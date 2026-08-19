Ministerio de Educación Dominicana asegura cobertura total de docentes para el año escolar 2026-2027

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) aseguró que tiene cubierta en un 100 % la necesidad de docentes para el inicio del año escolar 2026-2027, al tiempo que mantiene un amplio programa de capacitación y actualización del magisterio nacional.

La información fue ofrecida por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D´Oleo, durante una entrevista en el programa televisivo, en la que explicó que el sistema educativo dispone de los maestros requeridos para garantizar el inicio del próximo período escolar.

D´ Oleo precisó que el Ministerio de Educación renovó los contratos de aproximadamente 10,000 docentes que habían sido incorporados el año pasado, al tiempo que explicó que, aunque el sistema puede registrar necesidades puntuales durante el año debido a jubilaciones, enfermedades u otras situaciones que provoquen movilidad del personal, estas pueden ser atendidas con la disponibilidad existente.

“Tenemos cubierta en un 100 % la necesidad de docentes para el inicio del próximo año escolar”, afirmó D´ Oleo, quien destacó que, a diferencia de otros países que enfrentan dificultades para disponer de maestros, la República Dominicana cuenta actualmente con capacidad para responder a los requerimientos del sistema educativo.

De manera paralela, el Minerd desarrolla un proceso de formación y actualización del magisterio con la participación de más de 90,000 docentes durante las jornadas realizadas en el período de verano.

D´ Oleo indicó que estas capacitaciones continuarán después del inicio de las clases, con la participación de técnicos y especialistas que trabajarán en nuevas metodologías y estrategias pedagógicas dirigidas a fortalecer las competencias de los maestros.

De acuerdo con D´ Oleo, el objetivo es que la capacitación responda a necesidades concretas, especialmente en los aspectos pedagógicos y metodológicos que inciden en el desempeño de los maestros y en la calidad de los aprendizajes.

El viceministro resaltó también el papel de las universidades y los institutos de educación superior en la formación inicial de los futuros docentes y afirmó que la preparación y actualización del magisterio constituye uno de los componentes fundamentales de la transformación educativa.