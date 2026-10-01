La Policía Nacional de la Republica Dominicana muestra 53,877 órdenes pendientes de detención; hay una persona con 41 registros

Hay un prófugo identificado como José Luis Mateo Medina que acumula 41 registros, mientras que José Amauris Pérez, tiene 34 registros, y así van apareciendo individuos con 28 , 27 y 26

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo, R. D.-La Policía Nacional presentó este jueves más de 57 mil órdenes pendientes con esa institución por distintos delitos, entre homicidios, estafas, violencia intrafamiliar y otras. Hay personas hasta con 44 registros policiales de acuerdo a lo informado por el Veterano Periodista, Coronel Diego Pesqueira.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira presentó, en una rueda de prensa, los registros con nombres, fotografías y escenas de los que están prófugos y que están siendo buscados por los agentes de la institución, requeridos por los tribunales.

Pesqueira destacó que son 53,877 órdenes y no personas, debido a que un mismo individuo puede acumular varias órdenes o registros, y que varios son desde el año 2023.

La Policía también presentó casos relacionados con estafas y delitos de alta tecnología, una manera que según Pesqueira forma parte de las personas buscadas por las autoridades.

“No solamente buscamos a los delincuentes que maten y que roben “, agregó Pesqueira.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira presento las 53,877 ordenes pendientes de localización.Fuente Externa.

Dijo que la institución continúa cumpliendo su función como auxiliar del Ministerio Público y que es labor de los tribunales determinar las consecuencias legales en cada caso.

Alrededor de 2,000 personas señaladas por homicidios

La institución presentó 2,548 personas con órdenes pendientes. De las cuales 1,181 cuentan con documentos de identidad, mientras que 1,367 son identificadas mediante alías.

“Al momento de detener a las personas, hay algunas que no poseen documentos y hemos tenido que registrarla bajo nombres o alias lo que dificulta completar su identificación”, expresó Diego Pesqueira.

107 personas se han entregado

Mientras la policía mantiene la búsqueda de miles de personas, también comunicó que 107 personas se han entregado desde inicio de septiembre.

Pesqueira agregó que todas estas entregas han seguido el debido proceso y que algunas cumplen medidas de coerción mientras otras esperan decisiones de los tribunales.

Leonel Escarling Mercedes Féliz, alias “La Marrana” está acusado de acusado de herir de bala a Carlos Antonio Cuevas Medrano.

“Las puertas de la Policía Nacional están abiertas para recibirlos” , resaltó el vocero, al destacar que la función es arrestar a las personas requeridas o señaladas ” delincuentes ” y ponerlas a disposición de la justicia.

“Nuestro objetivo es proteger y apresar, someterlo a la justicia y que sea la justicia la que decida” , concluyó Pesqueira.