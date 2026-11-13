¿Atrasado con su hipoteca? Todavía puede tener opciones

EL SOL RESPONDE | Vivienda y derechos del propietario

Miles de familias enfrentan decisiones difíciles cuando el dinero no alcanza para cubrir la hipoteca, los seguros y otros gastos del hogar. Pero atrasarse en los pagos no significa perder automáticamente la vivienda.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

En Florida, recibir una notificación de atraso hipotecario puede generar temor e incertidumbre. Sin embargo, existen alternativas que los propietarios deben conocer antes de que su situación llegue a una ejecución hipotecaria, conocida como foreclosure.

En esta primera edición de EL SOL RESPONDE contestamos algunas de las preguntas más importantes.

1. ¿Puede el banco quitarme la casa por atrasarme dos o tres meses?

No automáticamente. En Florida, la ejecución hipotecaria generalmente requiere un proceso judicial. Antes de llegar a una venta, el propietario puede recibir notificaciones de incumplimiento y una demanda judicial.

Es importante actuar desde el primer atraso y no esperar a que el tribunal establezca una fecha de subasta.

2. ¿Puedo negociar con el banco para pagar menos?

Sí. Una alternativa es solicitar una modificación del préstamo hipotecario (loan modification).

Dependiendo de las condiciones del préstamo y la evaluación del prestamista, podría conseguirse una reducción de intereses, una extensión del plazo o una reorganización de las cantidades atrasadas.

Sin embargo, ninguna modificación está garantizada.

3. ¿Qué ocurre si recibo una demanda de foreclosure?

El propietario debe atenderla inmediatamente. Generalmente dispone de 20 días desde la notificación formal de la demanda para presentar su respuesta ante el tribunal.

Ignorar la demanda puede provocar una sentencia por incumplimiento y acelerar la pérdida de la vivienda.

4. ¿Existen organizaciones que ayuden gratuitamente?

Sí. En Florida Central, organizaciones como Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County ofrecen asesoramiento de vivienda gratuito para evaluar alternativas y prevenir ejecuciones hipotecarias.

También existen agencias aprobadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Los residentes pueden comunicarse al 800-569-4287 para localizar asesoramiento de vivienda.

5. ¿Hay ayuda económica en el condado de Osceola?

El condado dispone de programas de asistencia habitacional sujetos a elegibilidad y disponibilidad de fondos.

Sin embargo, hay una advertencia importante: el 12 de noviembre de 2026, Osceola County informó que los programas CDBG y SHIP, incluida la asistencia para prevenir ejecuciones hipotecarias, están temporalmente suspendidos para nuevas solicitudes.

Las familias pueden consultar otros programas disponibles a través de la Oficina de Vivienda y Servicios Comunitarios del condado, llamando al 407-742-8400.

La recomendación de EL SOL RESPONDE

El peor error es ignorar las cartas del prestamista, las notificaciones judiciales o las fechas establecidas por el tribunal.

Buscar asesoramiento temprano puede ampliar las alternativas disponibles. También es importante desconfiar de empresas que prometen detener una ejecución hipotecaria a cambio de pagos elevados por adelantado.

Una familia informada tiene más herramientas para defender su patrimonio.

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Fuentes consultadas: Florida Law Help, HUD, Osceola County Housing Programs, Orange County Clerk of Courts y Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County. La información es general y no sustituye asesoramiento legal individual.