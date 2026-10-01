ADEOERD y el Ejército de República Dominicana lanzan el programa “Formación Deportiva ERD” junto a inmortales del deporte, estrellas de Grandes Ligas y campeonas panamericanas

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D. – Con el firme objetivo de fomentar la disciplina, los valores y la integración familiar, la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana (ADEOERD), señora Staly García de Arias, junto al comandante general de la institución, mayor general Jimmy Arias Grullón, lanzó oficialmente el programa permanente e inclusivo “Formación Deportiva ERD”.

El acto estuvo encabezado por las máximas autoridades civiles y militares de la institución, acompañados por la junta directiva y el Estado Mayor, contando con el respaldo histórico de inmortales del deporte de la talla de Juana Arrendel, Wanda Rijo y José Vicbart Geraldino; destacados atletas y peloteros de Grandes Ligas como Rubel Salomón José, Ubaldo Cabrera y Francisco Cordero Montaño.

La judoca olímpica María García Cáceres, y las estelares Reinas del Caribe, Brayelin Martínez y Gaila González, quienes forman parte de un selecto grupo de más de 50 campeones de oro de los pasados Juegos Panamericanos.

La iniciativa, diseñada estrictamente para el bienestar social de los hijos de los miembros de la institución, iniciará con una capacidad técnica para 315 niños y adolescentes distribuidos de manera equitativa en tres categorías que van desde los 6 hasta los 14 años de edad. Bajo la supervisión directa de un cuerpo especializado compuesto por 8 entrenadores y 6 asistentes, los jóvenes recibirán formación en 7 disciplinas olímpicas y universales que incluyen béisbol, baloncesto, voleibol, natación, ajedrez, atletismo y fútbol, garantizando el uso seguro y de alta escuela de las instalaciones deportivas institucionales de lunes a viernes.

El pilar fundamental de “Formación Deportiva ERD” reside en su robusto programa de Charlas Sabatinas, donde estas leyendas e íconos del deporte profesional actuarán como mentores y puntos focales directos de los alumnos. A través de estas jornadas formativas semanales, bajo la visión de la junta directiva y el cuerpo técnico, los campeones y peloteros profesionales convertirán sus experiencias de éxito en criterios de vida para la juventud, impartiendo talleres esenciales de prevención de la violencia, internet responsable y valores ciudadanos, consolidando así un proyecto social sin precedentes enfocado en forjar la nueva generación del futuro dominicano.