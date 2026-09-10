El nuevo rumbo de la seguridad: Policía Nacional inicia agenda de encuentros comunitarios en el país

Santo Domingo, R. D.-El mayor general Ernesto Rodríguez García, director general de la Policía Nacional, dio inicio a su agenda nacional de encuentros comunitarios encabezando este sábado el primer evento de su gestión, asunto que lo va a llevar a rescatar lo que se llama el verdadero dialogo, mejor dicho, la apertura de una buena realcion comuniaria, o encuentro del Jefe de la Policia Nacional Dominicana con la Comunidad.

La actividad se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cultural Narciso González, ubicado en el sector de Villa Juana.

El propósito principal de esta iniciativa es escuchar las principales inquietudes de la ciudadanía, estrechar los lazos de proximidad policial y establecer acciones conjuntas que permitan seguir mejorando la seguridad ciudadana.

La jornada transcurrió en un clima de confraternidad, integración y un diálogo abierto entre los agentes del orden y más de 300 líderes comunitarios del Distrito Nacional.

Este primer evento fue organizado por la Dirección Regional Central del Distrito Nacional (Z-45), bajo la coordinación del general Gabriel Antonio de los Santos García.

La actividad marca el punto de partida de un amplio programa de encuentros que se extenderá progresivamente hacia diferentes comunidades de la nación.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia institucional de cercanía permanente con la ciudadanía y el fortalecimiento de los mecanismos preventivos.

Durante el desarrollo de la actividad, el director general estuvo acompañado por la general Celeste Yanet Jiménez Cabral, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI).

La apertura formal estuvo a cargo del general De los Santos García con las palabras de bienvenida.

Posteriormente, intervinieron el diputado Carlos Sánchez, representante de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional, y Michelle Matos, presidenta de la Junta de Vecinos de San Gerónimo, quien habló en representación de los líderes comunitarios.