Presidente Luis Abinader y vicepresidenta Raquel Peña encabezan sexagésimo segundo Consejo de Ministros en La Vega

La Vega, Republica Dominicana.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona y la vicepresidenta Raquel Peña encabezan en estos momentos el sexagésimo segundo Consejo de Ministros, que se desarrolla en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), en la provincia La Vega, con el propósito de pasar balance a las acciones ejecutadas por el Gobierno durante el período 2020-2026 y abordar los próximos pasos para el desarrollo económico, social y territorial de esta demarcación.

La sesión de trabajo reúne a ministros, directores generales y representantes de distintas instituciones gubernamentales, quienes presentan los avances de sus respectivas áreas y las acciones previstas para continuar atendiendo las necesidades de la provincia.

Durante el encuentro se abordan temas relacionados con la salud, educación, infraestructura escolar, obras públicas, agua potable, agricultura, energía, deportes, protección social y prevención de riesgos laborales, entre otros sectores fundamentales para el desarrollo de La Vega.

Asimismo, se contempla la presentación de un audiovisual titulado “Seis años construyendo el país que queremos”, en el que se destacan las obras realizadas en la provincia, así como la participación de representantes de la sociedad civil, quienes forman parte de este espacio de diálogo.

Desarrollo de la agenda

La jornada da inicio con la apertura de la sesión, a cargo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, seguida de una oración dirigida por el obispo de la Diócesis de La Vega, monseñor Andrés Napoleón Romero.

Posteriormente, el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, tiene a su cargo la lectura de la agenda del día, dando paso a los saludos y al inicio formal de los trabajos por parte del presidente de la República, Luis Abinader.

Las palabras de bienvenida corresponden a la gobernadora provincial, Luisa Altagracia Jiménez Cabreja; la alcaldesa de La Vega, Amparo Altagracia Custodio Guerrero, y el senador de la provincia, Ramón Rogelio Genao Durán.

Como parte de los temas centrales, el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda y Economía, Alexis Cruz, presenta el desarrollo económico, social y territorial de la provincia de La Vega, seguido de la proyección del audiovisual “Seis años construyendo el país que queremos”.

La agenda también incluye la intervención de la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, en representación de la sociedad civil.

Balance de gestión 2020-2026 y próximos pasos

Durante esta parte de la sesión, las instituciones gubernamentales presentarán los avances correspondientes al período 2020-2026 y los próximos pasos en sus respectivas áreas de competencia.

Entre las entidades participantes figuran el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

También participan el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), la Dirección de Infraestructura Escolar y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega (Coraavega).

De igual manera, intervienen el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Turismo.