estará disponible apenas 24 horas después.

Porque no existe descanso.

Atlanta y Philadelphia: hoy no hay mañana

El único partido de MLB programado para este jueves será el decisivo Juego 3 entre Phillies y Braves en Atlanta.

El ganador avanza.

El perdedor termina la temporada.

Atlanta ya demostró su capacidad para remontar en el Juego 1, cuando Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras en el octavo inning para transformar una desventaja en victoria 5-3.

Philadelphia respondió con su propia remontada un día después.

Por eso el Juego 3 resulta tan interesante.

Ninguno de los dos clubes llega después de dominar la serie.

Ambos llegan después de demostrar que pueden levantarse cuando parecen derrotados.

Los Dodgers observan y esperan

Mientras Atlanta y Philadelphia se desgastan, Los Angeles Dodgers continúan esperando.

Ésa es exactamente la ventaja que ofrece terminar entre los dos primeros sembrados.

Los Dodgers pueden estudiar al rival que eventualmente les corresponda, organizar su rotación y recuperar jugadores sin exponerse a una eliminación inmediata.

Lo mismo ocurre con Milwaukee, Cleveland y Tampa Bay.

Pero después de lo ocurrido en estas primeras 48 horas existe una advertencia para todos ellos.

Los equipos que llegan desde Wild Card ya han sentido la presión.

Ya han enfrentado estadios hostiles.

Ya han jugado partidos donde cada lanzamiento importa.

El sábado, los equipos descansados deberán igualar esa intensidad inmediatamente.

Miami mira octubre desde afuera

Para los Marlins, esta postemporada sirve también como recordatorio de lo estrecho que puede ser el margen entre competir y simplemente observar.

Miami terminó 80-82.

Houston ganó su división con 81-81 y estuvo en los playoffs.

Un solo triunfo separó ambos récords.

Eso no significa que Miami estuviera a una victoria de ser un equipo de octubre —las divisiones y rutas de clasificación son diferentes—, pero sí demuestra cuánto valor adquieren durante seis meses aquellos juegos aparentemente menores que se escapan en abril, mayo o junio.

Para los Marlins, la construcción de 2027 deberá comenzar precisamente desde esa realidad.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Las primeras 48 horas de octubre ya cambiaron la conversación.

Houston ganó una división y está eliminado.

Boston consiguió un Wild Card y está eliminado.

Los Cubs ganaron 89 partidos y están eliminados.

Eso es octubre.

La temporada regular determina quién recibe la oportunidad.

La postemporada determina quién sabe utilizarla.

Los White Sox dejaron probablemente la señal competitiva más significativa de esta primera ronda: fueron a Houston, ganaron dos veces y eliminaron al campeón divisional sin necesitar un tercer partido.

Los Padres mostraron algo igualmente importante: su pitcheo puede dominar. Permitir una sola carrera en 18 entradas de una serie de postemporada no garantiza lo que ocurrirá contra Milwaukee, pero establece una base extremadamente poderosa.

Philadelphia mostró otra cualidad: resistencia.

Pero para Florida, toda la atención cambia ahora hacia Tampa.

Los Rays ya saben que enfrentarán a los Yankees.

Y aquí comienza una discusión mucho más interesante que cualquier comparación de récords.

¿Qué pesa más: el descanso de Tampa Bay o el ritmo de Nueva York?

Los Yankees acaban de producir 18 carreras en dos partidos.

Tampa no juega desde el domingo.

Nueva York ha utilizado lanzadores y ha expuesto su roster.

Tampa puede configurar su rotación exactamente como desea.

Los Yankees podrían recuperar a Aaron Judge.

Los Rays tendrán que descubrir inmediatamente si cuatro días sin competencia afectaron el timing de sus bateadores.

Ése será el primer gran examen de octubre para Tampa Bay.

No necesita demostrar nuevamente que fue el mejor equipo de la Liga Americana durante 162 partidos.

Eso ya está registrado.

Ahora necesita ganar tres veces antes que los Yankees.

Y en octubre, 98 victorias anteriores no cuentan como ninguna de esas tres.

Información verificada y actualizada al jueves 1 de octubre de 2026, aproximadamente a las 5:50 a.m. ET. Los resultados mencionados corresponden a partidos ya finalizados; Phillies-Braves es el único Wild Card pendiente y disputa hoy su Juego 3.