Vicepresidenta Raquel Peña encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Policía Nacional y el Ministerio Público rescataron a 14 menores de edad. Otro Feminicidio

Palacio Policia Nacional, Santo Domingo, R. D.- La vicepresidenta Raquel Peña encabeza este lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, espacio en el que las autoridades pasan revista a los resultados de las medidas aplicadas y definen las acciones que permitirán reforzar las políticas de prevención y seguridad en el país.

El encuentro tiene lugar en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se analizan los principales indicadores en materia de seguridad, el impacto de las operaciones desplegadas y las prioridades que deberán atenderse para continuar mejorando la protección de la ciudadanía.

Junto con la vicepresidenta participan el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.

En la jornada también intervienen el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz, y la directora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

La reunión incorpora, además, a una comisión de fiscales conformada por Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

Asimismo, están presentes los fiscales titulares Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde; Zoila Agustina Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal; Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Milagros Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.

La Policía Nacional y el Ministerio Público rescataron a 14 menores

La Policía Nacional y el Ministerio Público rescataron a 14 menores de edad (incluyendo infantes desde los tres meses hasta los 13 años) tras realizar dos allanamientos en una supuesta entidad religiosa llamada Fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive” (también citada en reportes como “Rescatando Vidas”), ubicada en el sector Las Paredes, en el municipio de Haina, San Cristóbal. El operativo concluyó con la detención de unas 20 personas vinculadas al lugar para fines de investigación.

Los detalles principales del caso de acuerdo con el informe oficial ofrecido por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, son los siguientes:

El detonante: El caso se descubrió luego de que un niño de 12 años lograra escapar del recinto y se presentara en el destacamento policial de Hatillo, San Cristóbal. Allí denunció que él y otros menores estaban retenidos.

Los abusos denunciados: El menor relató que sufrían castigos físicos, quemaduras en las manos, privación de alimentos y que los obligaban a realizar trabajos forzosos de construcción, agricultura y ebanistería, además de impedirles asistir a la escuela.

El menor relató que sufrían y que los obligaban a realizar trabajos forzosos de construcción, agricultura y ebanistería, además de impedirles asistir a la escuela. Líneas de investigación: Las autoridades investigan el caso bajo cargos de presunto maltrato infantil, explotación laboral y una posible red de trata de personas . Se examina la procedencia de los menores y la estructura de la organización.

Las autoridades investigan el caso bajo cargos de y una posible red de . Se examina la procedencia de los menores y la estructura de la organización. Principal señalado: Las indagatorias preliminares identifican al líder del centro como Ángel Gabriel Capellán, de 69 años , conocido en la comunidad como “El Pastor” o “El Capellán”.

Las indagatorias preliminares identifican al líder del centro como , conocido en la comunidad como “El Pastor” o “El Capellán”. Protección de los menores: Los 14 niños rescatados fueron puestos de inmediato bajo el cuidado y la protección de los organismos correspondientes y la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los 14 niños rescatados fueron puestos de inmediato bajo el cuidado y la protección de los organismos correspondientes y la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. Otro Feminicidio

De igual manera el Director de Comunicaciones de La Policia Naciona de la Republica Dominicana informo tambien que una Una joven de 26 años, identificada como Esther Salomón (o Esther Salomé / Eva Salomé), murió a puñaladas la noche del domingo en el sector El Cacique, en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, sector El Cacique, en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal.

Una joven de 26 años, identificada como Esther Salomé, perdió la vida la noche del pasado domingo en el sector El Cacique, municipio de Haina, en un hecho que es investigado por las autoridades como un presunto feminicidio.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Esther se encontraba compartiendo con varias personas en un centro de diversión cuando habría llegado su expareja, un hombre de nacionalidad haitiana conocido como “Sansón”, quien presuntamente la habría atacado con un arma blanca.

Tras el hecho, el sospechoso habría abandonado el lugar y actualmente es buscado por las autoridades, que realizan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

Joel Díaz Salomón, miembro de la Policía Nacional y hermano de la víctima, explicó a los investigadores que Esther y el sospechoso llevaban varios meses separados, un elemento que forma parte de las pesquisas para establecer el vínculo entre ambos y las circunstancias previas al hecho.

Esther se desempeñaba como policía penitenciaria, según informaciones ofrecidas por familiares y allegados, quienes se encuentran consternados por su muerte.

El cuerpo de la joven fue levantado por una médico legista, en coordinación con agentes de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, y posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades mantienen la búsqueda del hombre señalado como sospechoso y exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a suministrarla a los organismos correspondientes.

Expresan dolor

Asimismo el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPENC) del Ministerio de Justicia, expresó en su cuenta de Instagram su profundo pesar por el fallecimiento de Esther Salomé, agente penitenciaria, perteneciente a la 28.ª Promoción de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).