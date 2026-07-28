OSCEOLA 360: El presupuesto entra al centro del debate: Kissimmee, St. Cloud y Osceola deciden cómo crecer sin perder el control

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Martes, 28 de julio de 2026

Mientras gran parte de la atención pública suele concentrarse en elecciones, declaraciones políticas o controversias visibles, muchas de las decisiones que realmente definirán el futuro de Osceola County se están tomando en un escenario mucho menos espectacular: talleres presupuestarios, reuniones de planificación, cambios de zonificación y modificaciones al uso futuro de terrenos.

Una revisión de documentos oficiales y agendas gubernamentales realizada por Osceola 360 muestra que Kissimmee, St. Cloud y el gobierno del Condado se encuentran simultáneamente ante una misma pregunta:

¿Puede Osceola continuar creciendo al ritmo actual sin que infraestructura, vivienda, tráfico y servicios públicos queden rezagados?

La respuesta comienza, inevitablemente, con el dinero.

KISSIMMEE: HOY SE ABREN LOS NÚMEROS

Este martes 28 de julio está llamado a convertirse en uno de los días administrativos más importantes del verano para Kissimmee.

La ciudad confirmó que celebrará a las 2:00 p.m. en City Hall, 101 Church Street, su taller presupuestario para discutir el próximo ciclo fiscal. La reunión había sido anunciada inicialmente en horarios distintos para el 27 y 28 de julio, pero finalmente fue concentrada para esta tarde.

Puede parecer una reunión técnica. No lo es.

El presupuesto municipal determina cuánto dinero tendrá Kissimmee para policía, infraestructura, planificación, vivienda, desarrollo económico, servicios sociales, parques, transporte y administración.

Por eso Osceola 360 estará mirando algo más que el número final.

La verdadera pregunta será:

¿Dónde está colocando Kissimmee sus prioridades?

El presupuesto vigente 2025-26 ya ofrece pistas. Solamente dentro del General Fund aparecen asignaciones de aproximadamente $7.3 millones para Police Support Services, más de $2.3 millones para Planning, alrededor de $1.07 millones para Economic Development y aproximadamente $1.09 millones para la oficina del City Manager, además de numerosas otras divisiones y transferencias.

Eso convierte el taller de hoy en una oportunidad para comparar discurso político con asignación presupuestaria.

Porque una administración puede decir que el tráfico es prioridad.

Puede decir que la vivienda es prioridad.

Puede decir que el downtown es prioridad.

Pero, finalmente, el presupuesto revela qué es realmente prioridad.

KISSIMMEE CRECE, PERO ¿ESTÁ CRECIENDO CON UN PLAN?

El plan estratégico municipal coloca entre sus metas una economía más fuerte, finanzas municipales saludables, un sistema de transporte efectivo, desarrollo sostenible y un downtown vibrante.

Entre las prioridades identificadas por la propia ciudad aparecen vivienda para familias de bajos ingresos y personas sin hogar, un posible hotel y centro de convenciones, colaboración entre ciudad y condado, mejoras de transporte y análisis de congestión vehicular.

Hay un problema evidente.

Muchos de esos objetivos llevan años presentes en distintas formas dentro del debate público.

Y mientras se estudian soluciones, Kissimmee continúa desarrollándose.

Un ejemplo reciente es Fortune Road.

El Planning Advisory Board tenía ante sí este mes la Ordinanza 26-16, relacionada con un cambio de zonificación de Multiple Family Medium Density Residential a Residential Planned Unit Development.

Un cambio de zonificación aislado puede parecer menor.

Pero cuando se observa dentro del contexto general de Osceola, comienza a aparecer una tendencia: cada modificación de uso de suelo significa potencialmente más viviendas, más vehículos, más presión sobre carreteras y más demanda sobre servicios públicos.

La pregunta que debería acompañar cada aprobación de desarrollo es muy sencilla:

¿La infraestructura llega antes, junto con el desarrollo, o después del problema?

EL TRÁFICO YA NO PUEDE SER UN TEMA SECUNDARIO

Kissimmee reconoce oficialmente la congestión vehicular entre los asuntos que requieren planificación.

La ciudad celebró este mes una reunión pública relacionada con el proyecto Connect Kissimmee Complete Streets, enfocado en propuestas para transformar la red de transporte del downtown y recoger comentarios de residentes, propietarios y comerciantes.

La iniciativa es positiva.

Pero también revela la magnitud del desafío.

La congestión alrededor de Vine Street, John Young Parkway, Neptune Road, Fortune Road y corredores conectados al sistema regional no puede resolverse únicamente rediseñando calles del downtown.

Estamos ante un problema metropolitano.

El conductor no sabe dónde termina Kissimmee y comienza el área no incorporada del condado.

Solo sabe que está detenido en tráfico.

Por eso una de las preguntas que Osceola 360 considera fundamentales es si Kissimmee, Osceola County, St. Cloud, FDOT, CFX y las demás entidades responsables están planificando realmente como un solo sistema.

VIVIENDA: MÁS QUE CONSTRUIR CASAS

Hay otro movimiento administrativo importante en Kissimmee.

La ciudad anunció $518,338 provenientes de HUD para programas destinados a personas sin hogar, familias en riesgo de perder su vivienda y otras poblaciones vulnerables. Las organizaciones elegibles pueden solicitar fondos hasta el 17 de agosto.

Es una inversión necesaria.

Pero $518,338 también debe colocarse frente a la dimensión del problema.

El crecimiento del costo de vivienda, renta y servicios ha dejado a numerosas familias trabajadoras de Central Florida en una situación donde tener empleo ya no garantiza estabilidad residencial.

La administración enfrenta entonces dos problemas diferentes:

construir más vivienda y garantizar que parte de esa vivienda continúe siendo alcanzable para quienes trabajan aquí.

No son necesariamente lo mismo.

ST. CLOUD: EL CRECIMIENTO YA ESTÁ CAMBIANDO EL MAPA

Si Kissimmee está debatiendo cuánto gastar, St. Cloud está decidiendo físicamente qué tipo de ciudad quiere convertirse.

Durante julio, la administración municipal ha tenido sobre la mesa varias modificaciones de enorme importancia para uso de terrenos y desarrollo.

Entre ellas figura un cambio de Future Land Use de aproximadamente 46.11 acres para el futuro Public Safety Complex, pasando de Mixed Use a Institutional.

También se ha considerado convertir aproximadamente 27.26 acres de Rothstein Memorial Park hacia una clasificación de Park/Open Space.

Ambos proyectos, por su naturaleza, pueden considerarse inversiones comunitarias.

Pero otros cambios revelan la otra cara del crecimiento.

El proyecto Avancia PUD, anteriormente conocido como Neptune Village, llegó al City Council con modificaciones propuestas relacionadas con acreage, número de unidades, densidad y programa de desarrollo.

También apareció una modificación para Walker Property PUD que involucra aproximadamente 25.59 acres y cambios relacionados con una conexión de sendero hacia Chisholm Park.

Son decisiones que parecen técnicas.

Pero son exactamente las decisiones que, acumuladas durante cinco o diez años, transforman completamente una comunidad.

ST. CLOUD TAMBIÉN ABRE LA PUERTA A LAS ADU

Otra decisión que merece atención es la modificación del Land Development Code relacionada con Accessory Dwelling Units, conocidas como ADU.

La propuesta incorpora requisitos de estacionamiento, impacto y utilización en determinadas zonas residenciales.

Las ADU pueden convertirse en una herramienta de vivienda muy importante.

Permiten, por ejemplo, pequeñas unidades independientes dentro o junto a una propiedad existente para familiares, adultos mayores o alquiler.

Pero también necesitan regulación.

Sin reglas adecuadas, una herramienta de vivienda puede transformarse en mecanismo de sobreocupación o presión adicional sobre vecindarios que originalmente no fueron diseñados para determinada densidad.

La discusión correcta, por tanto, no debería ser simplemente:

¿ADU sí o no?

Sino:

¿Dónde, bajo qué condiciones y con qué infraestructura?

LAS FINANZAS DE ST. CLOUD TAMBIÉN MERECEN VIGILANCIA

St. Cloud celebró el 21 de julio una reunión de su Finance Committee acompañada de un Budget Workshop.

El presupuesto histórico de la ciudad ya había proyectado para FY 2026-27 aproximadamente $89.06 millones en ingresos y $89.03 millones en gastos dentro del General Fund, utilizando como supuesto un crecimiento de alrededor del 5%.

El mismo documento advertía sobre desafíos financieros vinculados particularmente a contratación y retención de personal en Police y Fire, además del aumento en costos de pensiones y beneficios de salud.

Eso merece seguimiento.

Porque una ciudad que crece rápidamente necesita algo más que nuevas urbanizaciones.

Necesita policías.

Bomberos.

Calles.

Drenaje.

Parques.

Inspecciones.

Planificadores.

Y empleados públicos capaces de administrar todo eso.

OSCEOLA COUNTY: EL GRAN TABLERO ESTÁ CAMBIANDO

Por encima de Kissimmee y St. Cloud existe otro nivel de decisiones todavía mayores.

El Board of County Commissioners celebró el pasado 20 de julio su reunión de Budget Reconciliation para FY 2026-27.

El nombre puede sonar burocrático.

Pero allí se comienza a reconciliar qué quiere hacer el gobierno con cuánto dinero realmente tiene disponible.

Y mientras se ajustan los números, el mapa físico del condado continúa cambiando.

Uno de los asuntos más significativos que hemos identificado es una modificación iniciada por el propio condado relacionada con el área de Partin Settlement.

La propuesta involucraba aproximadamente 413.85 acres cerca de East Irlo Bronson Memorial Highway y modificaciones al Future Land Use Map del Comprehensive Plan.

Más de 400 acres no constituyen una decisión menor.

Es prácticamente planificación de ciudad.

SEDONA RIDGE: 392 VIVIENDAS Y OTRA VEZ LA MISMA PREGUNTA

También aparece el desarrollo Sedona Ridge.

Los documentos de planificación describen un preliminary subdivision plan de aproximadamente 392 lotes, acompañado por cambios de zoning sobre diferentes parcelas.

Aquí vuelve la pregunta central de esta investigación:

¿Cuánta capacidad adicional están creando simultáneamente nuestras carreteras, escuelas, sistemas de agua, bomberos y servicios públicos por cada 392 viviendas nuevas aprobadas?

No existe nada intrínsecamente negativo en construir 392 viviendas.

La población necesita casas.

El problema comienza si construimos cientos de viviendas utilizando una infraestructura calculada para la población de ayer.

NEOCITY: UNA APUESTA DE $470 MILLONES

En la otra dirección, Osceola County está realizando una apuesta económica extraordinariamente ambiciosa.

En mayo, el condado avanzó un acuerdo relacionado con ELSPES Inc., compañía tecnológica surcoreana especializada en semiconductores.

Según documentos oficiales, la compañía se comprometió a realizar no menos de $470 millones en inversión de capital y crear un mínimo de 600 empleos, mientras que Osceola County contempla aportar hasta aproximadamente 39.56 acres de terreno en NeoCity sin costo, ajustándose la superficie final a lo necesario para el proyecto.

Este proyecto merece atención especial.

Si cumple lo prometido, podría representar exactamente el tipo de transformación económica que Osceola necesita:

menos dependencia de empleos turísticos de bajos salarios y mayor presencia tecnológica de alto valor.

Pero también obliga al gobierno a demostrar resultados.

Cuando el contribuyente aporta tierra pública, incentivos o infraestructura, debe existir seguimiento transparente sobre inversión realizada, empleos creados y salarios generados.

No basta con anunciar 600 empleos.

Hay que verificar después cuántos llegaron.

Y HAY MILLONES PARA CULTURA

Otra decisión reciente del County Commission demuestra la magnitud de algunas inversiones que pasan prácticamente inadvertidas para el público.

En junio se sometió a aprobación un acuerdo con United Arts of Central Florida por $2.5 millones anuales, utilizando fondos de Tourist Development Tax, hasta un máximo de $5 millones durante dos años.

La inversión cultural puede generar turismo, identidad y desarrollo económico.

Pero toda asignación multimillonaria de fondos públicos merece las mismas preguntas:

¿Cuáles serán los resultados medibles?

¿Cuánto llegará directamente a Osceola County?

¿Qué organizaciones locales participarán?

¿Cómo se medirá el retorno para los residentes?

Eso no significa cuestionar el valor de las artes.

Significa hacer lo que corresponde hacer con cualquier gasto público:

seguir el dinero.

EL VERDADERO PROBLEMA: TRES GOBIERNOS, UN SOLO OSCEOLA

Después de revisar los movimientos administrativos de Kissimmee, St. Cloud y Osceola County, aparece una conclusión que va más allá de cualquier proyecto individual.

Tenemos tres gobiernos tomando decisiones simultáneamente sobre una misma región funcional.

Kissimmee aprueba desarrollos.

St. Cloud aprueba desarrollos.

Osceola County aprueba desarrollos.

Cada uno tiene sus propios departamentos, presupuestos y jurisdicciones.

Pero los residentes utilizan muchas de las mismas carreteras, hospitales, sistemas escolares y corredores comerciales.

El crecimiento no respeta límites municipales.

El tráfico tampoco.

LA PREGUNTA DE OSCEOLA 360

Por eso hoy colocamos sobre la mesa una pregunta que continuaremos investigando:

¿Existe realmente un plan integrado para determinar cuántas nuevas viviendas y desarrollos puede absorber Osceola County antes de que infraestructura y servicios alcancen su límite?

Porque aprobar proyectos individualmente puede producir resultados razonables proyecto por proyecto y, aun así, generar un problema colectivo.

Una urbanización aquí.

300 viviendas allá.

Otro PUD.

Otro cambio al Future Land Use.

Un centro comercial.

Otro desarrollo de apartamentos.

Ninguno parece capaz de transformar Osceola por sí solo.

Pero todos juntos sí.

HOY: OJOS PUESTOS EN KISSIMMEE CITY HALL

Por eso el Budget Workshop de Kissimmee de este martes a las 2:00 p.m. adquiere especial importancia.

Osceola 360 estará atento a cinco cosas:

Impuestos y millage: si la administración contempla mantener, reducir o modificar la carga tributaria efectiva. Policía, bomberos y seguridad: cuánto crecerán frente al aumento de población. Infraestructura y tráfico: si los dólares presupuestados se acercan a la dimensión del problema. Vivienda: cuánto dinero real acompaña las declaraciones sobre affordable housing. Crecimiento administrativo: cuánto aumenta el costo del gobierno frente a los servicios directos al ciudadano.

Porque cuando termina el discurso político quedan los números.

Y los números, casi siempre, cuentan una historia mucho más clara.

🔎 OSCEOLA BAJO LA LUPA

Osceola 360 continuará revisando presupuestos, contratos, rezonificaciones y acuerdos de desarrollo de Kissimmee, St. Cloud y Osceola County.

Nuestra próxima fase debe ir todavía más profundo:

identificar los contratos de mayor cuantía aprobados durante 2026, las compañías beneficiadas, quiénes son sus propietarios, cuánto dinero público está comprometido y si existen contratistas que aparecen repetidamente ante las tres administraciones.

Ahí puede estar una de las próximas grandes historias de Osceola 360.

Porque el crecimiento de Osceola no solamente se mide por cuántas casas construimos. Se mide por cuánto cuesta, quién paga y quién se beneficia.

Osceola 360 — El Sol de la Florida

Periodismo local. Investigación. Gobierno. Comunidad. Rendición de cuentas.