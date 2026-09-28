Octubre ya tiene dueño: se acabó la espera

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

La temporada regular de Major League Baseball terminó y, después de 162 partidos, ya no quedan escenarios, números mágicos ni combinaciones pendientes. Los doce equipos de octubre están definidos.

El último domingo resolvió las dos incógnitas que habían sobrevivido hasta el Juego 162: Philadelphia derrotó 7-3 a Tampa Bay y aseguró el último Wild Card de la Liga Nacional, mientras Houston aplastó 9-0 a los Athletics para conquistar la División Oeste de la Liga Americana.

Arizona y Texas quedaron fuera.

Para los lectores de Florida, el cierre dejó dos realidades completamente distintas. Los Rays terminaron 98-64, campeones del Este y con el mejor sembrado de la Liga Americana, por lo que descansarán hasta la Serie Divisional. Los Marlins cerraron derrotando 5-3 a Atlanta, terminaron 80-82 y, aunque quedaron fuera de octubre, encontraron una manera positiva de despedir una temporada irregular.

Ahora cambia completamente la pregunta.

Ya no es quién entra.

Es quién está construido para sobrevivir octubre.

Philadelphia evita el colapso en el último momento

Pocas organizaciones llegaron al domingo con tanta presión como los Phillies.

Habían perdido cuatro partidos consecutivos. Arizona estaba a una victoria de poder arrebatarles el boleto mediante el desempate. Y Tampa Bay acababa de superarlos 2-0 y 12-1 en los primeros dos partidos de la serie.

Philadelphia respondió cuando ya no podía equivocarse.

Los Phillies vencieron 7-3 a los Rays y aseguraron su quinta aparición consecutiva en postemporada.

Bryce Harper conectó su jonrón número 29 de la temporada y Edmundo Sosa agregó su noveno cuadrangular durante una ofensiva que finalmente encontró respuestas después de varios días de frustración.

La victoria llevó a Philadelphia a 88-74 y eliminó matemáticamente a Arizona.

Pero clasificar no borra lo ocurrido durante la última semana.

Los Phillies llegan a octubre después de haber tenido que utilizar recursos, alterar planes de pitcheo y jugar el último día bajo presión máxima.

El boleto está asegurado.

La estabilidad competitiva todavía debe demostrarse.

Tampa pierde, pero consigue exactamente lo que quería

Para los Rays, el 7-3 del domingo significa poco en términos de clasificación.

Tampa Bay terminó 98-64, campeón del Este de la Americana y primer sembrado del circuito. Su próximo partido será el 3 de octubre, en la Serie Divisional.

Ese descanso es el verdadero premio.

Los Rays pueden reorganizar completamente su rotación, recuperar brazos, administrar molestias físicas y preparar el bullpen sin tener que preocuparse por una serie de eliminación inmediata.

Tampa había ganado los primeros dos encuentros en Philadelphia por marcador combinado de 14-1.

El domingo, Philadelphia respondió.

Pero incluso en la derrota apareció una señal interesante: Jonny DeLuca conectó dos jonrones, el primer partido de múltiples cuadrangulares de su carrera.

Para un equipo que ya conoce la producción de sus principales bateadores, recibir poder desde otras zonas del lineup puede convertirse en una variable importante durante octubre.

Los Rays ahora pueden sentarse a mirar Yankees-Red Sox

El camino de Tampa tiene una ventaja adicional.

Los Rays no sólo descansan.

También podrán observar cómo dos rivales históricos se eliminan entre sí.

Boston visitará a los Yankees en una serie Wild Card al mejor de tres que comenzará el martes. Nueva York ganó 7-6 la serie particular durante la temporada y tendrá todos los partidos en Yankee Stadium.

El ganador avanzará para enfrentar a Tampa Bay.

Para los Rays, eso significa información.

Podrán observar qué abridores utiliza cada equipo, cuánto trabaja cada bullpen, qué bateadores llegan calientes y qué vulnerabilidades aparecen bajo presión de postemporada.

Mientras Yankees y Red Sox gastan recursos para sobrevivir, Tampa puede preparar su respuesta.

Aaron Judge puede cambiar completamente esa serie

La principal incógnita alrededor de los Yankees sigue siendo Aaron Judge.

Judge perdió 84 partidos durante el verano por una lesión en las costillas, regresó en septiembre y volvió a la lista de lesionados después de apenas siete encuentros debido a una distensión en la pantorrilla. Su intención es participar en la serie contra Boston, aunque su disponibilidad y condición física continúan siendo elementos decisivos.

Un Judge disponible transforma el lineup de Nueva York.

Un Judge limitado cambia la manera en que Boston puede atacar la serie.

Y Tampa estará mirando.

Porque el ganador llegará a la Serie Divisional habiendo jugado al menos dos encuentros de máxima intensidad mientras los Rays descansan.

Houston responde con autoridad cuando ya no había mañana

La otra gran historia del domingo ocurrió en el Oeste de la Americana.

Houston y Texas comenzaron el día empatados 80-81.

Pero Houston poseía el desempate.

Los Astros no dejaron espacio para cálculos.

Derrotaron 9-0 a los Athletics y conquistaron su octavo título de la División Oeste de la Liga Americana.

Christian Walker conectó su jonrón número 29, Lucas Spence produjo dos carreras con un triple y Houston construyó una ventaja que nunca estuvo realmente amenazada.

Los Astros terminaron 81-81.

Ese dato resume una de las particularidades de esta temporada.

Houston no necesitó dominar durante seis meses.

Necesitó sobrevivir mejor que sus rivales.

Y lo hizo.

Texas queda fuera por un juego

Los Rangers llegaron al domingo sabiendo que ganar no era suficiente.

Necesitaban ganar y recibir ayuda.

No ocurrió ninguna de las dos cosas.

Texas perdió 6-4 ante Minnesota y terminó 80-82, un juego detrás de Houston.

Así terminó una carrera divisional que llegó empatada al Juego 162.

La diferencia final fue mínima.

Pero octubre no distingue entre quedarse fuera por veinte juegos o por uno.

Houston sigue jugando.

Texas comienza a evaluar 2027.

White Sox-Houston: una serie sin margen

El campeonato divisional de Houston lo coloca como tercer sembrado de la Americana y anfitrión de los Chicago White Sox en la serie Wild Card.

El primer partido será el martes a las 5:00 p.m. ET.

Chicago terminó segundo detrás de Cleveland en la Central, pero consiguió uno de los Wild Cards.

Houston, a pesar de terminar apenas .500, tiene la ventaja que realmente importa ahora: jugará toda la serie en casa.

En una serie al mejor de tres, el récord de seis meses pierde parte de su significado.

Dos buenos abridores y un bullpen dominante durante 48 horas pueden eliminar a un equipo superior.

Ésa es la naturaleza del formato.

Arizona llega al final de su extraordinaria persecución

Arizona hizo casi todo lo necesario para convertir una carrera aparentemente terminada en un drama hasta el último día.

Pero no pudo completar la remontada.

Los Diamondbacks terminaron 86-76, dos juegos detrás de Philadelphia después de perder sus últimos dos encuentros contra San Diego.

La ausencia de Corbin Burnes por inflamación en el hombro derecho ya planteaba interrogantes sobre cómo habría quedado estructurada una eventual rotación de postemporada.

Ahora esa discusión queda para otro año.

Arizona puede lamentar oportunidades perdidas durante los primeros cinco meses.

Pero también puede mirar septiembre como evidencia de que el roster tuvo capacidad para responder cuando parecía eliminado.

No alcanzó.

Philadelphia recibe inmediatamente otro problema: Atlanta

Sobrevivir a Tampa Bay sólo consiguió que los Phillies llegaran al siguiente desafío.

Ahora deben viajar a Atlanta.

Phillies-Braves será una de las dos series Wild Card de la Liga Nacional.

El Juego 1 será el martes a las 2:00 p.m. ET, y los tres partidos, si son necesarios, se disputarán en Atlanta.

Es un enfrentamiento particularmente peligroso para Philadelphia.

Atlanta terminó 94-68, ganó el Este de la Nacional y tendrá ventaja de local.

Philadelphia llega después de haber tenido que luchar hasta el Juego 162.

Eso no significa que Atlanta tenga asegurada la serie.

Significa que los Phillies no tendrán tiempo para recuperarse emocionalmente.

El martes vuelven a empezar desde cero.

Milwaukee termina con 103 victorias

Milwaukee cerró la temporada con 103-59, el mejor récord de las Grandes Ligas.

Eso le garantiza el primer sembrado de la Nacional, descanso en la ronda Wild Card y ventaja de local durante su camino por la liga.

El número impresiona.

Pero a partir de ahora deja de importar.

Milwaukee puede ganar 103 partidos y quedar eliminado en una serie corta.

Ésa es la crueldad de octubre.

La verdadera ventaja de esas 103 victorias no es estética.

Es descanso, localía y control de la rotación.

Dodgers llegan exactamente a 100

Los Dodgers terminaron 100-62 y aseguraron el segundo sembrado de la Nacional.

También descansarán durante la ronda Wild Card.

Los Ángeles entra nuevamente a octubre con una de las plantillas más profundas del béisbol, pero la prioridad inmediata será administrar salud y pitcheo.

La temporada regular ya cumplió su función.

El roster de octubre es el que importa ahora.

Padres-Cubs completa el cuadro

San Diego terminó 91-71 y recibirá a los Cubs, que finalizaron 89-73.

El primer encuentro será el martes a las 10:00 p.m. ET.

San Diego llega después de ganar los últimos dos partidos contra Arizona, precisamente cuando los Diamondbacks estaban peleando por sobrevivir.

Eso importa.

Los Padres no cerraron la temporada desconectados.

Llegan a octubre compitiendo.

Chicago, por su parte, ya demostró durante septiembre que puede ganar partidos cerrados y sobrevivir bajo presión.

Esta serie puede ser considerablemente más equilibrada de lo que indican simplemente las posiciones.

Miami se despide ganando

Los Marlins cerraron una temporada sin playoffs con una nota positiva.

Miami derrotó 5-3 a Atlanta en loanDepot park y terminó 80-82.

El dato más llamativo del partido llegó en la novena entrada.

Sandy Alcantara consiguió el salvamento, lanzando una entrada sin permitir carreras y ponchando a un bateador.

Para Miami, utilizar a Alcantara de esa manera en el último juego no cambia el destino de 2026, pero permitió cerrar el año con una imagen diferente.

Los Marlins no consiguieron alcanzar .500.

Tampoco llegaron a octubre.

Pero ganar el último partido ante el campeón de su división y terminar 80-82 ofrece un punto de partida menos amargo para la evaluación que ahora debe comenzar.

El verdadero trabajo de Miami comienza hoy.

El bracket ya está completo

La Liga Americana queda organizada de esta manera:

No. 1 Tampa Bay Rays — descanso

No. 2 Cleveland Guardians — descanso

No. 3 Houston Astros vs. No. 6 Chicago White Sox

No. 4 New York Yankees vs. No. 5 Boston Red Sox

En la Liga Nacional:

No. 1 Milwaukee Brewers — descanso

No. 2 Los Angeles Dodgers — descanso

No. 3 Atlanta Braves vs. No. 6 Philadelphia Phillies

No. 4 San Diego Padres vs. No. 5 Chicago Cubs.

Los cuatro Wild Card comienzan el martes y se disputan al mejor de tres, con todos los partidos en el estadio del equipo mejor sembrado.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

La temporada regular terminó dejando una enseñanza particularmente importante para octubre:

la posición en la tabla ya no gana partidos.

Milwaukee ganó 103.

Los Dodgers, 100.

Tampa Bay, 98.

Pero cuando esos equipos finalmente entren al terreno durante la Serie Divisional, sus ventajas serán indirectas: descanso, salud, rotaciones alineadas y localía.

Tampa Bay puede ser uno de los grandes beneficiados.

Los Rays no jugarán hasta el sábado.

Antes de entonces, Yankees y Red Sox tendrán que enfrentarse en una serie emocional y físicamente exigente.

Uno quedará eliminado.

El otro llegará a Tampa después de utilizar abridores y bullpen.

Los Rays estarán esperando.

Pero ahí también aparece el peligro.

Descansar ayuda al cuerpo.

No siempre ayuda al bate.

Tampa tendrá que encontrar una manera de conservar el ritmo competitivo durante varios días sin partidos oficiales.

Ése será probablemente el desafío más importante del cuerpo técnico durante esta semana.

Houston representa el extremo opuesto.

Los Astros necesitaron los 162 partidos para entrar y terminaron exactamente 81-81.

Sin embargo, desde el martes ese récord desaparece.

Houston comienza 0-0.

Philadelphia también sobrevivió al borde del precipicio.

Después de cuatro derrotas consecutivas y dos golpes durísimos de Tampa Bay, los Phillies respondieron precisamente cuando perder significaba terminar.

Eso puede dejar agotamiento.

También puede generar confianza.

Miami observa octubre desde fuera.

Su 80-82 representa una temporada cercana al equilibrio, pero no suficiente para competir por la postemporada. La prioridad ahora debe ser determinar cuáles piezas del roster pueden formar parte del próximo equipo capaz de jugar partidos importantes en septiembre.

Y para Tampa Bay, la ecuación es completamente diferente.

Los Rays ya no necesitan demostrar que fueron uno de los mejores equipos de la temporada regular.

Eso está escrito: 98 victorias, campeones del Este y No. 1 de la Liga Americana.

Ahora deben demostrar algo mucho más difícil:

que pueden convertir seis meses de excelencia en once victorias de octubre.

Ahí comienza la verdadera temporada.

Información verificada y actualizada al lunes 28 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 10:00 a.m. ET, con la temporada regular concluida y el cuadro oficial de postemporada definido.