Presidente Abinader anuncia ampliación del acueducto del Cibao Central y solución a la distribución de agua en Santo Domingo, Nombra nuevo Superintendente de Bancos

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D. – El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona anunció la ampliación del acueducto del Cibao Central como uno de los grandes proyectos que iniciará esta gestión de Gobierno para consolidar la red hídrica nacional, destacando que este incluirá una nueva línea directa hacia Moca con capacidad de 2 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, informó que, para mejorar la distribución de agua potable en Santo Domingo, se trabaja en una solución para los próximos 8-10 años, que agregará 5 metros cúbicos a Santo Domingo y 500 litros a Cotuí.

Estas informaciones fueron compartidas durante la segunda edición de “LA Agenda Semanal”, encabezado por el jefe de Estado junto con las autoridades del sector hídrico, donde presentaron un exhaustivo balance de las obras de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de cañadas que se ejecutan a nivel nacional.

Inapa

En el marco del eje temático dedicado a Agua y Saneamiento, Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), indicó que dicha institución ha realizado una inversión pública histórica que supera los 37,000 millones de pesos, orientada a transformar la calidad de vida y el acceso al recurso hídrico en las diferentes provincias del país.

Arnaud resaltó que la inversión en infraestructura hídrica se ha quintuplicado en comparación con las gestiones anteriores, alcanzando la instalación de más de 3,000 kilómetros de tuberías en todo el territorio dominicano, que se traduce en más de 3.5 metros cúbicos de agua por segundo, más de 2.5 millones de personas beneficiadas con agua potable y más de 1.5 millones de personas que se benefician del tratamiento de aguas residuales.

A esto se suma la entrega de acueductos y plantas de tratamiento en provincias sureñas como San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, así como diversas intervenciones en las demás regiones, impactando comunidades en lugares como Maimón, Cotuí y las provincias Duarte, Valverde, Santiago, Dajabón, Montecristi, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, entre otras.

De igual forma, se informó la construcción de nuevos acueductos en puntos críticos que buscan llevar este importante recurso a comunidades como Baitoa y Sabaneta.

Caasd

De su lado, el director de la Caasd, Fellito Suberví, habló sobre los avances en producción de agua potable, que ha aumentado en un 38 % desde 2020; el saneamiento de cañadas y las aguas residuales.

Al abundar sobre la producción de agua potable, citó la ampliación de los acueductos Barrera de Salinidad y San Antonio de Guerra, y proyectan entregar antes de finalizar este 2026, las intervenciones en otros acueductos como La Isabela y El Tamarino I y II. También han instalado al menos 600 kilómetros de tuberías que han permitido la incorporación de más de 200 barrios a las redes formales de distribución, se han entregado 63 pozos y se avanza en la intervención de tanques de almacenamiento con 14 infraestructuras rehabilitadas y 9 en proceso de licitación.

Sobre el saneamiento de cañadas se registran 19 kilómetros completamente entregados, equivalentes a 24 cañadas y están activos los trabajos en otros 26 kilómetros para completar 45. Agregó que a esto se suman 26 nuevas cañadas para alcanzar 63 kilómetros saneados durante las gestiones de gobierno del presidente Luis Abinader.

Finalmente, para el tratamiento de aguas residuales, se entregaron plantas de tratamiento en Santo Domingo Este y Hainamosa, y están en proceso de rehabilitación otras en Hato Nuevo, Caballona, Los Alcarrizos, Villa Liberación, Lotes y Servicios, entre otras.

Presidente Abinader designa a Víctor Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos

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Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader designó a Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana.

El nombramiento está contenido en el Decreto número 606-26, emitido este lunes 31 de agosto de 2026 por el Poder Ejecutivo.

Cedeño Brea sustituye en el cargo a Alejandro Fernández Whipple, quien había sido confirmado como superintendente de Bancos mediante el Decreto 442-24, del 15 de agosto de 2024.

La disposición presidencial cita la Ley Monetaria y Financiera 183-02, la cual establece que el superintendente de Bancos es designado por el presidente de la República por un período de dos años y puede ser renovado, siempre que cumpla con los requisitos legales.

El decreto ordena comunicar la designación a la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Administración Pública, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y las demás instituciones correspondientes, para su conocimiento y ejecución.

Notas del nuevo Superintendente de Banco

El nuevo Superintendente es Abogado especializado en economía y regulación financiera, cuenta con una formación académica de nivel internacional:

Doctor en Derecho y Economía (Ph.D.) Universidades de Hamburgo, Róterdam y Bolonia (2017)

Máster en Derecho y Finanzas (MSc) Queen Mary, University of London (2012)

Máster en Derecho Bancario y Regulación Financiera (LLM) London School of Economics and Political Science (2008)

Licenciado en Derecho Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Trayectoria que lo llevó al cargo

Cedeño Brea no es un desconocido en el sistema financiero dominicano. Antes de su designación se desempeñaba como asesor de la propia Superintendencia de Bancos, y anteriormente fue intendente del Mercado de Valores. Dentro del ente supervisor ocupó cargos clave:

Subgerente de Regulación e Innovación

Encargado de los departamentos de Regulación, Innovación, Registros y Autorizaciones, Prevención de Lavado de Activos, Sanciones y Estudios Económicos

Coordinador del comité técnico de la institución

Además, es profesor universitario, fue vicerrector de Investigación del Instituto OMG, investigador y autor de trabajos académicos. Ha brindado más de cien capacitaciones internacionales en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Europa, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica.

¿Por qué fue elegido?

Su designación responde a su amplia experiencia técnica y conocimiento profundo del sistema financiero dominicano e internacional. La combinación de su paso por la Superintendencia de Bancos, su trayectoria en el Mercado de Valores, su formación académica de élite y su reconocida especialización en regulación, cumplimiento y prevención de riesgos lo convierten en un perfil idóneo para continuar fortaleciendo la estabilidad y supervisión del sector financiero dominicano.