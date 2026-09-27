Todo se decide hoy: Tampa empuja a Philadelphia al abismo

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

La temporada regular de Major League Baseball llega este domingo 27 de septiembre a su último día con una combinación extraordinaria: diez equipos ya conocen su destino de octubre, Cleveland acaba de conquistar la Central de la Liga Americana, pero dos boletos de postemporada todavía no tienen dueño.

Y uno de los equipos responsables de llevar el drama hasta el Juego 162 es Tampa Bay.

Los Rays destrozaron 12-1 a Philadelphia el sábado, su segunda victoria consecutiva sobre los Phillies, y transformaron lo que hace pocos días parecía una clasificación casi inevitable para Philadelphia en una auténtica emergencia.

Arizona también perdió, 10-7 ante San Diego, de manera que los Phillies conservaron su ventaja de un juego.

Pero ahora no queda margen para administrar nada.

Philadelphia y Arizona llegan vivos al último día.

Houston y Texas también.

En cambio, Tampa Bay ya conoce su posición, su descanso y su ruta inicial hacia octubre.

El domingo no será simplemente el final del calendario.

Será un día de eliminación.

Tampa Bay no afloja: 12 carreras y un mensaje para octubre

Los Rays no necesitaban ganar el sábado para mejorar su posición en los playoffs.

Jugaron como si la necesitaran.

Tampa Bay aplastó 12-1 a Philadelphia en Citizens Bank Park y mejoró a 98-63, después de haber blanqueado 2-0 a los Phillies la noche anterior.

En 18 entradas, Tampa Bay ha permitido apenas una carrera a un club que está jugando por su temporada.

Ese detalle resulta mucho más importante que la diferencia en el marcador.

Los Rays ya tienen asegurados el título del Este, el No. 1 de la Liga Americana, el descanso en la ronda de Wild Card y la ventaja de local hasta una eventual Serie de Campeonato.

Pero no están cerrando septiembre como un equipo que simplemente espera.

Están compitiendo.

Y para una organización que tendrá varios días sin partidos oficiales antes de comenzar la Serie Divisional, mantener esa intensidad puede ser fundamental.

Caminero vuelve a recordar por qué Tampa puede ser peligroso

Junior Caminero volvió a estar en el centro de la ofensiva de Tampa Bay durante una noche en la que Philadelphia simplemente no encontró respuestas.

Para los Rays, la profundidad ofensiva será uno de los grandes interrogantes de octubre.

Una serie corta puede cambiar con un jonrón, pero también con la capacidad de producir cuando las principales figuras son neutralizadas.

Tampa Bay está llegando a la postemporada con una ventaja que pocos equipos poseen: puede dedicar estos últimos días a preparar situaciones en lugar de perseguir resultados.

La rotación puede organizarse.

El bullpen puede recibir el trabajo necesario.

Los titulares pueden descansar.

Y el cuerpo técnico puede comenzar a diseñar enfrentamientos específicos para la Serie Divisional.

Eso es exactamente lo que significa ganar el primer sembrado.

El susto de Griffin Jax

La gran preocupación de la noche para Tampa Bay ocurrió en el montículo.

Griffin Jax abandonó el partido después de recibir en la parte baja de la espalda una línea de 104 millas por hora salida del bate de Trea Turner durante la tercera entrada.

La escena generó preocupación inmediata, especialmente a pocos días del comienzo de la postemporada.

La evaluación posterior, sin embargo, fue alentadora.

Jax sufrió una contusión en la espalda baja y no espera que el golpe afecte su disponibilidad para los playoffs.

Para Tampa, ésa puede terminar siendo una noticia tan importante como el 12-1.

A estas alturas del calendario, conservar un brazo importante puede valer mucho más que ganar por once carreras.

Philadelphia pasa de favorito a jugar por su temporada

La situación de los Phillies merece una dimensión histórica.

Philadelphia tuvo varias oportunidades durante la semana para cerrar la clasificación.

No lo hizo.

Ahora acumula cuatro derrotas consecutivas y llegará al Juego 162 necesitando resolver una carrera que parecía prácticamente terminada.

Los Phillies están 87-74.

Arizona está 86-75.

Philadelphia todavía controla su destino.

Si derrota a Tampa Bay este domingo, clasifica.

Pero si Philadelphia pierde y Arizona derrota a San Diego, ambos terminarían con idéntico récord y el boleto sería para los Diamondbacks por el criterio de desempate.

No habrá un partido 163.

La temporada de Philadelphia podría terminar sin siquiera tener otra oportunidad de corregir el error.

Eso convierte el juego contra Tampa Bay en uno de los encuentros más importantes de toda la temporada regular.

La decisión con Aaron Nola no funcionó

La presión sobre Philadelphia quedó reflejada en una decisión extraordinaria.

Aaron Nola lanzó el sábado con apenas dos días de descanso.

Era una apuesta de urgencia.

Y fracasó.

Tampa Bay atacó temprano, mientras el bullpen de Philadelphia tampoco pudo contener la ofensiva de los Rays.

La utilización de Nola muestra el problema que enfrenta un equipo obligado a jugar cada noche como una eliminación.

Philadelphia no sólo está tratando de entrar.

Está consumiendo recursos que podría necesitar inmediatamente después de entrar.

Si los Phillies clasifican, la ronda de Wild Card comienza el martes.

No existe una semana para reorganizar el cuerpo de lanzadores.

No existe espacio para recuperarse lentamente.

El costo de sobrevivir este fin de semana puede sentirse en octubre.

Arizona recibe una vida que parecía perdida

Los Diamondbacks pudieron haber quedado eliminados el sábado.

No ocurrió.

San Diego derrotó a Arizona 10-7 y terminó una racha de seis victorias consecutivas de los Diamondbacks.

Pero Tampa Bay hizo el trabajo que Arizona necesitaba.

La derrota de Philadelphia mantuvo abierta la puerta.

Ahora la ecuación de Arizona es sencilla:

debe vencer a San Diego y necesita que Tampa Bay vuelva a derrotar a Philadelphia.

Cualquier otra combinación elimina a los Diamondbacks.

Es una situación incómoda porque Arizona no controla completamente su destino.

Pero después de cómo se desarrolló la última semana, llegar vivo al domingo ya representa una oportunidad extraordinaria.

Burnes cambia el techo de Arizona

Incluso si los Diamondbacks consiguen completar la remontada, existe una pregunta mucho mayor.

¿Qué Arizona llegaría a octubre?

Corbin Burnes está en la lista de lesionados por inflamación en el hombro derecho.

Perder un abridor de esa categoría altera completamente una serie corta.

Una cosa es conseguir el último Wild Card.

Otra muy distinta es construir una rotación capaz de avanzar.

Arizona está tratando de resolver primero el problema inmediato: entrar.

Si lo consigue, tendrá aproximadamente 48 horas para reorganizar su plan de postemporada.

Cleveland completa la remontada y gana la Central

Una de las grandes carreras pendientes ya terminó.

Cleveland derrotó 11-5 a Kansas City y aseguró su tercer campeonato consecutivo de la División Central de la Liga Americana.

Los Guardians no necesitaron esperar mucho para confirmar el título porque Colorado derrotó 9-6 a los White Sox.

Cleveland aseguró así el No. 2 de la Liga Americana y un descanso en la primera ronda.

Chicago irá a la serie de Wild Card como sexto sembrado.

La transformación es enorme.

El campeón puede descansar, preparar su rotación y observar la primera ronda.

El segundo lugar tiene que viajar y comenzar inmediatamente una serie al mejor de tres con su temporada en riesgo.

Cleveland consiguió algo más importante que un banderín divisional.

Compró tiempo.

Cinco jonrones convierten la noche de Cleveland en celebración

La manera en que Cleveland cerró la división también merece atención.

Patrick Bailey y Brayan Rocchio conectaron dos jonrones cada uno, mientras Chase DeLauter agregó otro cuadrangular.

Cinco jonrones en una noche en la que estaba en juego el título divisional representan una declaración ofensiva para un equipo que durante diferentes etapas de la temporada tuvo que ganar apoyándose en pitcheo, defensa y ejecución.

Cleveland estuvo seis juegos detrás de Chicago a mediados de agosto.

Ahora tiene la división y el descanso.

Es uno de los cambios de trayectoria más significativos de las últimas semanas.

Houston recupera el control

En la División Oeste de la Americana, Houston finalmente respondió.

Los Astros aplastaron 13-2 a los Athletics y mejoraron a 80-81.

Texas también ganó, 6-2 sobre Minnesota, y llegó igualmente a 80-81.

Por lo tanto, todo sigue empatado.

Pero el empate favorece a Houston.

Los Astros ganaron 9-4 la serie particular contra Texas y poseen el criterio de desempate.

La ecuación del domingo es clara.

Si Houston gana, Houston es campeón del Oeste.

Texas necesita ganar y además necesita una derrota de los Astros.

El perdedor de esta carrera no será Wild Card.

Se va a casa.

Texas se niega a morir

Los Rangers respondieron un día después de una derrota 10-2 en la que Jacob deGrom permitió ocho carreras limpias, igualando el máximo de su carrera.

Texas venció 6-2 a Minnesota.

Danny Jansen conectó jonrón y produjo dos carreras.

Jake Burger también ha aportado poder durante este fin de semana, mientras los Rangers han tenido que lidiar con otro problema serio: Josh Jung sufrió una fractura en la mano derecha.

Ése es el tipo de lesión que puede alterar un roster incluso si Texas consigue completar la remontada.

Pero primero tiene que llegar.

El domingo, los Rangers jugarán sabiendo que una victoria propia puede no ser suficiente.

Houston tiene una ventaja que no aparece en la columna de victorias

Astros y Rangers tienen exactamente el mismo récord.

Pero no están en igualdad de condiciones.

Houston controla su destino.

Texas depende de otro resultado.

Esa diferencia modifica la estrategia.

Los Astros pueden administrar el partido sabiendo que una victoria elimina cualquier otra variable.

Texas, dependiendo de cómo avance el encuentro de Houston, podría verse obligado a tomar decisiones más agresivas con su bullpen.

En el Juego 162, información proveniente de otro estadio puede cambiar una decisión en el montículo.

Eso convierte la última jornada en algo parecido a octubre antes de que octubre oficialmente comience.

Miami pierde, pero el domingo todavía significa algo

Atlanta derrotó 8-3 a Miami el sábado.

Los Marlins cayeron a 79-82, eliminando definitivamente cualquier posibilidad de terminar la temporada con récord de .500.

Michael Harris II encabezó la ofensiva de los Braves con cuatro hits.

Para Miami, el resultado cambia el significado del último partido.

Ya no existe la posibilidad simbólica de llegar a 81-81.

Pero todavía queda una oportunidad para cerrar una temporada irregular con una victoria ante el campeón del Este de la Nacional y seguir evaluando piezas para 2027.

La organización ya tomó una decisión importante al administrar la carga de Sandy Alcantara y evitar una apertura adicional sin implicaciones de postemporada.

Es una decisión lógica.

Para Miami, la prioridad ya no es septiembre.

Es lo que viene después.

Milwaukee llega a 102

Mientras otros equipos necesitan calculadoras, Milwaukee continúa ganando.

Los Brewers derrotaron 3-2 a St. Louis y llegaron a 102 victorias.

Ya tienen asegurado el mejor récord de las Grandes Ligas, el descanso de primera ronda y la ventaja de local durante toda la postemporada.

Su situación se parece a la de Tampa Bay, aunque incluso con un grado adicional de dominio.

Milwaukee no necesita nada del domingo.

Lo importante será salir saludable y mantener ritmo competitivo.

Ése es un lujo que Philadelphia, Arizona, Houston y Texas simplemente no tienen.

Dodgers alcanzan 99

Los Dodgers derrotaron 4-3 a San Francisco y llegaron a 99-62.

Los Ángeles ya tiene asegurado el segundo sembrado de la Liga Nacional y el descanso en la ronda de Wild Card.

Para los Dodgers, la última jornada tendrá mucho más que ver con salud, preparación y alineación de la rotación que con alcanzar una cifra redonda de victorias.

En octubre nadie recibe una victoria adicional por haber terminado con 99, 100 o 101 triunfos.

Lo que importa es cuántos brazos están disponibles cuando comienza la Serie Divisional.

Yankees y Red Sox ya pueden mirarse directamente

Mientras las últimas plazas siguen abiertas, uno de los grandes enfrentamientos de la primera ronda está prácticamente escrito.

Yankees contra Red Sox.

Nueva York será el No. 4.

Boston será el No. 5.

Los Yankees tendrán la localía durante toda la serie al mejor de tres.

La gran pregunta continúa siendo Aaron Judge y su recuperación de la lesión en la pantorrilla derecha.

Boston también ha tenido que manejar problemas físicos en su roster.

En una serie tan corta, una lesión individual puede alterar completamente la ventaja teórica construida durante 162 partidos.

No habrá tiempo para recuperarse después de un mal comienzo.

Perder el Juego 1 puede colocar inmediatamente una temporada entera a nueve entradas de terminar.

El mapa de octubre está casi terminado

Con una jornada restante, la Liga Americana ya tiene gran parte de su estructura definida.

Tampa Bay será No. 1.

Cleveland será No. 2.

El campeón del Oeste —Houston o Texas— será No. 3.

Yankees será No. 4.

Boston será No. 5.

Chicago White Sox será No. 6.

En la Liga Nacional, Milwaukee y Los Ángeles tienen descanso.

Atlanta será el tercer sembrado y jugará Wild Card en casa.

San Diego y Chicago Cubs también están dentro.

Sólo falta decidir si el último boleto pertenece a Philadelphia o Arizona.

Después de seis meses, dos lugares siguen dependiendo del último día.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

El domingo final de la temporada tiene una particularidad fascinante.

Los equipos que llegan mejor posicionados no necesariamente son los que enfrentan la mayor presión.

Tampa Bay puede perder y nada fundamental cambia.

Milwaukee puede perder y nada fundamental cambia.

Los Dodgers pueden perder y nada fundamental cambia.

Cleveland acaba de comprar varios días de descanso.

Pero para Philadelphia, Arizona, Houston y Texas, una sola derrota puede terminar seis meses de trabajo.

Ahí está la gran diferencia entre clasificar temprano y sobrevivir hasta el último día.

Tampa Bay representa el extremo favorable de esa ecuación.

Los Rays han ganado los primeros dos partidos en Philadelphia por un marcador combinado de 14-1, precisamente frente a un equipo que está jugando por su temporada.

Eso no garantiza nada para octubre.

Pero sí demuestra que Tampa no ha desconectado el interruptor competitivo después de asegurar el primer sembrado.

Además, el susto de Griffin Jax parece haber quedado solamente en una contusión. Si efectivamente llega sin limitaciones a la postemporada, Tampa habrá salido de Philadelphia con resultados, confianza y sin pagar un precio físico significativo.

Philadelphia vive exactamente lo contrario.

Ha perdido cuatro consecutivos.

Utilizó a Aaron Nola con descanso reducido.

Su bullpen ha tenido que trabajar bajo enorme presión.

Y ahora tiene que ganar el Juego 162 o esperar ayuda.

Arizona tampoco está completa. La lesión de Corbin Burnes reduce considerablemente el margen de error de una rotación que podría entrar a octubre sin una de sus piezas fundamentales.

Houston tiene la ventaja invisible más importante del domingo: controla su propio destino.

Texas no.

Ésa puede ser la diferencia entre jugar agresivamente y jugar desesperadamente.

¿Qué debemos observar hoy?

Primero, Tampa Bay-Philadelphia. Los Rays no necesitan el juego; los Phillies necesitan sobrevivir.

Segundo, Arizona-San Diego. Los Diamondbacks deben ganar y mirar el marcador desde Philadelphia.

Tercero, Houston-Athletics y Texas-Minnesota. Dos partidos simultáneamente conectados por un desempate que favorece a los Astros.

Y finalmente, algo menos visible: cuánto sacrifican los equipos que sobrevivan para conseguir el boleto.

Porque el martes comienza la postemporada.

Y mientras algunos clubes llegarán descansados y con sus rotaciones organizadas, otros podrían entrar después de gastar sus mejores brazos simplemente para no quedarse afuera.

Ese es el verdadero premio que Tampa Bay ya consiguió.

No solamente clasificó.

Llegó a octubre sin tener que sobrevivir al último domingo.

Información verificada y actualizada al domingo 27 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 8:15 a.m. ET, después de completarse la jornada del sábado y antes del inicio de los partidos del último día de la temporada regular.