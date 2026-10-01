Presidente Luis Abinader entrega 224 nuevos apartamentos que beneficiarán a más de 800 personas en San Antonio de Guerra

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Abinader entregó este jueves 224 apartamentos correspondientes a la segunda etapa del Residencial Laderas del Este, una iniciativa que amplía el acceso a viviendas dignas para más de 896 personas y que forma parte de las acciones del Gobierno para reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, destacó que la entrega representa no solo la incorporación de nuevas unidades habitacionales, sino también una intervención orientada a mejorar las condiciones de vida de familias con necesidades económicas y habitacionales.

De las familias beneficiadas en esta etapa, 16 tienen dependientes con alguna discapacidad, mientras que ocho de los titulares presentan discapacidad, por lo que las viviendas incorporan condiciones de accesibilidad y seguridad acordes con sus necesidades.

Rodríguez resaltó que la gestión del Ministerio de Vivienda está enfocada en concluir obras, destrabar proyectos y acelerar la entrega de soluciones habitacionales, en consonancia con la visión del presidente Luis Abinader de garantizar que la inversión pública se traduzca en resultados concretos y en una mejor calidad de vida para la población.

El funcionario informó que el Residencial Laderas del Este representa una inversión aproximada de RD 568 millones, de los cuales RD 377 millones corresponden al sector privado y RD 191 millones al sector público, a través de Fonvivienda.

Señaló que esta iniciativa demuestra el impacto de la articulación entre ambos sectores para ampliar las oportunidades de las familias dominicanas de acceder a una vivienda digna.

Financiamiento y alianza público-privada

Con la entrega de esta segunda etapa, el Residencial Laderas del Este alcanza 368 apartamentos entregados, de un total de 976 viviendas contempladas en el proyecto.

Las nuevas familias beneficiarias cuentan, además, con los servicios básicos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con ampliar el acceso de las familias dominicanas a una vivienda propia y resaltó el respaldo financiero de la entidad al proyecto.

Informó que Banreservas ha financiado a 144 adquirientes por más de RD 334 millones, mientras otros 53 casos se encuentran en proceso por aproximadamente RD 132 millones adicionales.

Aguilera explicó que el Banco de Reservas también ha respaldado el desarrollo del proyecto mediante un financiamiento superior a RD 500 millones y una nueva facilidad por RD 400 millones actualmente en trámite.

Sostuvo que estas acciones reflejan la articulación entre el Gobierno, el sector privado y el sistema financiero para convertir la inversión y la construcción en oportunidades concretas para las familias.

Calidad y continuidad del proyecto

De su lado, el presidente de Fasa Construcciones, Pablo Santoni Fiallo, destacó el impacto de la alianza público-privada en el desarrollo de proyectos habitacionales y agradeció al presidente Luis Abinader por el respaldo a iniciativas que permiten transformar terrenos en hogares para las familias dominicanas.

Santoni Fiallo resaltó que, pese a tratarse de viviendas de bajo costo, el residencial incorpora estándares de calidad en sus materiales y diseño. Asimismo, informó que, una vez aprobada la tercera etapa, que contempla otras 224 unidades, la empresa proyecta completar su entrega antes del verano del próximo año.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, el vicepresidente senior de Negocios del Banco de Reservas, Isidro García, y la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, entre otras autoridades.