Octubre aprieta: Arizona revive y Tampa afina

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

Major League Baseball amaneció este sábado 26 de septiembre con apenas dos días de temporada regular y con el drama concentrado en tres frentes: la última plaza de Wild Card de la Liga Nacional, la batalla por la Central de la Americana y una División Oeste de la Americana donde Houston y Texas continúan empatados y sólo uno sobrevivirá.

La jornada del viernes alteró significativamente el escenario.

Arizona volvió a ganar y se colocó a sólo un juego de Philadelphia por el último boleto de la Nacional. Houston y Texas perdieron, por lo que siguen igualados. Cleveland y White Sox ganaron y mantienen una diferencia mínima en la Central.

Mientras esas organizaciones todavía están jugando con el calendario en contra, Tampa Bay continúa haciendo exactamente lo contrario: ganando mientras administra su preparación para octubre.

Los Rays derrotaron 2-0 a Philadelphia y mejoraron a 97-63, reforzando una realidad que ya estaba definida: Tampa Bay será el No. 1 de la Liga Americana, tendrá descanso en la ronda de Wild Card y ventaja de local hasta una eventual Serie de Campeonato.

Tampa gana sin tener que perseguir nada

La victoria 2-0 sobre los Phillies puede parecer un resultado más para un equipo que ya aseguró su división.

No lo es.

Tampa Bay está entrando en una fase especialmente delicada: necesita mantener el ritmo competitivo sin sobrecargar a sus jugadores antes de la Serie Divisional.

Los Rays ya no tienen presión por la tabla.

Tienen presión por llegar bien.

Eso cambia cada decisión.

Un relevista que necesita trabajo puede lanzar aunque el resultado no lo exija. Un titular puede descansar aunque esté disponible. La rotación puede ser alineada pensando exclusivamente en octubre.

Ésa es la gran ventaja que Tampa se ganó durante seis meses.

Con récord de 97-63 y el primer sembrado asegurado, los Rays no sólo evitarán la ronda de Wild Card; también recibirán en casa al ganador de la serie entre Yankees y Red Sox si ese cruce se mantiene. Nueva York será cuarto sembrado y Boston quinto.

Yankees y Red Sox: el choque que ya se puede ver venir

Boston ganó los dos partidos de su doble cartelera del viernes contra los Cubs y quedó fijado como No. 5 de la Liga Americana.

Nueva York será No. 4.

Eso deja encaminado un Yankees-Red Sox en la ronda de Wild Card, con Nueva York como local.

El nombre que domina esa serie antes de comenzar sigue siendo Aaron Judge.

El capitán de los Yankees tiene una distensión moderada en la pantorrilla derecha. Hasta el 24 de septiembre no había reanudado bateo, aunque ha expresado su intención de estar disponible para la postemporada.

Además, Clarke Schmidt fue colocado en la lista de lesionados por neuritis del bíceps derecho y no estaría disponible antes de una eventual Serie de Campeonato.

Boston tampoco llega completamente sano.

Garrett Crochet debe lanzar una sesión de bateo en vivo este sábado mientras continúa recuperándose de inflamación en el hombro izquierdo. Willson Contreras sigue afectado por una contusión en la mano derecha, y Mickey Gasper sufrió una lesión significativa en el bíceps durante la doble cartelera del viernes.

En una serie al mejor de tres, esas ausencias pueden pesar más que una diferencia de cinco o diez victorias durante la temporada.

Miami vuelve a ganar un juego que sí importa

Los Marlins derrotaron 3-0 a Atlanta el viernes en loanDepot park y mejoraron a 79-81.

Miami ya está eliminado.

Atlanta ya ganó el Este de la Nacional.

Pero ese escenario no convierte el juego en irrelevante.

Para los Marlins, estos últimos partidos son una evaluación bajo condiciones reales. Atlanta es un equipo de playoffs, y enfrentar a jugadores que se preparan para octubre ofrece una prueba más útil que cualquier juego de exhibición.

Además, Miami está tratando de cerrar el año en .500 o mejor.

Después de una temporada con altibajos y una eliminación dolorosa, terminar 81-81 tendría un valor simbólico y competitivo importante para una organización que mira hacia 2027.

Hay también una decisión estratégica significativa: Miami ha optado por administrar la carga de Sandy Alcantara y no darle otra apertura durante el último fin de semana.

Eso indica que el club está priorizando salud y planificación futura sobre una última salida sin implicaciones de postemporada.

Arizona convierte el último Wild Card en una emergencia

La historia más importante de la Liga Nacional está ocurriendo en el desierto.

Arizona derrotó 11-4 a San Diego el viernes y llegó a 86-74.

Philadelphia cayó a 87-73 después de perder 2-0 ante Tampa Bay.

La diferencia ahora es de un solo juego.

Y existe un elemento todavía más importante:

Arizona posee el desempate sobre Philadelphia.

Eso significa que si ambos clubes terminan empatados, Arizona obtiene el boleto.

No habrá Juego 163.

MLB utiliza criterios matemáticos, comenzando por el récord directo, para resolver empates.

La carrera ha pasado de “Philadelphia controla su destino” a “Philadelphia no puede equivocarse”.

Y Arizona llega con una racha extraordinaria.

Hace una semana parecía necesitar una combinación improbable.

Ahora tiene el boleto literalmente a una derrota de los Phillies.

Philadelphia pierde más que un partido

El problema para Philadelphia no es solamente la clasificación.

También son las lesiones.

Luis Arraez sufrió un esguince serio de tobillo y su disponibilidad para el resto de la temporada está en duda. Jesús Luzardo continúa recuperándose de inflamación en el hombro izquierdo y podría avanzar a un juego simulado si responde bien.

Eso modifica la ecuación.

Los Phillies necesitan ganar ahora.

Pero también necesitan proteger jugadores para una eventual serie de Wild Card.

Ésa es una de las situaciones más incómodas que puede enfrentar un manager en septiembre.

No puedes descansar.

Pero tampoco puedes permitirte perder otra pieza.

Arizona gana, pero recibe un golpe enorme

La remontada de los Diamondbacks viene acompañada de una mala noticia.

Corbin Burnes fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el viernes por inflamación en el hombro derecho y buscará una segunda opinión antes de determinar los próximos pasos.

Eso puede ser devastador para octubre.

Arizona puede conseguir el boleto.

Pero conseguirlo sin uno de sus brazos más importantes cambia completamente el diseño de una serie corta.

La carrera por entrar y la capacidad para sobrevivir después de entrar son dos problemas distintos.

Los Diamondbacks están resolviendo el primero.

Todavía no sabemos si podrán resolver el segundo.

Houston y Texas siguen empatados porque ambos fallaron

La División Oeste de la Liga Americana parece negarse a tener dueño.

Houston perdió 6-5 ante Oakland.

Texas fue derrotado 10-2 por Minnesota.

Resultado: ambos continúan con récord de 79-81.

Houston posee el desempate porque ganó la serie particular 9-4. Por eso, con dos juegos restantes, los Astros sólo necesitan igualar lo que haga Texas; los Rangers necesitan terminar al menos un juego por encima.

No existe Wild Card como red de seguridad.

El que gane la división entra.

El otro se va a casa.

Eso hace que cada entrada sea una eliminación parcial.

Houston llegó a esta última serie con un bullpen castigado. Texas, por su parte, ha desperdiciado varias oportunidades de tomar control del Oeste.

No estamos viendo una carrera de excelencia.

Estamos viendo una carrera de supervivencia.

Y en septiembre, eso puede ser todavía más dramático.

Cleveland sigue un paso adelante

Cleveland venció 12-9 a Kansas City y mejoró a 84-76.

Chicago White Sox derrotó 6-1 a Colorado y quedó 83-77.

La diferencia sigue siendo de un juego.

Pero Chicago posee el desempate porque ganó la serie de temporada 7-6.

Eso obliga a Cleveland a terminar por delante.

Si ambos acaban con el mismo récord, los White Sox ganan la división.

El premio es enorme.

El campeón de la Central será el No. 2 de la Liga Americana y tendrá descanso en la ronda de Wild Card. El segundo terminará como sexto sembrado y deberá jugar una serie al mejor de tres como visitante.

Una sola victoria puede significar varios días de descanso.

Una sola derrota puede significar viajar inmediatamente y jugar por la temporada.

Milwaukee ya no compite contra los demás; compite contra su propio techo

Los Brewers ganaron nuevamente el viernes, esta vez 8-4 sobre St. Louis, y llegaron a 101 victorias.

Milwaukee posee el mejor récord de MLB y ya tiene asegurados descanso en la primera ronda y ventaja de local durante toda la postemporada.

El desafío ahora es psicológico.

Cómo mantener intensidad cuando no queda nada que asegurar.

Los equipos dominantes pueden caer en una trampa durante esta semana: dejar de competir antes de tiempo.

Milwaukee ha dado señales de querer evitarlo.

La decisión reciente del manager Pat Murphy de exigir disciplina incluso después de asegurar la división mostró exactamente eso.

La temporada regular ya está ganada.

Pero la cultura competitiva todavía se está entrenando.

Dodgers: salud por encima de todo

Los Dodgers derrotaron 2-0 a San Francisco y mejoraron a 98-62.

Su posición también está definida.

Los Ángeles será el segundo sembrado de la Liga Nacional y tendrá descanso en la ronda de Wild Card.

Por eso será importante observar a Blake Snell, programado para abrir ante los Giants después de molestias en la ingle izquierda.

Su resultado estadístico será secundario.

Lo importante será cómo se siente.

En esta etapa, una salida saludable vale más que una actuación dominante acompañada de una recaída.

Atlanta ya sabe dónde empieza octubre

Los Braves están asegurados como tercer sembrado de la Liga Nacional.

Eso significa que jugarán una serie de Wild Card en casa.

Pero a diferencia de Milwaukee y Dodgers, no tendrán varios días de descanso adicional.

Y eso hace que cualquier lesión tenga mayor impacto.

Martín Pérez fue colocado en la lista de lesionados por inflamación en la parte baja de la espalda.

Atlanta ya no puede cambiar su posición.

Puede cambiar su estado físico.

Ésa será la prioridad durante el fin de semana en Miami.

Dos días, tres batallas

Con los juegos del viernes completados, las tres carreras verdaderamente abiertas son claras.

En la Liga Americana:

Cleveland 84-76; White Sox 83-77.

Una victoria de diferencia por la Central.

Houston 79-81; Texas 79-81.

Empatados por el Oeste, con Houston dueño del desempate.

En la Liga Nacional:

Philadelphia 87-73; Arizona 86-74.

Un juego por el último Wild Card, con Arizona dueño del desempate.

Eso es todo.

Después de 160 juegos, tres carreras todavía pueden cambiar en 48 horas.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

La historia de hoy no es simplemente que Arizona ganó otra vez.

Es que la temporada se ha reducido a márgenes mínimos.

Un juego separa a Philadelphia de Arizona.

Un juego separa a Cleveland de Chicago.

Nada separa a Houston de Texas.

Pero los desempates cambian por completo la interpretación.

Philadelphia está arriba, pero un empate favorece a Arizona.

Cleveland está arriba, pero un empate favorece a Chicago.

Houston está empatado, pero un empate favorece a los Astros.

Eso significa que los equipos que aparentemente están detrás no están realmente tan lejos como indica la tabla.

Mientras ellos juegan cada lanzamiento como si fuera octubre, Tampa Bay vive la realidad opuesta.

Los Rays ya hicieron el trabajo.

Ganaron la división.

Ganaron la Liga Americana.

Ganaron tiempo.

Y ese último premio puede terminar siendo el más valioso.

Tampa puede organizar la rotación, descansar piezas, evaluar relevistas y observar cómo Yankees y Red Sox se desgastan entre sí en una serie de Wild Card.

Miami tampoco tiene octubre, pero su cierre ofrece señales útiles. Vencer 3-0 a Atlanta muestra que el equipo no se desconectó emocionalmente después de quedar eliminado.

Este sábado y domingo debemos observar algo más que resultados.

Hay que mirar qué abridores son utilizados, cuánto gastan los bullpens, quién regresa de lesiones y quién tiene que sacrificar su preparación para octubre simplemente para llegar hasta allí.

Arizona puede alcanzar a Philadelphia.

Texas puede superar a Houston.

Chicago puede robarle la división a Cleveland.

Pero para Tampa Bay la pregunta ya es distinta:

¿pueden los Rays convertir descanso, salud y ventaja de local en una carrera profunda de octubre?

La respuesta comenzará a escribirse la próxima semana.

Información actualizada al sábado 26 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 7:20 a.m. ET, después de completarse la jornada del viernes y antes del inicio de los juegos del sábado.