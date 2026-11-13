Leonel: “Siento que tengo una obligación moral con mi país, con mis compañeros”

Nota: Por considerarlo de sumo interés para nuestros lectores y con el permiso del honorable Grupo Corripio dueños del Veterano Periodico Hoy, nos permitimos publicar la participación del ex-presidente de la Republica Dominicana Dr. Leonel Fernández, Veamos:

Santo Domingo, R. D.-El Ex-presidente Constitucional de la Republica Dominicana y Presidente del partido opositor la Fuerza del Pueblo (FP) Dr. Leonel Fernández afirmó ayer que uno de los fundamentos para aspirar nuevamente a la Presidencia, luego de dirigir el país en tres ocasiones, es una “obligación moral”.

El ex-mandatario igualmente dijo que de volver a ser presidente sería menos confiado porque quizás su mayor debilidad fue ser muy ingenuo en muchas cosas.

“Yo siento que tengo una obligación moral con mi país, con mis compañeros de partido que ellos decidan mi suerte”, expresó el expresidente al preguntársele para cuando se ha planteado su retiro de la vida política.

Fernández afirmó que su intención era dejar la carrera política en 2012, pero tuvo que volver para “defender su legado”, lo que luego le llevó en 2019 a fundar de su partido Fuerza del Pueblo (FP), ya que hay un componente emocional muy fuerte en la política.

¿Le molesta que comparen sus aspiraciones con las de Omar? Esto respondió Leonel Fernández

El expresidente descartó cualquier incomodidad ante el crecimiento electoral de su hijo y celebró con orgullo el avance de su familia

El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández en el Almuerzo de semanal de grupo Corripio. José de León.

Santo Domingo.- El ex-presidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que, lejos de causarle disgusto o incomodidad, los comentarios que intentan plantear una supuesta rivalidad política con su hijo, Omar, senador del Distrito Nacional, representan el mayor motivo de satisfacción y orgullo en toda su trayectoria personal y paternal.

Durante su participación como invitado especial en el tradicional Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el veterano mandatario dominicano desmintió tajantemente cualquier fricción familiar derivada de las aspiraciones presidenciales que diversos sectores le atribuyen al actual senador del Distrito Nacional en la escena electoral.

Al ser consultado sobre si le molesta que procuren confrontarlo con su vástago, Fernández respondió con absoluta franqueza afirmando textualmente que “al revés, yo me siento orgulloso”, tras enfatizar de manera emotiva que “¿tú sabes el orgullo que es para un padre que le digan que su hijo puede ser presidente? Mayor ahí no puede ser”.

Con relación a la autocrítica de sus gobiernos, dijo que exigiría más detalles de cada cosa, ya que gente que son especiales en manipular. En cuanto a medidas para evitar la corrupción, haría evaluaciones continuas, rendición de cuentas y organismos que investiguen a los propios funcionarios.

Fernández habló de estos temas durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañado de varios dirigentes como Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana; Juan Gómez, de Energía; Ramón Alvarado, de Salud; Héctor Acosta, de Asuntos Agropecuarios; Haivanjoe Ng, de Asuntos Económicos y Omar Liriano, de Comunicaciones.

Omar Liriano Director de Comunicaiones de la Fuerza Del Pueblo.

Descontento

El ex-presidente de la Republica consideró que actualmente hay una gran insatisfacción en distintos sectores debido al desempeño de la economía, ya que mientras que el gobierno presenta como logro el crecimiento que es generado por factores externos como la remesas, el turismo, la venta del oro.

Reforma fiscal

Fernández dijo que está consciente de que el gobierno necesita incrementar sus ingresos fiscales mediante una reforma integral como plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, sin embargo, el gobierno perdió el “momentum” y cuando todos los sectores estaban de acuerdo, pero presentó un proyecto “impresentable”.

Indicó que en esta coyuntura internacional cualquier proyecto fiscal generaría protestas.

En cuanto a la posibilidad de participar en un diálogo para tratar la crisis económica, Fernández expresó que “no queremos encuentros para fotos, queremos encuentros para ser eficaces en toma de decisiones”, ya que para el caso de Haití fue convocado y luego no informado de medidas.

Fernández criticó la política económica del Gobierno porque de cada 100 pesos, 90 van a gastos corrientes y apenas 10 para capital.

Además, que el próximo presupuesto sea deficitario y que aún se requiera 400,000 millones a pesar de que este gobierno ha manejado más recursos que cualquier otro.

También cuestionó el enorme subsidio eléctrico que sobrepasará los 100 mil millones de pesos mientras los apagones y las pérdidas aumentan.

Otro de los retos citados por Fernández es reducir los niveles de informalidad de las micro y pequeñas empresas que ronda el 53%. Para ello propone crear incentivos como acceso al crédito bancario, participación de licitaciones públicas y ayudar en su proceso de digitalizar Social

Otra crítica del expresidente es que pese a la inversión del 4% del PIB para educación porque no existe proporcionalidad entre lo invertido y los resultados con estudiantes que tiene problemas para leer y escribir. “Somos una sociedad de analfabeto funcionales”, dijo.

También condenó los actuales índices de criminalidad mientras que el gobierno insiste en que han bajado porque ha variado la metodología de cálculo y presenta los homicidios de manera separada.

“El asunto es cómo encontrar un sistema en equilibrio que garantice estabilidad económica, crecimiento y también que un gasto social que permita combatir pobreza, desigualdad y mayor cohesión de la sociedad”, expresó.

Economía y reforma fiscal: Criticó la política económica actual, señalando que de cada 100 pesos del presupuesto, 90 se destinan a gastos corrientes y solo 10 a inversión de capital. Asimismo, cuestionó que se proyecte un presupuesto deficitario y que el subsidio eléctrico supere los 100 mil millones de pesos.

Avances

Fernández reconoció que el país ha dado una transformación en los últimos años en materia de crecimiento , cuenta con estabilidad política y respeto entre los líderes políticos, pero falta mejorar sus servicios básicos y caminar hacia un paradigma del desarrollo basado en el conocimiento a partir del uso de la tecnología, “Ttenemos un dilema: tareas inconclusas del pasado con desafíos del presente y del futuro”.

Ganará elecciones en primera vuelta

Leonel Fernández asegura que su partido Fuerza del Pueblo sobrepasa el 40% de las preferencias del electorado, vaticinando que ganaría las elecciones presidenciales del 2028 en la “primera vuelta”, si cumplen con unas metas que se han trazado y en las que avanzan. Atribuyó al crecimiento de su candidatura al descontento que tiene la población por la situación económica con una canasta básica valorada en 50,000 cuando el salario mínimo es de 30,000 pesos.

Leonel Fernández dice que aprendió a desconfiar de quienes se acercan para distraerlo

Fernández dice que aprendió a desconfiar de quienes se acercan para distraerlo

El expresidente de la República Leonel Fernández reconoció que uno de los principales errores que cometió durante sus tres períodos de Gobierno fue ser demasiado confiado, una experiencia que, según afirmó, lo llevaría a actuar con mayor cautela si vuelve a ocupar la Presidencia.

Durante su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Fernández explicó que en ocasiones algunas personas se acercaban a él con planteamientos que podían distraerlo, por lo que ahora considera necesario prestar mayor atención a lo que le dicen.

El exmandatario sostuvo que, de presentarse una nueva oportunidad de gobernar el país, tendría una actitud más precavida y no asumiría con tanta facilidad las intenciones de quienes se aproximan a su entorno.

“Hay gente que se te acerca para distraerte”, expresó Fernández al referirse a las experiencias que acumuló durante sus gestiones.

Agregó que, ante situaciones similares, ahora sería más cuidadoso y pediría explicaciones antes de aceptar cualquier planteamiento: “Espérate, dime lo que estás diciendo”. Fernández gobernó la República Dominicana durante tres períodos presidenciales: 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012.

Leonel Fernández asegura que la FP ganará en 2028 “en el primer boletín”

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró en en el Almuerzo del grupo de Medios Corripio, que si en esa organización cumplen con sus “cinco metas secretas” ganarán las elecciones presidenciales del 2028, no solo en “primera vuelta “, “en el primer boletín que emita la JCE”.

Leonel Fernández: RD debe evitar vincularse directamente con Haití en términos logísticos

El expresidente de la República, y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández aseguró que Haití, vive una situación crónica. por lo que ell entiende que en ese sentido, que el tema de la vecina nación es un tema delicado y que debe manejarse con cautela y cuidado.

Política exterior y Haití: Advirtió al Gobierno dominicano sobre la necesidad de actuar con prudencia y evitar involucramientos directos o logísticos en operaciones militares para la pacificación de Haití (incluyendo coordinaciones con países como El Salvador), recalcando que la crisis vecina es un problema interno y no un conflicto binacional.