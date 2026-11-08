Ejército de la República Dominicana refuerza la seguridad fronteriza y asesta duro golpe a la inmigración irregular con más de 12,500 detenciones. Captura e interdicta más de 500 indocumentados en un solo día

Pedro Brand, Santo, R.D. – En solo 26 días de operaciones fronterizas intensificadas, el Ejército de República Dominicana (ERD) impidió la entrada irregular de 12,556 ciudadanos haitianos en los distintos tramos de la frontera dominico-haitiana bajo su responsabilidad.

Las detenciones se ejecutaron entre el 21 de septiembre y el 17 de octubre de 2026, distribuidas en las áreas de responsabilidad de la 2da., 3ra., 4ta., 5ta., 6ta. y 7ma. Brigada de Infantería. La mayor concentración de interdicciones se registró en la 4ta. Brigada, donde se contabilizaron 4,909 intervenciones.

Paralelamente, en la lucha contra el contrabando y el ingreso ilícito de bienes, las unidades militares decomisaron un total de 223,935 unidades de mercancías e insumos diversos. Entre lo incautado figuran 214,380 unidades de cigarrillos de distintas marcas. 79,400 en la 3ra. Brigada y 134,980 en la 4ta. Brigada, así como 3,189 botellas de bebidas alcohólicas, que incluyen 1,921 unidades de ron, 1,275 de whisky y 51 de clerén.

De igual forma, se ocuparon insumos alimenticios y bebidas introducidos de manera irregular, entre los que destacan más de 1,200 bebidas energizantes, lácteos y otros comestibles. En lo relativo al enfrentamiento de los delitos conexos, fueron detenidas 62 personas vinculadas a actividades ilícitas como tráfico de indocumentados, contrabando, cuatrerismo, robo y desplazamiento sin documentación legal.

En estos operativos resalta la labor de la 4ta. Brigada de Infantería, donde se realizaron 37 detenciones. Asimismo, las brigadas de infantería lograron la retención de 222 vehículos utilizados en la comisión de faltas y delitos en la zona limítrofe, incluyendo 179 motocicletas, 15 jeepetas, 15 automóviles, 10 camionetas, 5 camiones y 1 autobús.

Durante las intervenciones se incautó además un arma de fuego tipo pistola y una porción de una sustancia presumiblemente marihuana. Las acciones del ERD forman parte de la misión y las estrategias institucionales orientadas a garantizar la soberanía nacional, preservar el orden público y combatir el crimen transnacional en la franja fronteriza, contando con el apoyo de la Dirección de Inteligencia (G-2) y las distintas brigadas de infantería.

Los extranjeros en estatus migratorio irregular fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes, mientras que las personas involucradas en ilícitos violatorios de las leyes dominicanas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

La Comandancia General del Ejército reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente en todos los puntos estratégicos del país para salvaguardar la seguridad nacional.

Ejército captura e interdicta más de 500 indocumentados en la zona fronteriza en un solo día

Pedro Brand, Santo, R.D. – Las labores de control y vigilancia que mantiene el Ejército de República Dominicana (ERD) a través de sus puestos de chequeo y patrullajes en la zona fronteriza continúan reflejando el desempeño de la institución en la interdicción e intercepción de personas en situación migratoria irregular.

La efectividad en los controles ejercidos por los miembros de la institución permitió neutralizar oportunamente nuevas modalidades de traslado ilegal en la Línea Noroeste, ratificando el cumplimiento del deber por parte de los soldados desplegados en el área de responsabilidad.

Entre las intervenciones recientes en la zona noroeste, patrullas del ERD interceptaron en la localidad de Villa Nueva / Vohío Viejo, provincia de Montecristi, un furgón marca Kia en el que eran trasladados 43 nacionales haitianos sin la documentación legal correspondiente. En paralelo, durante las inspecciones en el puesto de control ubicado en la entrada de Ámina, las tropas detuvieron un vehículo Hyundai Sonata, color blanco (placa AA82009), transportando en su interior a otros 9 extranjeros indocumentados.

En toda la zona fronteriza, el desarrollo de las tareas del Ejército reportó un total general de 511 extranjeros en estatus migratorio irregular interceptados durante estas jornadas de servicio.

La institución reitera que los puestos de chequeo y los patrullajes terrestres operan las 24 horas del día, garantizando el control institucional para la preservación de la seguridad territorial y la soberanía nacional.