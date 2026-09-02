Policía Nacional Dominicana suma agentes a consulta para prevenir la violencia contra las mujeres

Palacio Policia Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional desarrollaron el panel de diálogo interinstitucional “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”, con la participación de cientos de agentes pertenecientes a la institución del orden, como parte de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres.

El encuentro tuvo como propósito propiciar una reflexión directa con los agentes policiales sobre el papel de los hombres en la prevención y reducción de los riesgos de violencia contra las mujeres, así como identificar acciones que contribuyan a transformar conductas, fortalecer la prevención y mejorar las respuestas institucionales.

La jornada fue encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, junto con el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, y contó con la presencia del general Martín Miguel Tapia Sánchez, inspector general de la Policía Nacional. El panel estuvo integrado por la general Celeste Yanet Jiménez Cabral, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi); Rosa Yudelka de los Santos, directora nacional de Atención a Víctimas, del Ministerio Público, y Rosa Dariana Mejía Abud, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer.

El conversatorio fue moderado por la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano, en cual participó el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico y terapeuta familiar.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, resaltó la importancia de la participación de la Policía Nacional debido a su presencia en todo el territorio y al contacto permanente de sus miembros con las comunidades, lo que les permite conocer de primera mano situaciones que afectan la convivencia, la seguridad de las familias y la tranquilidad de los barrios.

“Nos convoca un propósito concreto: fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres mediante información confiable, coordinación institucional y decisiones que respondan a la realidad. Este no es un acto para cumplir con una formalidad. Es un ejercicio de escucha que busca producir conocimientos útiles para la acción pública”, expresó.

De su lado, el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, ofreció las palabras de apertura de la jornada y destacó la importancia de la participación de los agentes policiales en la Consulta Nacional, como un espacio para aportar sus experiencias y propuestas a las acciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres.

En el panel se abordaron temas relacionados con la construcción de masculinidades basadas en el respeto y la igualdad, la identificación de señales de alerta y la prevención de conductas violentas, con especial atención al papel de los agentes policiales ante situaciones de violencia contra las mujeres.

De igual forma, se analizaron factores individuales, familiares, sociales e institucionales que pueden incidir en comportamientos violentos, además de herramientas para el manejo adecuado de emociones como la ira, los celos y la frustración, sin recurrir a la violencia.

La metodología contempló preguntas dirigidas a las panelistas, en las que se profundizaron temas como la responsabilidad de los hombres cuando conocen situaciones de violencia en su entorno, la importancia de evitar la revictimización de las mujeres denunciantes y la necesidad de superar la concepción de que la violencia intrafamiliar constituye un asunto privado.

El conversatorio concluyó con las explicaciones para el llenado del instrumento de la Consulta Nacional. Mientras, el equipo técnico aplicó la consulta a los participantes, cuyas opiniones y propuestas serán incorporadas como insumos para las recomendaciones derivadas del proceso nacional.

Participación de los agentes en la prevención

La jornada forma parte de los esfuerzos del Ministerio de la Mujer para ampliar la participación de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres y generar evidencia que permita fortalecer las políticas públicas dirigidas a reducir sus riesgos.

En el conversatorio, se destacó que la integración de la Policía Nacional permite sumar al proceso las perspectivas de los agentes, cuyas funciones son relevantes en la prevención, detección y respuesta ante situaciones de violencia contra las mujeres, al tiempo que fortalece la articulación entre ambas instituciones.

En ese sentido, se enfatizó que la consulta nacional para la reducción de riesgos de violencia hacia las mujeres, “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”, impulsada por el Ministerio de la Mujer, busca recoger las percepciones, experiencias y propuestas de hombres de distintos sectores de la sociedad dominicana para fortalecer las acciones de prevención.