Ministerio de Defensa Dominicano recibe y condecora a campeones de Fuerza Comando Paraguay 2026 tras histórico primer lugar

Ministerio de Defensa, Santo Domingo, R.D.– El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE) recibió este lunes con honores y reconocimientos especiales a los miembros del equipo de Fuerzas Especiales que representó a la República Dominicana y conquistó, por primera vez en la historia, el primer lugar de la competencia internacional Fuerza Comando Paraguay 2026, imponiéndose ante unidades élite de países del continente.

El acto, encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, inició con una izada especial de la Bandera Nacional, como expresión de reconocimiento institucional a los soldados que llevaron el lienzo tricolor hasta lo más alto durante la competencia. La ceremonia constituyó un emotivo recibimiento a los campeones y puso de relieve el orgullo que representa este logro para las Fuerzas Armadas y para toda la nación dominicana.

Como parte de los honores, los integrantes del equipo recibieron la Medalla de Reconocimiento al Mérito del Ministerio de Defensa, por su sobresaliente desempeño, disciplina, preparación y entrega durante la competencia. Asimismo, fueron distinguidos, según la institución militar a la que pertenecen, con condecoraciones de la Orden al Mérito Militar, Orden al Mérito Naval y Orden al Mérito Aéreo, respectivamente.

Al dirigirse a los campeones, el ministro Fernández Onofre recordó que el pasado 20 de agosto, en ese mismo escenario, había entregado la Bandera Nacional al equipo antes de su partida hacia Paraguay, exhortándolos a representar con honor a más de once millones de dominicanos y demostrar el nivel de preparación, disciplina y profesionalidad de los militares del país.

“Hoy esa bandera ha regresado con ustedes, pero ha regresado con la satisfacción de haberlo dado todo por la Patria. Han traído la victoria a nuestra tierra, luego de demostrar ante soldados de élite de otras naciones amigas de lo que son capaces los militares de la República Dominicana”, expresó el titular del MIDE.

Fernández Onofre transmitió además a los integrantes del equipo las felicitaciones del presidente de la República, Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, destacando que el mandatario ha expresado públicamente su orgullo por este resultado histórico, alcanzado con disciplina, preparación y entrega, y anunció que los campeones serán recibidos próximamente en el Palacio Nacional.

Durante la ceremonia se destacó que la conquista del primer lugar constituye un resultado sin precedentes que posiciona a las Fuerzas Armadas dominicanas entre las fuerzas especiales de mayor nivel de preparación de la región, y refleja los avances alcanzados mediante el entrenamiento continuo, la profesionalización del personal, la actualización doctrinal y el proceso de modernización de equipos y capacidades impulsado por el Ministerio de Defensa.

El ministro resaltó que detrás del triunfo existen numerosas horas de entrenamiento, sacrificios personales, esfuerzo físico y mental, concentración y una voluntad inquebrantable de representar dignamente a la República Dominicana. Asimismo, reconoció el respaldo de las familias, instructores, comandantes y unidades militares que acompañaron el proceso de preparación de los soldados.

“Esta victoria pertenece a ustedes, pero también a sus familias, a sus instructores, a sus comandantes y a todos los soldados dominicanos que, en cada espacio del territorio nacional, cumplen diariamente con el deber de defender nuestra Patria”, manifestó Fernández Onofre.

El titular de Defensa exhortó a los miembros del equipo a convertir el histórico triunfo en un compromiso permanente con la excelencia, manteniendo la disciplina y continuando su preparación para servir de ejemplo e inspiración a las nuevas generaciones de soldados dominicanos.

La ceremonia estuvo acompañada por una Orden del Día del Ministro de Defensa, dedicada especialmente a los campeones de Fuerza Comando Paraguay 2026, en la que se resaltó que la hazaña evidencia los elevados niveles de preparación, conciencia ética, patriotismo y capacidad operacional alcanzados por las unidades de Fuerzas Especiales de la República Dominicana.

El acto contó con la presencia de los viceministros de Defensa, el inspector general de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, oficiales generales y almirantes, oficiales superiores y subalternos, suboficiales, clases y alistados, así como familiares de los integrantes del equipo e invitados especiales.

Con este recibimiento y la imposición de las distintas condecoraciones, el Ministerio de Defensa reconoce formalmente una hazaña que marca un hito en la historia militar dominicana, fortalece el prestigio internacional de las Fuerzas Armadas y constituye un motivo de orgullo y motivación para todos sus miembros.

Al concluir el acto, el ministro Fernández Onofre sintetizó el significado de la victoria con un mensaje dirigido a los soldados: “¡Ustedes cumplieron! ¡Ustedes vencieron! ¡Y ustedes hicieron historia!”, destacando que el trofeo conquistado en Paraguay permanecerá como símbolo del esfuerzo, la disciplina, el patriotismo y la capacidad de los soldados dominicanos para competir y triunfar al más alto nivel internacional.