Santo Domingo Este, R. D.-El alto mando de la Armada de República Dominicana, el Comandante General, Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ha llevado el liderazgo militar del país a escenarios internacionales al ser exaltado al prestigioso Salón de la Fama de los Graduados Internacionales de la Universidad de Defensa Nacional (NDU) en Seúl.

Este reconocimiento se produjo durante su participación en el Seminario Anual de Educación Continua para Graduados (ACES 2026), un cónclave que congregó del 31 de agosto al 4 de septiembre a altos dignatarios castrenses de diversas naciones para debatir sobre estrategias globales de seguridad y defensa.

Fundado en abril de 1999, este Salón de la Fama rinde tributo exclusivo a aquellos egresados que han escalado hasta la cúspide de sus instituciones militares, gubernamentales u organismos multinacionales, destacándose por su sobresaliente trayectoria de servicio.

La exaltación del Vicealmirante Crisóstomo Martínez no solo valida su carrera y su actual rol al frente de la Armada dominicana, sino que también consolida los lazos de cooperación bilateral y el prestigio de las Fuerzas Armadas nacionales en el ámbito geopolítico asiático.

La exaltación del Vicealmirante Crisóstomo Martínez no solo valida su carrera y su actual rol al frente de la Armada dominicana, sino que también consolida los lazos de cooperación bilateral y el prestigio de las Fuerzas Armadas nacionales en el ámbito geopolítico asiático.

Armada de la Republica Dominicana desmiente que Buque hundido en el mar negro tenga Bandera Dominicana

El alto mando naval aclaró que la embarcación Progress IV no figura en el registro marítimo nacional, tras una confusión originada por un cable de prensa internacional.

SANTO DOMINGO. El comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, negó categóricamente que el buque mercante Progress IV, hundido recientemente en el mar Negro tras un presunto ataque con drones, posea bandera o matrícula dominicana.

La máxima autoridad naval ofreció las declaraciones oficiales este viernes para desmentir las versiones que vinculaban al país con el siniestro marítimo. La aclaración institucional se produjo a raíz de la difusión de un cable de prensa internacional de la agencia EFE fechado en Bucarest, capital de Rumanía.

El reporte periodístico inicial citaba erróneamente que la embarcación de carga portaba el registro del Estado dominicano en el momento en que fue objeto de varios impactos tácticos mientras navegaba en ruta hacia el puerto turco de Tekirdag.

Con este pronunciamiento formal, el alto mando militar descarta cualquier vinculación de la flota mercante nacional con el incidente registrado en las convulsas aguas europeas. El cuerpo castrense mantiene el monitoreo constante de los registros navales internacionales para resguardar la soberanía del pabellón dominicano y salvaguardar la reputación de los registros marítimos de la República Dominicana en el exterior.